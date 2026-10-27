Colsubsidio: 69 años construyendo una relación que evoluciona con el país

Hay organizaciones que permanecen porque mantienen una oferta vigente. Otras, porque logran algo más difícil: seguir siendo parte de la vida de las personas a medida que sus necesidades cambian.

Ese ha sido el compromiso que ha acompañado a Colsubsidio durante sus 69 años de historia. Lo que comenzó en 1957 alrededor del subsidio familiar evolucionó al ritmo de las transformaciones sociales, económicas y culturales del país, ampliando la manera en que la empresa se relaciona con los trabajadores, las familias y el sector productivo.

La dimensión de ese vínculo también puede entenderse a través de su alcance. En 2025, Colsubsidio entregó más de $1,5 billones en subsidios monetarios, en especie y servicios, impactando a 2,8 millones de trabajadores y beneficiarios y acompañando a 96.423 empresas afiliadas.

Estas cifras reflejan la capacidad de la organización para mantener una oferta de valor de alta calidad y responder a necesidades muy diferentes de las que existían hace casi siete décadas.

Ese acompañamiento toma distintas formas. Puede estar asociado al acceso al empleo, la educación, la vivienda, la salud, la formación o la recreación. Cada punto de contacto representa una oportunidad para hacer tangible la promesa de marca: es en la experiencia donde las personas validan la calidad de los servicios y construyen confianza en la organización.

“Desde hace 69 años hemos acompañado a los colombianos en momentos decisivos de sus vidas. Detrás de cada cifra hay una familia que avanza, una persona que encuentra una oportunidad y una empresa que contribuye al progreso de sus trabajadores”, afirma Luis Carlos Arango Vélez, director general de Colsubsidio.

Esa presencia sostenida en la vida de los colombianos también ha fortalecido el reconocimiento de la marca. Por tercer año consecutivo, Colsubsidio se mantiene entre las diez empresas más innovadoras del país en el Ranking de Innovación Empresarial de la ANDI. Al mismo tiempo, hace parte del grupo de marcas más queridas por los colombianos según el Brand Love Index y avanzó al puesto 30 en Merco Empresas 2026, escalando nueve posiciones frente al año anterior.

Estos indicadores demuestran una reputación construida a partir de decisiones coherentes. La confianza no surge solamente de lo que una organización comunica, sino de su capacidad para cumplir sus promesas, escuchar mejor y actuar con mayor precisión.

Después de 69 años, el desafío de Colsubsidio continúa siendo evolucionar junto con el país y responder a sus nuevas realidades sin perder de vista el propósito que ha guiado su trayectoria: generar oportunidades que contribuyan al cierre de brechas sociales.

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