Natura llevó Kaiak 21K a la experiencia del running

Con su participación en la ASICS Golden Run Medellín, la marca buscó conectar la perfumería y el cuidado personal con los momentos que acompañan la práctica deportiva.

El running no empieza cuando suena el disparo de salida ni termina al cruzar la meta. La preparación, el movimiento y el cuidado posterior hacen parte de una experiencia que también abre espacio para otras categorías de consumo. En ese recorrido, Natura encontró una oportunidad para acercar Kaiak 21K a los corredores de la ASICS Golden Run Medellín, de la que participó como patrocinador.

La apuesta fue llevar la línea a un escenario en el que la frescura, el bienestar y la actividad física tienen un lugar cotidiano. Bajo el concepto «Vive nuevas sensaciones. Vive nuevos aires», la marca propuso una experiencia relacionada con las sensaciones que acompañan el running.

La iniciativa también se conecta con la filosofía de Natura «Bien estar Bien», que plantea el bienestar desde una relación armónica con uno mismo, con los demás y con el entorno. Desde esa perspectiva, el cuidado personal no se limita a un momento específico, sino que puede acompañar distintas etapas de la actividad física.

Kaiak 21K reúne productos pensados para esos momentos: fragancia, Crema Corporal Antirozaduras, Shower Gel y Desodorante Antitranspirante Roll-on. La línea incorpora soluciones de perfumería y cuidado corporal que responden a necesidades asociadas al movimiento y al ejercicio.

Su propuesta olfativa también busca traducir esas sensaciones en dos perfiles. La versión masculina es un aromático ambarado, con notas acuáticas y jengibre sobre un fondo de ámbar y breu blanco. La femenina tiene un perfil floral acuático frutal, en el que la mandarina, el jengibre y las notas frutales aportan luminosidad.

En el portafolio, la Crema Corporal Antirozaduras Kaiak 21K, enriquecida con vitamina E y provitamina B5, ayuda a prevenir las molestias asociadas a la fricción e hidrata la piel hasta por 48 horas. El Shower Gel ofrece limpieza y frescura, mientras que el Desodorante Antitranspirante Roll-on promete hasta 72 horas de protección contra el sudor y el mal olor.

Más allá de presentar estos atributos, la participación en la carrera respondió a una decisión de conectar la línea con una comunidad cuyos hábitos y estilo de vida guardan relación con los valores que busca transmitir. Para Natura, este tipo de escenarios permite explorar diferentes puntos de contacto con los consumidores: desde la preparación para correr hasta el cuidado después de la actividad.

La marca también plantea que el patrocinio debe evaluarse más allá de la visibilidad. Su medición contempla tres dimensiones: el alcance y la exposición de Natura y Kaiak 21K; la interacción de los corredores con los productos y las experiencias; y el aporte a objetivos de marca, como el conocimiento de la línea, su recordación y su asociación con atributos como frescura, innovación y bienestar.

A estos indicadores se suma la lectura cualitativa de la experiencia: qué generó mayor interés, cuáles atributos fueron relevantes para los corredores y qué aprendizajes pueden orientar futuras iniciativas. Así, la carrera funciona como un espacio para poner a prueba la conexión entre una propuesta de cuidado personal y una comunidad que encuentra en el movimiento una parte importante de su estilo de vida.