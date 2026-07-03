Festival lanza la campaña "Somos Todos los Sabores": Una batalla musical entre seis talentos emergentes

Con la campaña cada referencia de la marca Festival cobra vida a través de un talento emergente que compite por los votos del público, convirtiendo el portafolio de la marca en una experiencia de entretenimiento.

Festival entendió que al igual que las personas, los sabores de sus galletas también tienen su propio flow, su propia personalidad y decidió convertir un atributo de marca en una plataforma para celebrar diferentes voces, géneros musicales y formas de expresarse.

La campaña "Somos Todos los Sabores", lleva el concepto de marca más allá del producto para convertirlo en un escenario de visibilidad para nuevos talentos de la música, convocando a seis artistas emergentes para que cada uno represente los sabores icónicos de las galletas.

Así nació BATALLA DE SABORES, donde en lugar de interpretar una canción desde una sola mirada, cada artista toma una parte y la transforma con su propio estilo, género e identidad musical.

¿El resultado? Una pieza musical construida desde múltiples voces, donde será el público quien elija a través de votación a su artista/sabor favorito en plataformas como TikTok y Meta. El artista ganador recibirá un impulso de la marca para potenciar su carrera musical, que incluye la producción de un videoclip.

"Somos todos los sabores" no termina ahí, pues la marca exhibió su variedad en las calles con eucoles especiales que parecen vitrinas llenas de galletas a gran formato, las cuales fueron pintadas a mano.

Con la campaña Festival quiso reafirmar lo que ha construido durante décadas: ser la marca dueña de las galletas de sabores que aman los colombianos.

“Con la campaña Somos Todos los Sabores quisimos reafirmar lo que Festival ha construido durante décadas: ser la marca dueña de las galletas de sabores que aman los colombianos, esto nos hace ser la marca #1 en el mercado, y para darle vida a esa idea nos unimos a artistas emergentes que, desde su propio estilo y esencia, representaron la personalidad única de cada sabor y nos ayudaron a conectar con nuestros consumidores desde un territorio muy propio de Festival: la diversión y la variedad” dijo Laura Méndez Jaramillo, Jefe de marca regional.

Añadió que “Para darle vida a esa idea nos unimos a artistas emergentes que, desde su propio estilo y esencia, representaron la personalidad única de cada sabor y nos ayudaron a conectar con nuestros consumidores desde un territorio muy propio de Festival: la diversión y la variedad”.

Con esta campaña, Festival no solo reafirma el liderazgo dentro de la categoría, sino que también redefine la manera de hablar de sus atributos, transformándolos en una oportunidad para conectar con una nueva generación desde la cultura, la música y el apoyo al talento local.