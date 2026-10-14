¿Lo que construyen las marcas le sirve a la gente o solo a sus métricas?

En un entorno saturado de anuncios, notificaciones y contenidos, captar la atención es apenas el primer paso. El desafío para las marcas está en lograr interacciones relevantes que construyan relaciones de largo plazo.

“¿De qué color era el último anuncio que vio hoy desde su celular?”. La pregunta refleja uno de los retos del marketing actual: conseguir atención no significa generar una conexión efectiva. ¿Qué pasaría si las marcas dejaran de intentar “atraparla” y empezaran a honrarla?

Para Viviana Restrepo, directora de Mercadeo de Puntos Colombia, esto implica usar los datos para comprender mejor a las personas, sus afinidades y el momento adecuado para acompañar una decisión.

Puntos Colombia cuenta con información sobre el comportamiento de compra de más de 9 millones de usuarios, en más de 20 categorías, lo que permite tener una visión integral de sus intereses, afinidades y hábitos en distintos momentos de su día a día. El valor está en convertir ese conocimiento en interacciones relevantes para las personas y resultados para los negocios.

De optimizar clics a optimizar decisiones

Datos, realidad y orquestación son tres elementos clave para reconocer comportamientos, entender el momento de decisión y coordinar los canales para generar valor.

En un caso desarrollado por Puntos Colombia, una estrategia que integró comportamiento de compra, momentos del journey y distintos canales alcanzó un 162 % de cumplimiento de la meta de ventas en la Tienda Online y un 176 % en activación de usuarios.

Otro caso permitió triplicar las ventas, duplicar los clientes activos, aumentar 49 % el ticket promedio y triplicar los clientes fidelizados. El objetivo era pasar de atraer clientes en cantidad a atraer mejores clientes desde el inicio, que compraran y permanecieran con la marca.

En otra estrategia, más del 60 % de los clientes nuevos o recuperados continuaron transando durante los meses siguientes y su ticket promedio fue entre 50 % y 60 % superior. El foco está en construir relaciones de largo plazo que trasciendan el resultado puntual de una campaña.

La tecnología habilita, pero la intención define

La inteligencia artificial y la automatización permiten conectar datos, modelos y canales para desarrollar experiencias más personalizadas. Pero tener más posibilidades de contacto no significa que las marcas deban utilizarlas todas.

“Los datos y la tecnología amplifican nuestra capacidad. La intención define hacia dónde la llevamos”, señala Restrepo.

Tres preguntas pueden orientar las estrategias: ¿conozco realmente a mi audiencia?, ¿estoy llegando cuando puedo ser relevante? y ¿lo que estoy mostrando merece ocupar su atención?

En un ecosistema en el que cada segundo cuenta, el desafío no es generar más impactos, sino hacer que cada interacción aporte valor y construya una relación que trascienda una campaña.

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