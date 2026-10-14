El marketing tiene un nuevo superpoder: comprender el por qué a escala

¿Por qué una persona dejó de elegir una marca? ¿Qué siente realmente frente a ella? ¿Qué barrera puede frenar una innovación? ¿Qué parte de una campaña conecta y cuál pasa inadvertida?

Las plataformas digitales, el ecommerce, los programas de fidelización y los sistemas de medición han multiplicado la capacidad de observar comportamientos. Sin embargo, cuando llega el momento de tomar decisiones importantes, las preguntas siguen siendo las mismas.

Comprender esos porqués ha sido históricamente una fortaleza de la investigación cualitativa. El desafío siempre fue la escala.

Kantar Converser permite llevar esa conversación a una escala mayor. La solución realiza entrevistas cualitativas individuales, moderadas por inteligencia artificial y diseñadas por expertos cualitativos de Kantar. Puede trabajar con entre 50 y 500 participantes, dependiendo del objetivo y del perfil de la audiencia.

La clave está en cómo conversa. El moderador de IA escucha cada respuesta y adapta las siguientes preguntas para profundizar en aquello que cada persona considera relevante. Así, cada entrevista puede seguir caminos diferentes y explorar motivaciones, emociones, experiencias y necesidades con las propias palabras de los consumidores.

Una conversación puede abrir una puerta. Cientos de conversaciones pueden revelar un patrón.

Las entrevistas son asincrónicas, duran normalmente unos 20 minutos y pueden realizarse por voz y video. Cada participante responde desde su propio contexto y en el momento que le resulte conveniente. Esto facilita llegar a audiencias diversas y explorar temas que requieren mayor privacidad o reflexión.

La tecnología aporta velocidad y capacidad de escala; la experiencia cualitativa aporta criterio para diseñar la investigación, interpretar los hallazgos y ponerlos en contexto. Además, Kantar Converser puede incorporar estudios históricos, materiales de marca y conocimiento de la categoría para enriquecer las conversaciones.

¿Para qué puede servir todo esto?

Para descubrir nuevas necesidades, tendencias, oportunidades de posicionamiento o territorios de innovación. Y también para desarrollar ideas que ya están sobre la mesa, profundizar en conceptos, identificar barreras y entender qué elementos de una propuesta tienen mayor capacidad de conectar.

Los resultados incluyen transcripciones, análisis y clips de voz y video que permiten a los equipos volver a las historias detrás de los hallazgos. Esa cercanía ayuda a que un insight tenga rostro, contexto y significado.

Para las marcas, comprender por qué puede abrir nuevas preguntas y, sobre todo, nuevas posibilidades, mejorar una propuesta, encontrar un espacio de crecimiento, ajustar una comunicación o diseñar una experiencia más relevante.

Escuchar más voces, profundizar en sus historias y convertir esa comprensión en decisiones. Esa es la oportunidad que abre Kantar Converser.

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