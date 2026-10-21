Merco Líderes 2026: la comunicación, tarea pendiente

Juan Carlos Mora, de Bancolombia, queda en primer lugar por segundo año consecutivo; David Vélez, de Nubank, sube al segundo lugar, y María Lorena Gutiérrez, de Grupo Aval, y Ricardo Jaramillo Mejía, de Grupo Sura, entran al top 10 de la 19.ª edición del estudio.

El Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (Merco) publicó este 21 de octubre la 19.ª edición de Merco Líderes Colombia, el ranking de los 100 líderes empresariales con mejor reputación corporativa del país. Además de ordenar a los ejecutivos, el estudio traza su perfil a partir de la opinión de sus pares, y en 2026 el diagnóstico repite el del año pasado. "La visión estratégica sigue siendo la principal fortaleza de los ejecutivos en el país y las oportunidades de mejora están centradas en su comunicación y en el impulso de la responsabilidad empresarial", explica Catalina Londoño, directora de Merco para Colombia.

El perfil lo arman los miembros de comités de dirección que votan en el ranking. Para cada líder que eligen, marcan dos fortalezas y una debilidad entre ocho variables agrupadas en cuatro frentes:

Visión: visión estratégica y visión comercial.

Gestión: gestión económica y gestión del talento.

Ética y responsabilidad: ética y gobierno corporativo, y responsabilidad social y medioambiental.

Comunicación: buen comunicador, e influencia empresarial y social.

Merco no usa estas respuestas para calcular el puntaje, pero las cruza para describir cómo ven los directivos a quienes encabezan las grandes empresas del país. La comunicación figura como debilidad por segundo año seguido, y eso les da a las áreas de comunicaciones corporativas una lectura directa del resultado. Los pares reconocen en los líderes la capacidad de fijar el rumbo de sus compañías y ubican el margen de mejora en la manera de explicar ese rumbo hacia afuera. Los dos frentes con mayor oportunidad de mejora, comunicación y responsabilidad empresarial, coinciden con los que más dependen de la exposición pública del líder, desde las entrevistas y los discursos hasta sus posiciones sobre los temas del país.

Cómo se mide

Entre abril y octubre, Merco aplicó 2.643 encuestas y cruzó 11 fuentes de información. Primero arma un ranking provisional con los votos de los directivos de empresas que facturan más de 30 millones de dólares, quienes eligen a los diez líderes con mejor reputación sin poder votar por el de su propia compañía. Después, otros grupos califican de 0 a 100 a cada líder de esa lista. En el resultado final, cada fuente pesa así:

Directivos de grandes empresas: 42 % (2.244 encuestas).

Expertos en comunicación: 20 % (67 encuestas). Califican la visión, la gestión, la responsabilidad, el gobierno corporativo y la comunicación de cada líder.

Periodistas de información económica: 16 % (98 encuestas). La mitad corresponde al liderazgo y la otra mitad a la estrategia y la gestión de la empresa.

Catedráticos del área de empresa: 6 % (83 encuestas).

Analistas financieros: 4 % (71 encuestas).

Merco Digital: 6 %, a partir de 244.762 menciones, entre publicaciones propias de los líderes y la conversación que generan.

Indicadores objetivos de gestión: 6 %.

En esta distribución, los directivos aportan el 42 % del resultado, y otro 42 % llega de quienes observan y cuentan lo que hacen los líderes: los expertos en comunicación, los periodistas económicos y la conversación digital. La posición de un ejecutivo depende entonces en la misma medida de lo que perciben sus colegas y de lo que trasciende de su gestión en medios y redes. Por esa vía, la comunicación vuelve a entrar en el puntaje, porque los expertos la califican de forma explícita.

Merco traslada los puntajes a una escala que va de 3.000 puntos, para el puesto 100, a 10.000, para el primero. Grupo AeI realiza el estudio con la norma ISO 20252, y KPMG revisa de forma independiente que Merco cumpla su metodología.

El top 10 2026

Ocho de los diez nombres repiten frente a 2025, aunque la mayoría cambia de posición:

Juan Carlos Mora Uribe (Bancolombia): 10.000. Mantiene el puesto. David Vélez (Nubank): 9.897. Sube dos. Arturo Calle Calle (Comercializadora Arturo Calle): 9.244. Baja uno. Beatriz Fernández (Crepes & Waffles): 8.625. Baja uno. Sergio Andrés Rincón Rincón (Bavaria): 7.671. Sube cuatro. Carlos Enrique Cavelier Lozano (Alquería): 7.558. Sube dos. Mario Hernández Zambrano (Mario Hernández): 7.156. Mantiene el puesto. María Lorena Gutiérrez Botero (Grupo Aval): 6.943. Sube tres. Ricardo Jaramillo Mejía (Grupo Sura): 6.667. Sube diez. Jorge Mario Velásquez Jaramillo (ex Grupo Argos): 6.656. Baja cinco.

Gutiérrez y Jaramillo ocupan los lugares de Camila Escobar, de Colfuturo, que pasa del sexto puesto al 18, y de Ernesto Fajardo, de Grupo Alpina, que baja del décimo al 12.

