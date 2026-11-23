Superstruct Entertainment, grupo dueño de más de 80 festivales, publicó con Ipsos un estudio sobre cómo estos eventos crean comunidad y qué esperan sus asistentes de las marcas.

El grupo británico Superstruct Entertainment opera más de 80 festivales y eventos en vivo, entre ellos Sónar, Wacken Open Air, Boardmasters, Flow, Zwarte Cross y Parookaville. La compañía encargó a Ipsos una investigación sobre el valor cultural de estos encuentros y la publicó con el título Beyond the Sound. El informe deja de lado temas como el precio de la boletería, la seguridad o el transporte y se concentra en la experiencia: qué buscan las personas cuando van a un festival, qué encuentran allí y qué conservan cuando vuelven a casa.

Monique Centrone, directora de la práctica Culture + Futures de Ipsos Strategy3, dirigió el estudio y participó en persona en el trabajo de campo. La investigación combinó tres fuentes:

Una encuesta en línea a 3.000 asistentes a festivales de 18 a 60 años en Reino Unido, España y Países Bajos (1.000 por país), aplicada entre el 22 y el 28 de marzo de 2026. Ipsos tomó como asistente a quien hubiera ido al menos a un festival de música en los dos años anteriores.

Más de 100 horas de observación en cinco festivales (Mighty Hoopla, Tramlines, Boardmasters, Sónar y San Hejmo), más de 120 conversaciones con asistentes y 15 participantes que documentaron su experiencia antes, durante y después del evento.

Entrevistas con cinco expertos y el análisis semiótico de cientos de imágenes.

Ipsos presenta los resultados sin ponderar y advierte que reflejan la opinión de los asistentes encuestados, no la de la población de cada país.

El punto de partida del informe está en la vida cotidiana. El estudio retoma el Ipsos Global Trends 2026, según el cual el 57% de las personas en 38 países cree que el progreso técnico está destruyendo sus vidas. Entre los asistentes a festivales, el 15% dice sentirse solo siempre, casi siempre o muy a menudo, con el 18% en la generación Z, el 15% en los millennials y el 8% en la generación X. El 36% siente que todas sus conversaciones ocurren en línea, y una investigación de WeRoad de 2026 indica que al 66% le cuesta más conocer gente nueva que antes, frente al 58% del año anterior.

Con ese diagnóstico, Ipsos describe cuatro capas de experiencia que se repiten en todos los festivales y las apoya en conceptos de la antropología y la sociología, como la liminalidad de Arnold van Gennep, lo carnavalesco de Mijaíl Bajtín o la efervescencia colectiva de Émile Durkheim:

Salir de la vida ordinaria. El 44% de los encuestados menciona la sensación de liberación como beneficio de los festivales, solo por detrás de construir recuerdos con amigos y familia. El 72% considera más importante estar presente que grabar contenido.

El 44% de los encuestados menciona la sensación de liberación como beneficio de los festivales, solo por detrás de construir recuerdos con amigos y familia. El 72% considera más importante estar presente que grabar contenido. Una multitud que se reconoce. La ropa, el maquillaje y las reglas propias de cada festival permiten que el público identifique a los suyos. El 56% de la generación Z dice sentirse más auténtico en un festival que en su vida diaria, frente al 43% de la generación X.

La ropa, el maquillaje y las reglas propias de cada festival permiten que el público identifique a los suyos. El 56% de la generación Z dice sentirse más auténtico en un festival que en su vida diaria, frente al 43% de la generación X. De la multitud al "nosotros". El 56% se siente más cerca de los demás al compartir experiencias físicas como bailar o cantar, el 67% considera que su trabajo o estatus social pierde importancia dentro del festival y el 66% dice relacionarse allí con personas distintas a las de su entorno habitual.

El 56% se siente más cerca de los demás al compartir experiencias físicas como bailar o cantar, el 67% considera que su trabajo o estatus social pierde importancia dentro del festival y el 66% dice relacionarse allí con personas distintas a las de su entorno habitual. Un vínculo que dura. El 63% afirma que los festivales le enseñan a ser más abierto y espontáneo en su vida diaria. Las fotos, las manillas, los chats de grupo y las prendas mantienen viva la pertenencia durante el resto del año.

El informe añade que el 67% de los encuestados asistió a más de un festival en los últimos dos años y que el público elige cada evento según lo que busca en ese momento, desde un favorito conocido hasta un cartel lleno de artistas por descubrir. Por eso Ipsos insiste en el carácter particular de cada festival. Daniel Nkwocha, artista, periodista musical y estratega cultural de Ipsos, lo resume así en el estudio: "La gente no quiere que se cambien las tradiciones de un festival por el simple hecho de cambiarlas. Quiere saber que hay algo con lo que puede contar".

Qué esperan de las marcas

El estudio cita el Audience Report 2025 de Boiler Room, la plataforma de sets de DJ transmitidos en vivo, que consultó a su público de 18 a 34 años. El 65% se siente cómodo con la presencia de marcas en espacios culturales siempre que la alianza resulte auténtica, y el 62% pagaría más por una marca que invierta de verdad en apoyar la cultura.

Según Ipsos, el carácter del festival define si una marca cabe allí, y el público recibe bien a los patrocinadores que cumplen alguna de estas funciones:

Facilitar la experiencia, con protector solar en días de calor, un supermercado en un festival de camping o señal de celular.

Invitar a la conexión entre asistentes, con juegos, actividades o conversaciones.

Sumar a la historia del festival, por ejemplo con un escenario secreto en un lugar inesperado.

El informe recoge tres casos del portafolio de Superstruct. En DGTL, L'Oréal Paris organizó "Bike Buddies", grupos de ciclistas que acompañan a los asistentes a casa de noche para enfrentar el acoso callejero. En Tuska, Saucony creó "Run Like Hell", entrenamientos que arrancan en mayo, siete semanas antes del festival, para preparar físicamente a los fans del metal. En Lost Village, DHL montó "Depot No. 4", un club escondido en una bodega con un DJ sorpresa, y ofreció recoger mercancía de la marca con alertas en la aplicación del evento. El estudio advierte también que las marcas que se mantienen al margen de la experiencia corren el riesgo de que el público las perciba como una intrusión.

Para anunciantes y agencias de medios, el estudio propone otra forma de elegir dónde estar. El tamaño de la audiencia deja de ser el único criterio, y la afinidad con el carácter de cada festival entra en la decisión. Si el vínculo con un festival se prolonga en recuerdos, prendas y chats de grupo, la asociación con una marca también puede durar más que los tres días de presencia física, y los indicadores de alcance que se miden durante el evento capturan apenas una parte de ese efecto.