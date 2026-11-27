La cervecera artesanal de Medellín entra en la categoría sin alcohol con el concepto "La rebelde de las cero" y un acuerdo comercial de tres meses con dos canales.

El mercado de cerveza sin alcohol crece en el mundo y en la región. Global Market Insights, firma de investigación de mercados, valoró ese mercado en 24.000 millones de dólares en 2025. La firma proyecta que llegará a 25.900 millones en 2026 y a 50.800 millones en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta de 7,8%. En América Latina, Innova Market Insights reporta que dos de cada cinco consumidores reducen su consumo de alcohol para cuidar su salud. Según la misma firma, el 18% aumentó la compra de bebidas alternativas y muestra interés en la elaboración tradicional y en la variedad de sabores.

En ese contexto, 3 Cordilleras lanzó 3 Cordilleras Sin Alcohol. Juanchi Vélez fundó la cervecera artesanal en Medellín en 2008. La marca presentó el producto con el concepto "La rebelde de las cero", con el que busca mostrar que una cerveza sin alcohol puede tener el sabor, el cuerpo y el aroma de su portafolio tradicional.

La compañía elabora la nueva cerveza con los cuatro ingredientes básicos de la categoría: agua, malta, lúpulo y levadura. Estas son sus características, según la descripción de la marca:

Color: naranja con tonos cobrizos ligeros.

Aroma: notas frescas y cítricas, con matices resinosos que aporta el lúpulo.

En boca: balance con la malta, amargor de 28 IBU y final semiseco.

Juanchi Vélez, fundador de 3 Cordilleras, conectó el producto con la manera de trabajar de la compañía: "En 3 Cordilleras siempre hemos creído que hacer cerveza es atreverse, cuestionar lo establecido y proponer nuevas experiencias". Vélez añadió que con este lanzamiento la marca quiere "llevar esa misma filosofía a la categoría sin alcohol".

La distribución arrancó con un acuerdo de exclusividad comercial de tres meses con Dollarcity, cadena de tiendas de descuento, y con Rappi Turbo, el servicio de entregas rápidas de Rappi. Cuando termine ese periodo, la compañía planea llevar la cerveza a otras cadenas del país, aunque no anunció cuáles ni en qué fecha.

Con este producto, la marca responde a la tendencia de moderación que describen los estudios de mercado y la lleva al segmento artesanal. Además, escogió para su debut dos canales de compra rápida en lugar del supermercado tradicional. La expansión que viene después de los tres meses de exclusividad mostrará qué tan lejos llega esta categoría dentro del portafolio de la cervecera.