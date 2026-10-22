Inversión en publicidad digital en Colombia creció 9,1% y alcanzó $847.663 millones en el segundo trimestre de 2026

La inversión publicitaria digital continúa creciendo en Colombia, pero los recursos no se están distribuyendo de la misma manera entre los formatos. En un mercado en el que las marcas compiten por captar la atención de audiencias cada vez más fragmentadas, las cifras empiezan a mostrar movimientos en la composición de los presupuestos y en el peso que tienen los distintos formatos dentro de las estrategias digitales.

Durante el segundo trimestre de 2026, la inversión en publicidad digital alcanzó los $847.662 millones, un 9,1% más que los $777.209 millones registrados en el mismo periodo de 2025, según el más reciente Informe de Inversión en Publicidad Digital en Colombia de IAB Colombia. Video se ubicó como el formato de mayor participación, con el 32,1% del mercado, seguido por Social Media, con 25,3%, y Search, con 18,6%.

“Este crecimiento confirma que la publicidad digital mantiene una dinámica positiva en Colombia. Este resultado refleja la evolución de un mercado que continúa movilizando recursos y en el que contar con información periódica y comparable es fundamental para entender su comportamiento y acompañar las decisiones de los diferentes actores de la industria”, afirmó Paola Restrepo Ospina, directora ejecutiva de IAB Colombia.

En valores absolutos, Video movilizó $272.396 millones, 19,2% más que los $228.494 millones registrados un año atrás, y elevó su participación de 29,4% a 32,1%. Display, por su parte, alcanzó $125.834 millones y creció 34,4%, aumentando su peso dentro del mercado de 12% a 14,8%, uno de los avances más relevantes entre los formatos con mayor participación.

Otro de los movimientos destacados estuvo en Branded Content, cuya inversión pasó de $4.987 millones a $9.500 millones, un incremento de 90,5%, aunque todavía representa el 1,1% del mercado. En contraste, Search disminuyó 3,1%; Social Media, 2,9%; e Influencer Marketing, 7%, mientras Audio Digital registró un crecimiento de 23,9%, hasta alcanzar $1.859 millones.

Para la industria, este comportamiento plantea un escenario en el que la planificación publicitaria exige decisiones cada vez más sustentadas en datos. La variación entre formatos obliga a anunciantes y agencias a evaluar con mayor frecuencia dónde asignan sus recursos, mientras medios y plataformas enfrentan el desafío de demostrar el valor y desempeño de sus propuestas en un mercado que ajusta sus presupuestos con mayor dinamismo.

“Hoy no basta con saber cuánto se invierte en publicidad digital; necesitamos entender cómo se comporta esa inversión para tomar mejores decisiones. Para la industria, contar con información comparable permite identificar movimientos, evaluar oportunidades y construir estrategias más eficientes en un ecosistema que cambia rápidamente”, explicó Restrepo.

La comparación entre el primer y segundo trimestre de 2026 evidencia una notable aceleración de la inversión, un comportamiento habitual en la dinámica publicitaria: históricamente, el primer trimestre registra un menor volumen debido al ajuste presupuestal de las marcas tras la alta demanda del cierre de año, mientras que el segundo trimestre contó con el impulso extraordinario de la Copa Mundial de la FIFA. Bajo este escenario, el mercado pasó de $442.612 millones en el Q1 a $847.663 millones en el Q2, lo que representó un incremento del 91,5%. Durante este periodo, Search creció 161%; Video, 142,5%; Social Media, 71,2%; y Display, 38,2%, con repuntes generalizados en los demás formatos evaluados.

Por fuente de información, las agencias reportaron $315.827 millones durante el segundo trimestre de 2026, un crecimiento de 20,3% frente al mismo periodo de 2025; los publishers por venta directa alcanzaron $51.425 millones, con un incremento de 2,4%; mientras las estimaciones se situaron en $480.411 millones, 3,4% por encima del registro de un año atrás.

El Informe de Inversión en Publicidad Digital en Colombia, elaborado por IAB Colombia, permite hacer seguimiento periódico al comportamiento del mercado, la evolución de los diferentes formatos y la distribución de los recursos publicitarios. Sus resultados ofrecen a anunciantes, agencias, medios y demás actores del ecosistema información para comprender los cambios de la inversión digital y contar con referentes para la toma de decisiones.

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