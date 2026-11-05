Cannes Lions sacará las campañas premiadas del Palais y las llevará por toda la ciudad en 2027

Un pasaporte para moverse por la ciudad, más pases subvencionados y un nuevo León para referentes de la creatividad llegan con la edición 74 del festival.

El Palais des Festivals alberga las conferencias, los jurados y las ceremonias de premios de Cannes Lions, pero buena parte de lo que pasa durante la semana del festival ocurre afuera, en la Croisette, las playas y los espacios que ocupan marcas, plataformas y agencias. Para 2027, LIONS, la compañía que organiza el Festival Internacional de Creatividad, anunció cuatro cambios para acercar esos dos frentes y ampliar quién puede asistir:

Una exhibición de los trabajos ganadores y preseleccionados en distintos puntos de la ciudad.

Un pasaporte que reemplazará de forma gradual la credencial de delegado y dará acceso a actividades fuera del Palais.

Un aumento del 50% en el presupuesto del programa ERA, que financia pases para comunidades con poca representación en el festival.

La Global Creative Assembly, un reconocimiento anual para referentes de distintas disciplinas creativas.

Por primera vez, el festival exhibirá los trabajos ganadores y preseleccionados en distintos puntos de Cannes, con instalaciones, proyecciones y experiencias inmersivas en la Croisette, las playas y sedes aliadas. El Palais seguirá como centro de la programación y de las entregas de Leones, y sumará exposiciones y sesiones para analizar el proceso detrás de cada pieza. Con este formato, las campañas premiadas circularán durante toda la semana y llegarán a un público más amplio que el de las ceremonias.

De credencial a pasaporte

El cambio de mayor alcance para los asistentes afecta la credencial de delegado, que empezará a funcionar como un pasaporte con acceso a actividades oficiales y sedes participantes fuera del Palais. En 2027 la transición arrancará con una selección de escenarios y eventos, que el festival ordenará en dos categorías, Experiencias Insignia y Experiencias Recomendadas, para que cada delegado sepa qué priorizar en su agenda. A largo plazo, LIONS quiere reunir toda la oferta de la semana bajo una sola acreditación.

Thea Skelton, vicepresidenta sénior de LIONS Festivals, explicó que la organización quiere integrar el festival con lo que ocurre a su alrededor en lugar de separarlo. "Nuestra ambición es pasar del acceso a la ventaja: ayudar a las personas a dedicar menos tiempo a averiguar adónde ir, qué experimentar y con quién reunirse", afirmó.

Más pases financiados y un León para referentes

El programa Equity, Representation and Accessibility (ERA, por sus siglas en Inglés) cubre pases completos para profesionales de comunidades con poca representación en el festival. En su cuarto año, su presupuesto pasará de 2 a 3 millones de euros, un aumento del 50%. ERA opera junto a See It Be It y la Beca LIONS, dos iniciativas que también financian la asistencia de talento emergente. Frank Starling, director de diversidad, equidad e inclusión de LIONS, señaló que el festival reúne hoy a una porción mayor de la economía creativa y por eso necesita abrir la participación a más personas. Las convocatorias ya están abiertas en la plataforma Cannes Lions Impact.

La cuarta novedad, la Global Creative Assembly, distinguirá cada año a personas cuya creatividad transformó su disciplina e influyó en otras. El reconocimiento abarca publicidad, mercadeo, cine, música, deporte, moda, diseño, tecnología, entretenimiento y economía de creadores. Los primeros homenajeados recibirán un Laureate Lion en cada ceremonia de premios de 2027 y participarán en charlas, presentaciones y encuentros donde contarán cómo trabajan. LIONS anunciará sus nombres en los próximos meses.

Con estas decisiones, Cannes Lions formaliza el paso de un festival centrado en la publicidad a un punto de encuentro de marcas, agencias, plataformas y empresas que mueven la economía creativa. Simon Cook, CEO de LIONS, describió la tarea que viene como conectar "a las personas y las empresas que pueden convertir la excelencia creativa en valor comercial y cultural". Para las agencias y anunciantes latinoamericanos que cada junio viajan a la Croisette, el pasaporte y la exhibición en la ciudad abren más vitrinas para el trabajo premiado, más allá de la noche en que reciben el León.