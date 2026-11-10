80 años de Mabe: renovarse también es parte de la historia

En este episodio de Podcast P&M, nos sentamos con Lina Aristizábal, gerente de marketing para la Región Andina de Mabe, para destapar la estrategia detrás de la nueva cara de la marca.

Con 80 años de trayectoria en el mercado colombiano, Mabe llega a este aniversario con una nueva identidad y el desafío de seguir evolucionando junto a los consumidores y los hogares de hoy.

Su rebranding va más allá de un cambio de logo. Es el resultado de un proceso de evolución y de preguntarse si la marca está comunicando lo que es hoy y, sobre todo, lo que quiere ser durante los próximos 80 años.

Pero ¿un rebranding es una señal de vejez, de madurez o de innovación? ¿Por qué una marca con tanta historia decide renovar su identidad justo ahora? ¿Qué elementos de su trayectoria vale la pena conservar y cuáles necesitan transformarse para conectar con las nuevas generaciones?

También conversamos sobre los cambios en el consumidor colombiano, las nuevas dinámicas de los hogares y las expectativas que hoy tienen las personas frente a los electrodomésticos. ¿Cómo lograr que una transformación de marca vaya más allá de lo visual y se refleje en cada punto de contacto con el consumidor? ¿Y cómo mantener la confianza y el reconocimiento construidos durante ocho décadas mientras se responde a las exigencias del presente?

En este episodio del podcast de P&M, la gerente de marketing para la Región Andina de Mabe, nos acompaña para hablar sobre los retos creativos y estratégicos detrás de esta renovación y el camino que la marca se propone recorrer hacia el futuro.