3 Cordilleras: 18 años de historia cervecera

¿Qué hay detrás de una cerveza que pasó de ser el sueño de un emprendedor a convertirse en una de las marcas más grandes del segmento artesanal en Colombia? Revista P&M visitó la fábrica de 3 Cordilleras en Bogotá para conocer su historia y exploró sus nuevas apuestas cerveceras.

Juanchi Vélez, fundador de la marca, nos llevó por sus procesos de producción y recordó cómo comenzó este emprendimiento en Medellín hace 18 años. El recorrido también pasó por las fotografías que conserva de las distintas fábricas y de las personas que lo acompañaron en el camino. Juanchi recuerda con cariño a sus primeros empleados. En cada imagen hay una parte de la historia de una marca que comenzó como una apuesta personal y hoy tiene el 48 % del mercado artesanal colombiano, según cifras de Rentas Departamentales citadas por la compañía.

Su familia fue uno de los motores para seguir adelante. Con trabajo y perseverancia, aquel proyecto logró crecer hasta llamar la atención de Central Cervecera de Colombia, que se convirtió en un aliado para ampliar su alcance.

Una cata con las favoritas de la marca

Después de conocer la fábrica, llegó el momento de probar algunas de sus cervezas. En la cata estuvieron presentes varios lanzamientos recientes y referencias emblemáticas, como Rosada, una de las que más aporta a las ventas de la marca, y Mestiza, la favorita de Juanchi.

La innovación también ha estado presente en el desarrollo del portafolio. En sus 18 años, 3 Cordilleras ha construido una oferta de diferentes estilos y suma siete medallas en competencias cerveceras: una de oro, una de plata y cinco de bronce.

En la VIII Copa Cervecera Internacional La Pola Dorada 2026, RedIPA recibió una medalla de plata y Mulata obtuvo una de bronce en la categoría American Amber Ale.

Estación Central: la nueva apuesta en Medellín

El crecimiento de 3 Cordilleras también se refleja fuera de la fábrica. Para celebrar sus 18 años, la marca abrió Estación Central, un espacio en el Distrito Creativo Perpetuo Socorro, en Medellín.

El lugar reúne cuatro propuestas: un restaurante de comida de autor, el Bar HiFi con música en vivo, El Venue para conciertos y un Bar High End dedicado a escuchar discos de acetato.

Con Estación Central, la marca amplía su apuesta por conectar la cerveza con la música, la gastronomía y la cultura. Es una nueva etapa para un emprendimiento que nació en Medellín y que, 18 años después, sigue desarrollando su portafolio y explorando otras formas de llegar a sus consumidores.

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