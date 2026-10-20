“Compartimos lo mejor que hacemos”: la nueva campaña global de Juan Valdez

En exclusiva con Revista P&M, Juan Sergio Valcárcel, nuevo chief marketing officer (CMO) de Juan Valdez, explicó cómo evoluciona la estrategia de marca de la compañía con “Compartimos lo mejor que hacemos”, una plataforma global que busca proyectar el origen, la calidad y la maestría del café 100 % colombiano, y fortalecer la presencia de la marca en los mercados internacionales.

Juan Valdez presenta “Compartimos lo mejor que hacemos”, su nueva plataforma de marca global, con la que busca fortalecer su posicionamiento como embajadora del café premium 100 % colombiano. La propuesta amplía la narrativa de “El sabor de tu origen”, campaña lanzada en 2025, para destacar no solo el origen del producto, sino también el conocimiento, el trabajo y la experiencia que intervienen en cada taza.

En conversación con Revista P&M, Valcárcel explicó que esta evolución responde a la intención de consolidar una identidad común para la marca, con una comunicación que pueda adaptarse a las particularidades de cada mercado. La iniciativa parte de una idea: el café es uno de los grandes regalos que Colombia le ha dado al mundo, detrás del cual hay generaciones de familias caficultoras y conocimientos que se expresan a lo largo de toda la cadena.

Llegamos a una conclusión: el regalo más lindo que le ha entregado Colombia al mundo es el café

Afirma Valcárcel.

Del origen a la maestría detrás de cada taza

La campaña anterior, “El sabor de tu origen”, exploró la relación entre los apellidos de los colombianos y sus raíces cafeteras. Con la nueva plataforma, Juan Valdez amplía esa narrativa para incorporar otros elementos de la experiencia, desde la producción del grano hasta su preparación y consumo.

La propuesta se organiza en cuatro territorios: globalidad, trazabilidad artesanal, maestría barista y ritual. Cada uno cumple una función dentro de la comunicación de la marca: mostrar su presencia internacional, destacar el recorrido del café, poner en valor el conocimiento necesario para preparar cada bebida y conectar con las experiencias que acompañan su consumo.

La trazabilidad artesanal permite visibilizar el trabajo y la dedicación que hay detrás del producto, mientras que la maestría barista destaca la precisión y el conocimiento que intervienen en su preparación. El ritual, por su parte, lleva la comunicación hacia la experiencia de quienes preparan y disfrutan el café.

Estos elementos amplían el relato de la compañía más allá del grano. La marca busca mostrar que la calidad del café colombiano también se expresa en la manera de entenderlo, prepararlo y servirlo, así como en el trabajo de las más de 550.000 familias caficultoras que forman parte de la cadena.

Una misma idea para distintos mercados

El propósito es identificar qué atributos de Juan Valdez resultan más relevantes para los consumidores según sus hábitos y su relación con el café.

Juan Valdez es una marca que nos permite jugar con distintos ángulos y posibilidades creativas, manteniendo una misma idea, pero adaptándola a las necesidades de cada mercado

Explica Valcárcel.

En Colombia, la comunicación se concentra en la globalidad y la calidad del producto, al mostrar hasta dónde ha llegado la marca y convertir su presencia internacional en un motivo de orgullo. En los mercados donde ya existe reconocimiento, la estrategia profundiza en la trazabilidad artesanal y la maestría detrás de cada preparación. En aquellos donde la compañía todavía está construyendo conocimiento, el trabajo comienza por explicar quién es Juan Valdez, de dónde viene y qué la diferencia.

Durante la entrevista, Valcárcel mencionó a España y Brasil como ejemplos de mercados con oportunidades y desafíos distintos. En España, la compañía encuentra posibilidades para destacar atributos como el origen y el barismo. En Brasil, donde existe una cultura cafetera consolidada, el reto consiste en conectar con los consumidores desde su contexto local.

Esta adaptación acompaña los planes de expansión de la empresa. Según explicó el CMO a P&M, Juan Valdez se acerca a las 700 tiendas en el mundo, alrededor de 380 de ellas en Colombia.

Las prioridades del nuevo CMO

La presentación de “Compartimos lo mejor que hacemos” coincide con la llegada de Valcárcel a la dirección de mercadeo de la compañía. En esta etapa, el directivo tiene dos prioridades: desarrollar la categoría de café premium, con énfasis en el café 100 % colombiano, y fortalecer el posicionamiento internacional de Juan Valdez.

Hay dos grandes cosas que yo tengo que lograr. La primera es desarrollar la categoría de café premium [...] y dos, hacer a Juan Valdez una marca más sólida globalmente

Señala Valcárcel.

Para evaluar los resultados de la estrategia, la compañía tendrá en cuenta las ventas, la expansión internacional y la apertura de tiendas. También seguirá indicadores relacionados con el reconocimiento de marca y la conexión con los consumidores.

“Todo se tiene que traducir en ventas”, afirmó el directivo. Sin embargo, también destacó la importancia de medir qué tan relevante y atractiva resulta la marca para las personas en los mercados donde opera.

Con “Compartimos lo mejor que hacemos”, Juan Valdez inicia una nueva etapa de comunicación global que pone el origen colombiano en el centro, pero amplía la conversación hacia el conocimiento, la dedicación y las experiencias que construyen el valor del café. La apuesta es llevar esa identidad a diferentes culturas y reforzar el lugar de la marca en la categoría de café premium.

Ficha Técnica

BRAND: Juan Valdez

CAMPAIGN: Compartimos lo mejor que hacemos

AGENCY: McCann Colombia

CLIENT: Juan Valdez

CHIEF MARKETING OFFICER: Juan Sergio Valcárcel

CHIEF CREATIVE OFFICER: Alejandro Barrera

HEAD OF ART: Alberto Morales

CREATIVE DIRECTOR: Claudia Castiblanco

CREATIVE LEADS: Sebastián Hernández, Camilo Agatón

ART DIRECTOR: María Camila Rodríguez

COPYWRITER: Karem Moreno

ACCOUNT DIRECTOR: Paula Quintero

PRODUCTION: Craft

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