¿Qué revisar al comprar electrodomésticos en Black Friday?

El 61 % de los consumidores encuestados por Fenalco en 2025 consideraba que algunas ofertas podían ser engañosas o incluir precios inflados. De cara al próximo 27 de noviembre, el consumo de energía y agua, la garantía y el soporte técnico son otros factores que pueden incidir en el valor de estas compras.

Ante la próxima jornada de Black Friday, Mabe comparte algunas recomendaciones para evaluar la compra de electrodomésticos más allá del porcentaje de descuento. La compañía plantea revisar aspectos como la eficiencia energética, el consumo de agua, las características de funcionamiento y las condiciones de garantía, factores que pueden incidir en los costos asociados a estos productos durante su vida útil.

La importancia de estos criterios también se relaciona con la percepción de los consumidores frente a las promociones. De acuerdo con la Encuesta de Black Friday 2025 de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), el 61 % de los encuestados consideraba que algunas ofertas podían resultar engañosas o incluir precios inflados. Además, el 53 % planeaba destinar más de $500.000 a sus compras durante la jornada.

El interés por esta categoría también quedó reflejado en el estudio, pues los artículos para el hogar concentraron el 24 % de las preferencias de compra, por detrás de tecnología (38 %) y moda y accesorios (26 %). En el caso de los electrodomésticos, la decisión de compra tiene una particularidad: son productos que suelen permanecer en los hogares durante varios años y cuyo uso implica gastos recurrentes. Por eso, características como el funcionamiento, la tecnología y los recursos que requieren pueden influir en el costo total más allá del valor pagado al momento de adquirirlos.

¿Qué características revisar antes de comprar electrodomésticos?

En las neveras, la capacidad de almacenamiento, los sistemas de enfriamiento y la eficiencia energética son algunos de los aspectos que conviene comparar. Debido a que estos equipos permanecen conectados de manera continua, su consumo de electricidad representa un gasto recurrente para los hogares. En este segmento existen tecnologías orientadas a optimizar el consumo energético, como Home Energy Saver, desarrollada por Mabe para sus equipos de refrigeración.

En las lavadoras, además de la capacidad y los programas disponibles, el aprovechamiento del agua también puede influir en la elección. Una de las tecnologías que la compañía ha desarrollado en esta categoría es Aqua Recovery Green®, que permite recuperar el agua utilizada durante el lavado y el enjuague para darle un segundo uso en actividades domésticas que no requieren agua potable, como la limpieza de pisos, patios o terrazas.

Por su parte, en los equipos de cocción es importante considerar aspectos como la seguridad, el tipo de instalación, la facilidad de limpieza y las funcionalidades disponibles. Identificar cuáles de estas características responden a las necesidades del hogar permite establecer criterios de comparación entre las alternativas del mercado.

El consumo y la garantía también inciden en el ahorro

El precio de compra es solo uno de los componentes del gasto asociado a un electrodoméstico. Durante su vida útil, el consumo de energía y agua, los requerimientos de mantenimiento y la disponibilidad de soporte técnico también pueden representar costos para los hogares.

Por esta razón, antes de elegir un equipo conviene revisar las condiciones de garantía, los servicios de instalación y la cobertura de asistencia técnica. Estos elementos permiten conocer qué respaldo tendrá el consumidor después de la compra y qué gastos adicionales podrían surgir durante el uso del producto.

"Black Friday representa una oportunidad para que los colombianos renueven sus hogares, pero una buena compra no debería medirse únicamente por el porcentaje de descuento. Desde Mabe creemos que el verdadero valor de un electrodoméstico está en cómo responde a las necesidades de cada familia, en la tecnología que incorpora y en los beneficios que puede ofrecer durante su uso. La innovación también debe ayudar a que las personas tomen decisiones más conscientes sobre su inversión", señala Juan Zavala, gerente general de Mabe Colombia.

La próxima edición del Black Friday en Colombia tendrá lugar el 27 de noviembre de 2026. En esta jornada, comparar precios y revisar características como la eficiencia energética, el consumo de agua y las condiciones de respaldo puede aportar más elementos para evaluar las promociones, especialmente en una categoría donde la decisión de compra tiene efectos económicos que se extienden más allá de la temporada de descuentos.

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