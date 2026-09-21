Goula: ¿Qué significa ser especialista en Food & Beverage?

Esta agencia basa su propuesta en 17 años de especialización y de entender el negocio de alimentos y bebidas, sus productos mercados y toda su cadena de valor.

Goula ha construido una receta que combina especialización, conocimiento profundo de la cadena de valor, visión de negocio y capacidad de ejecución en diferentes mercados EI resultado es un modelo de trabajo en el que Goula primero entiende eI reto de negocio y después conecta los actores y disciplinas necesarios para resolverlo.

"Al concentrarnos en alimentos y bebidas, eI conocimiento se vuelve acumulativo y el expertise cada vez más profundo'', indica Matthieu Nussbaumer, partner y gerente general para Sudamérica.

Goula suma 17 años de experiencia en múltiples categorías. trabajando con organizaciones y marcas como Quesos de Francia, Aceites de Oliva de España, Frutas de Chile, Quesos de Estados Unidos, Pink Lady, Hershey's, Rational, Alianza Team y Harinera del Valle. A esto se suma la experiencia de Nussbaumet del lado del anunciante, en compañías como Masterfoods, Rich's y Alpina.

Esta especialización le ha permitido entender primero el producto, la categoría, eI mercadoy eI reto de negocio, para después determinar qué actores y disciplinas deben intervenir "No es lo mismo comunicar un vina, una fruta fresca, un ingrediente o un alimento procesado. Cada categoría tiene códigos, canales, expertos y retos diferente'', explica Nussbaumer.

Para Gaula, la cadena detrás de un producto juega un papel fundamental; por eso. su conocimiento le permite abarcar productores, gremios, exportadores, importadores, distribuidores, compradores, retail, HoReCa y consumidores; además de activar las voces adecuadas para cada categoría: chefs, sommeliers, bartenders, ingenieros de alimentos, nutricionistas, food designers, saboristas, importadores o retailers.

"Puedes generar un gran brand awareness, pero si el importador no trae eI producto, eI comprador no lo alista o eI distribuidor no lo mueve, la comunicación por sí sola no resuelve eI problema. En algunos proyectos, ni siquiera necesitamos llegar al con sumidor, porque identificamos que el reto está en el B2B", señala Nussbaumer.

Esta visión se refleja también en la integración entre influencia y retail. En Brasil, por ejemplo, Goula obtuvo tres premios POPAI: Plata, en Exhibición de Productos con Kiwi Oscar en 2024 y, en 2025, Bronce, en Influenciadores Digitales con Cerezas de Chile y en Campañas Promocionales con Frutas de Europa.

Desde Bogotá, Goula opera su hub para Sudamérica en Colombia Brasil, Perú, Ecuador y Chile, que complementa con su oficina en México y por su alianza internacional Hopscotch, que amplia su capacidad de ejecución a más de 60 mercados. ''Pensamos regionalmente, pero activamos localmente con expertos'' concluye Nussbaumer.

Artículo publicado en la edición #505 de agosto y septiembre 2026

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