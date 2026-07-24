Best Branding Awards Colombia®extiende el plazo del primer cierre de postulaciones

El certamen extendió el primer plazo para inscribir casos hasta el 31 de julio , fecha para la que se mantendrán vigentes las tarifas preferenciales del primer cierre, en medio de un mapa de categorías renovado para esta edición.

Best Branding Awards® (BBA), el concurso organizado por el Grupo Valora en alianza con P&M, anunció la extensión de la fecha límite de su primer cierre de inscripciones hasta el 31 de julio.

BBA reconoce y promueve el branding y el pensamiento estratégico como motores del éxito de las marcas, entendiendo el branding como un proceso que construye valor en el tiempo y conecta a las marcas con las personas. Pueden participar empresas, startups, consultoras, estudios de diseño o creativos, agencias de marketing y comunicaciones, y profesionales independientes, con casos implementados en Colombia entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de marzo de 2026.

Lo que trae esta actualización

Con esta extensión, la organización pide a los interesados dos cosas puntuales:

Aprovechar la tarifa preferencial antes de que cierre la ventana el 31 de julio, ya que después de esa fecha las condiciones de inscripción cambiarán.

Revisar el listado actualizado de categorías 2026, disponible para que cada caso se inscriba en las que mejor correspondan según el tipo de acción de marca desarrollada.

Las categorías vigentes para esta edición se agrupan así:

Estrategia y Arquitectura de Marca

Reconoce la excelencia en la definición del propósito, posicionamiento, valores y personalidad de marca. Incluye proyectos que demuestran un pensamiento estratégico sólido, insights profundos y coherencia entre la estrategia y su ejecución.

Estrategia de Marca B2B

Estrategia de Marca B2C

Estrategia de Marca Sin Fines de Lucro

Arquitectura de Marca

Premia la creación o reorganización de la arquitectura de marca, incluyendo portafolios, submarcas y jerarquías. Se valorará la claridad, coherencia y efectividad en la gestión de ecosistemas de marca complejos. Se reconocerán modelos de arquitectura (monolítica, endosada, libre, híbrida, entre otros) que hayan fortalecido el posicionamiento, la percepción y la estrategia comercial de la marca.

Extensión de Marca

Casos en los que una marca, con un posicionamiento sólido en el mercado, se extiende hacia una nueva categoría de producto o servicio diferente a su oferta original, aprovechando su valor simbólico, reputación y activos de marca, para ingresar y competir en nuevos segmentos o mercados, manteniendo coherencia y relevancia con su identidad de marca. Es indispensable que la marca principal esté claramente presente en la extensión.

Rebranding

Se refiere a procesos de transformación integral de marca, que abarcan desde la redefinición del propósito hasta su expresión visual y verbal. Reconoce proyectos que renuevan o fortalecen una marca existente, generando un impacto tangible en su reputación, percepción o resultados de negocio.

Casos de marcas existentes que han sido actualizadas o evolucionadas para responder a un nuevo contexto, desafío estratégico o cambios en el negocio. Incluye ajustes en el posicionamiento, la arquitectura de marca, los valores de marca y la identidad visual o verbal.

Creación e Innovación

Creación de marca nueva

Casos de nuevas marcas creadas exclusivamente para el mercado colombiano, cuya estrategia puede haber sido desarrollada dentro o fuera del país. Se reconocen propuestas innovadoras, sólidas y bien implementadas, que logran diferenciarse, conectar con sus audiencias y alinearse con los objetivos del negocio. Premia el desarrollo integral de la nueva marca: estrategia, naming (nombre de marca), identidad visual y verbal, y lanzamiento. Se valora la coherencia entre el concepto y su implementación.

Identidad Visual y Expresiva

Identidad Visual

Casos donde la identidad visual ha sido creada o actualizada para consolidar una marca sólida y diferenciada. Se evalúan elementos como el logotipo, la paleta de colores, tipografías, iconografía, estilo fotográfico e ilustrativo, y su aplicación coherente en los distintos puntos de contacto de la marca, como empaques, redes sociales, sitios web, piezas impresas y espacios físicos o digitales. Se evaluará la creatividad, consistencia y adaptabilidad del sistema.

Categorías Especiales

Branding Interno

Reconoce programas o iniciativas que fortalecen la cultura y el compromiso interno con la marca, promoviendo la conexión entre el propósito, los colaboradores y los valores.

Branding con impacto social

Reconoce estrategias, programas o iniciativas de marca que generan un impacto positivo en la sociedad, contribuyendo al bienestar de comunidades, la sostenibilidad y/o la transformación social. Esta categoría destaca aquellas marcas que logran conectar su propósito con acciones concretas, generando valor más allá del negocio y fortaleciendo su relación con sus audiencias a través de iniciativas responsables y coherentes con sus valores.

Branding adaptado al mercado local

Reconoce los casos en los que una marca global hace ajustes estratégicos y creativos para conectar mejor con el público colombiano, fortalecer su presencia o recuperar relevancia en el mercado local.

Experiencia de marca: Activaciones

Reconoce los casos en los que una marca ha desarrollado experiencias estratégicas, coherentes y diferenciadoras para fortalecer la conexión con las personas y elevar la experiencia de marca. Premia experiencias inmersivas, interactivas o multisensoriales que logren transformar el propósito de marca en momentos memorables. Incluye eventos, activaciones, experiencias presenciales, digitales o híbridas.

Cada caso puede inscribirse en todas las categorías que correspondan, realizando el pago respectivo por cada inscripción.

Con esta extensión, BBA Colombia le da a las marcas y a los equipos creativos un margen adicional para preparar sus casos, definir en qué categorías postular y hacerlo bajo la tarifa más conveniente del concurso.

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