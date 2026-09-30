3 hacks para aprovechar al máximo la nueva generación de iPhone

Desde sacar el máximo provecho a la cámara hasta explorar nuevas herramientas de inteligencia y automatización, a continuación se presentan recomendaciones para aprovechar todas las funcionalidades del iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max.

La llegada de una nueva generación de iPhone trae consigo nuevas herramientas y posibilidades para los usuarios. Entre las novedades se encuentra el iPhone Duo, el primer iPhone plegable, junto con los nuevos iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max, que incorporan nuevas capacidades para llevar más lejos la experiencia con los dispositivos.

Muchas de estas funciones, sin embargo, pueden pasar desapercibidas o no aprovecharse por completo cuando no se conoce cómo utilizarlas. Por eso, iShop comparte tres hacks para descubrir algunas de las novedades de la generación iPhone 18 Pro y Pro Max; y sacarles mayor provecho, combinando las capacidades de los dispositivos con recomendaciones prácticas para el día a día.

1. La fotografía da un paso más allá con la apertura variable

Los nuevos modelos Pro incorporan un sistema Pro Fusion de 48 MP con apertura variable, una herramienta que ofrece mayor control sobre la captura. A esto se suma un zoom óptico de hasta 8x, que amplía las posibilidades al momento de fotografiar diferentes tipos de escenas.

Pero más allá de contar con una cámara y nuevas capacidades, conocer cómo utilizarlas puede marcar la diferencia en el resultado final. Una forma de usar la apertura variable es elegirla de acuerdo con el tipo de fotografía y el efecto que se quiere conseguir. Por ejemplo, una apertura más amplia puede ser una alternativa para destacar al sujeto en un retrato, mientras que una más cerrada puede ayudar a conservar mayor detalle del entorno.

Así, la apertura variable no se convierte únicamente en una nueva característica del dispositivo, sino en una herramienta que permite tomar decisiones más precisas al momento de capturar una imagen.

2. Usar Visual Intelligence para aprovechar la inteligencia del dispositivo

Las posibilidades de esta nueva generación no se limitan a la fotografía. La inteligencia también gana protagonismo y permite interactuar de nuevas maneras con el contenido que el usuario tiene frente a él.

Una forma de beneficiarse con el Visual Intelligence es utilizar lo que se tiene frente a la pantalla o la cámara como punto de partida para hacer más. Por ejemplo, a partir de un contenido visual, el usuario puede consultar información relacionada y llevar ese resultado a una acción concreta.

La recomendación está en no limitar estas capacidades a una sola función, sino explorarlas a partir de situaciones concretas en las que puedan facilitar la forma de interactuar con la información.

3. Hacer más sencillas las tareas con atajos y automatizaciones

La personalización también puede llevarse el protagonismo en cómo se realizan determinadas acciones. Atajos y automatizaciones permiten configurar diferentes procesos de acuerdo con las necesidades y rutinas de cada usuario, haciendo posible que varias acciones se ejecuten de manera consecutiva.

Aquí, el diferencial está en la posibilidad de describir en lenguaje natural lo que se quiere hacer y convertir esa instrucción en una automatización.

Una forma de sacar provecho de esta función es pensar primero en el resultado que se quiere obtener y describirlo con palabras sencillas, en lugar de configurar cada paso de una rutina manualmente.

De esta manera, una tarea que normalmente requiere varios pasos puede convertirse en una acción más simple y personalizada, ajustada a los hábitos de cada usuario.

Formación y servicios para optimizar el uso de la tecnología

El aprovechamiento de una nueva generación de dispositivos tecnológicos va más allá del hardware; requiere comprender sus capacidades y aprender a integrarlas en la vida diaria. Bajo este enfoque, la oferta en el mercado actual no solo abarca la comercialización de equipos, sino también servicios complementarios, canales de financiación e instancias de capacitación para los usuarios.

Entre las iniciativas de formación se encuentra el programa Modo Creador On, diseñado para enseñar a los usuarios a utilizar las funciones avanzadas de sus dispositivos en la creación de contenido y la ejecución de tareas productivas.

Los compradores del iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max pueden acceder a cinco talleres virtuales dictados por expertos, enfocados en:

Fotografía y video: técnicas de grabación, composición y edición.

Redes sociales y marca personal: narrativa visual (storytelling) y diseño de contenidos.

Productividad y optimización: configuración avanzada, trucos del sistema e integración de herramientas de inteligencia artificial.

El objetivo de estas capacitaciones es brindar el conocimiento técnico necesario para desarrollar nuevas habilidades y maximizar las prestaciones de los equipos.

Canales de atención y servicios complementarios

La oferta se complementa con asistencia en la configuración inicial de los dispositivos, alternativas de seguro contra hurto o daños accidentales y la opción de entregar equipos usados como parte de pago (Trade In).

La red de distribución incluye 39 puntos de venta físicos en Colombia, una plataforma e-commerce con cobertura nacional y un canal de atención personalizada para el sector corporativo, además de planes de financiación con entidades bancarias aliadas.

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