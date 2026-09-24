Entender a las personas: el enfoque de Kantar

Desde la compañía, entienden que ninguna marca crece por casualidad. Detrás de cada decisión, hay algo difícil de conseguir: entender de verdad a las personas. Qué piensan, cómo actúan y qué prefieren. Y ahí está la paradoja del marketing actual, ya que nunca hubo tanta información sobre los consumidores y, aun así, muchas decisiones importantes se siguen tomando a ciegas. En Kantar han entendido que tener datos no es lo mismo que entender personas.

Ese es el terreno donde mejor se desenvuelve Kantar. Con una de las mayores bases de conocimiento del consumidor del mundo: millones de datos sobre personas y miles de marcas en 90 mercados, combina lo que la gente piensa, siente y hace para transformar el entendimiento humano en inteligencia para el crecimiento de las marcas. En Colombia, esa misma capacidad global se traduce en un conocimiento profundo del consumidor local y de las marcas que compiten por su preferencia.

Por ejemplo, una marca toma cientos de decisiones al año: qué promesa defender, dónde invertir, qué innovación lanzar y cómo responder cuando el consumidor cambia. El desafío es que las personas no siempre hacen lo que dicen, ni dicen todo lo que sienten. Por eso, Kantar conecta señales, decisiones y estrategia con preguntas reales de negocio.

'Detrás de cada insight hay una pregunta de negocio, y cuando no la hay, nuestro trabajo es encontrarla. ¿Qué tensión necesita resolver la marca para interpretar, con criterio experto, lo que las personas piensan, sienten y anhelan? Tratamos de entender el desafío real que tiene cada marca”, señala Leticia Navarro Torres, managing director de Kantar para el Cluster Andino.

Kantar lo entiende. Ese es el corazón de su forma de trabajar, Intelligence for Brand Growth: identificar las señales que mueven el mercado, entender qué significan para el negocio y traducirlas en estrategias ejecutables. Todo impulsado por una arquitectura que combina data confiable, propiedad intelectual, inteligencia artificial y, sobre todo, criterio experto humano

En Kantar, tenemos la capacidad de combinar data muy confiable, propiedad intelectual, modelos de marca, tecnología, inteligencia artificial y, además, una de las partes más importantes: un grupo de expertos humanos que convierten todo eso en recomendaciones estratégicas”, subraya Navarro.

Para las marcas, es fundamental convertir el conocimiento del consumidor en inteligencia de negocio. Y esa inteligencia viene de saber leer las señales, entender qué significan y traducirlas en estrategia. “Tomar una decisión importante con Kantar al lado significa reducir incertidumbre, entender de verdad a las personas y construir marcas más relevantes y sostenibles en el tiempo”, finaliza Navarro.

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Artículo publicado en la edición #505 de agosto y septiembre de 2026