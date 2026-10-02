Jon Cook dejará VML y WPP; Eric Campbell asumirá como CEO global de la red

El directivo, que también lidera WPP Creative, seguirá en sus cargos hasta marzo de 2027 para acompañar el relevo de Eric Campbell, su socio en la agencia durante más de 25 años.

Jon Cook, CEO global de VML y CEO de WPP Creative, dejará WPP para emprender una nueva etapa profesional. El holding confirmó la noticia el 2 de octubre de 2026, el mismo día en que el ejecutivo la compartió en LinkedIn. Cook permanecerá en ambos cargos hasta marzo de 2027 con el fin de asegurar una transición ordenada.

Su sucesor en VML será Eric Campbell, hoy CEO de VML y de WPP Creative en Norteamérica. Campbell asumirá como CEO global de la red en marzo de 2027 y conservará su rol al frente de WPP Creative Norteamérica. Desde ya, ambos trabajarán juntos en el traspaso de las responsabilidades globales.

El nombre de quien reemplazará a Cook en WPP Creative aún no se conoce. La compañía indicó que compartirá pronto los detalles de esa estructura de liderazgo, y Cook tampoco ha anunciado sus próximos planes.

Tres décadas en VML

Cook llegó hace 30 años a una agencia independiente y nativa digital de Kansas City que tenía 28 empleados. En su publicación de LinkedIn recordó que nunca imaginó que ese recorrido marcaría toda su vida adulta. Durante ese tiempo acompañó la evolución de VML hasta convertirla en una de las redes creativas más reconocidas del mundo.

En 2024 lideró la creación de la VML actual, resultado de la fusión entre VMLY&R y Wunderman Thompson, que reunió experiencia de marca, experiencia del cliente, comercio, datos y tecnología empresarial en más de 55 mercados. En febrero de 2026 sumó el cargo de CEO de WPP Creative, la unidad que WPP lanzó dentro de su estrategia Elevate28 y que agrupa a VML, Ogilvy, Grey, Burson, AKQA, Landor y Design Bridge and Partners.

Bajo su liderazgo, VML fue elegida Agencia Global del Año 2026 por Campaign. En Cannes Lions 2026 quedó como la segunda red creativa del año y fue la que más Leones de Oro ganó. La red también ha sido reconocida en los Effie, el A-List de Ad Age, el WARC Creative 100 y New York Festivals, y como líder en comercio y experiencia del cliente por Forrester y Gartner.

En su mensaje, Cook describió la salida como la decisión más difícil que ha tomado y dijo que lleva a VML en la sangre. Explicó que su confianza en VML y en WPP nunca había sido tan alta, y que el momento actual es el indicado para que nuevas voces lideren la siguiente etapa. También agradeció a Cindy Rose, CEO de WPP, por su apoyo y su mentoría, y a los fundadores de VML: John Valentine, Scott McCormick y Craig Ligibel, quienes junto con Matt Anthony consiguieron en 1992 el primer cliente de la agencia, Chris Clouser.

El ejecutivo aclaró que no se trata de una despedida y que reservará sus agradecimientos para el próximo año. Sobre su futuro, adelantó que tiene grandes planes, aunque los dará a conocer en 2027. Hasta marzo, dijo, su atención estará puesta por completo en VML, WPP Creative, sus equipos y sus clientes.

Rose destacó por su parte que el aporte de Cook a VML, a WPP y a la industria ha sido extraordinario, y lo definió como un constructor de relaciones duraderas con los clientes, de agencias de primer nivel y de una cultura basada en la generosidad, el optimismo y el cuidado por las personas.

El relevo: Eric Campbell

Campbell ingresó a VML en 1999; en 2004 lideró la apertura de VML Seattle mientras dirigía la cuenta de Microsoft, y desde 2007 forma parte del equipo de liderazgo ejecutivo de la agencia. En su trayectoria ha sido presidente de VML, presidente global de VMLY&R, chief client officer global y CEO de VML Norteamérica, región que según Cook representa más del 40 % de los ingresos globales de la red.

En LinkedIn, Cook dijo que le parece completamente natural que Campbell asuma el cargo. Lo presentó como su socio y amigo cercano desde hace más de 25 años, alguien que entiende el corazón de la agencia como pocos, y aseguró que confía en él para conducir a quienes llamó su familia profesional. Rose coincidió en que Campbell conoce el negocio a fondo y cuenta con la confianza de equipos y clientes en todo el mundo.

La sucesión deja la dirección global de VML en manos de otro ejecutivo formado en la casa de Kansas City, lo que da continuidad a la cultura y a las relaciones con clientes que la red ha construido durante tres décadas. La pregunta abierta está en WPP Creative: el nombre que elija Rose definirá quién coordinará a las principales redes creativas del holding en la siguiente fase de Elevate28.