Siete de los diez primeros dirigen marcas en contacto directo con el consumidor, entre bancos, moda, restaurantes, cerveza y lácteos. Los otros tres corresponden a conglomerados: Grupo Aval, Grupo Sura y Grupo Argos, compañía que Velásquez ya no dirige. En el caso de Arturo Calle y Mario Hernández, la persona y la marca llevan el mismo nombre, y en una sola figura se juntan la reputación personal y la comercial. Londoño encuentra otra relación, en este caso con el ranking de empresas. "Hemos visto que hay un círculo virtuoso entre el liderazgo corporativo y el liderazgo personal de quien dirige la empresa", afirma, y señala que seis de los diez primeros líderes dirigen compañías que también están en el top 10 de Merco Empresas 2026.

Los relevos también se reflejan en el ranking

En la edición de 2026 aparecen 11 líderes que figuran como exdirectivos de la compañía con la que los asocia el ranking, y otros cuatro sin empresa. En varias compañías, el listado incluye a la vez al líder actual y a un exdirectivo, y sus trayectorias van en sentidos opuestos:

Grupo Argos: Velásquez baja del 5 al 10 y Juan Esteban Calle Restrepo sube del 27 al 11.

Grupo Éxito: Carlos Mario Giraldo Moreno baja del 12 al 29 y Carlos Calleja Hakker sube del 46 al 34.

Organización Corona: Roberto Junguito Pombo baja del 29 al 85 y Miguel Pardo Brigard sube del 83 al 45.

Banco de Bogotá: César Prado Villegas baja del 57 al 98 y Juan Carlos Echeverry Garzón aparece en el puesto 42.

Avianca: Frederico Pedreira baja del 81 al 99 y Gabriel Oliva entra en el 75.

En estos casos, la reputación ganada en el cargo acompaña al ejecutivo un tiempo después de su salida y, al mismo tiempo, empieza a pasar a quien toma las riendas de la compañía.

Para los equipos de comunicaciones, el cambio de cabeza abre un periodo en el que la reputación de la empresa se reparte entre dos nombres, y la velocidad con la que el nuevo líder gana posiciones depende en buena parte de cómo se presenta ante los públicos que evalúa Merco.

Nuevos nombres, mujeres y sectores

Doménico Barbato Gaviria, de Mercado Libre, logra el mayor ascenso del año, del puesto 63 al 23. Lo siguen Miguel Pardo Brigard, de Organización Corona (del 83 al 45), y Francisco José Barberi Ospina, de Tecnoquímicas (del 86 al 54). Con Barbato y con Vélez, que queda a 103 puntos del primer lugar, dos plataformas digitales ganan peso en la parte alta del ranking. Dentro del top 20 también avanzan Jaime Gilinski Bacal, de Grupo Gilinski (del 33 al 14), y Germán Alberto Bahamón Jaramillo, de la Federación Nacional de Cafeteros (del 38 al 16).

Adicionalmente, hay cuatro líderes entran por primera vez:

Juan Carlos Vargas Cárdenas (Ramo), en el puesto 47.

Erika Zarante Bahamón (Latam), en el 53.

Gabriel Oliva (Avianca), en el 75.

Gerardo Silva Castro (Banco de Occidente), en el 78.

Zarante y Oliva, además, encabezan en ese orden el ranking sectorial de transporte de viajeros.

El top 100 cuenta con 19 mujeres; su presencia crece en la parte alta: ocupan dos de los diez primeros lugares, con Beatriz Fernández y María Lorena Gutiérrez Botero, y cinco de los 20 primeros, con Liliana Restrepo Arenas, de Frisby (15); Camila Escobar Corredor, de Colfuturo (18), y Juana Francisca Llano Cadavid, de Suramericana (19). En educación, tres de los cuatro líderes del sector son mujeres: Raquel Bernal Salazar (Universidad de los Andes), Claudia Patricia Restrepo Montoya (Universidad Eafit) y Brigitte Baptiste (ex ectora de la Universidad EAN).

Merco agrupa a los líderes en 28 categorías. El sector financiero suma más nombres, con nueve, y lo encabeza Mora. Alimentos, energía, gas y agua, e industrial tienen siete cada uno, con Cavelier (Alquería), Ricardo Sierra Fernández (Celsia) y Pedro Felipe Carvajal Cabal (Grupo Carvajal) en el primer lugar. Algunos grupos aparecen con varios directivos: Sura ocupa los cuatro primeros puestos de aseguradoras, Grupo Aval figura con su presidenta y con los líderes de Banco Popular, Banco de Bogotá y Banco de Occidente, y Crepes & Waffles suma tres nombres con Fernández, Rodrigo Cabrera Liévano (58) y Eduardo Macías Restrepo (59). En medios de comunicación, la categoría tiene un solo representante: Alejandro Santos Rubino, de Prisa Media, en el puesto 79.

Para un director de comunicaciones, el estudio deja una agenda concreta. La mitad del resultado que depende de los pares se construye en la gestión diaria de la empresa. La otra mitad pasa por lo que expertos, periodistas y audiencias digitales alcanzan a ver del líder, y allí están los dos frentes que los directivos del país siguen marcando como pendientes.