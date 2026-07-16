El caso McCANN Colombia: del número al modelo

La agencia aparece en el Agency Scope 2026/271 en el primer lugar de Mejor Relación Calidad-Precio, Mejor Agencia en Creación y Producción de Contenidos, Mejor Actividad en Nuevos Negocios y en el top 2 de Creatividad Eficaz, Planeación Estratégica, y Capacidad de Innovación, entre otros. No fue suerte de ciclo, ni efecto de un año bueno. La consistencia y las decisiones empezaron mucho antes de que llegara ese estudio.

La primera fue fijar una sola brújula: el NPS de los clientes como North Star Metric. Andrés Jiménez, managing director de McCANN Colombia, lo dice sin adornos: “el negocio de la agencia son sus clientes”. Todo lo demás se mide contra eso.

Esa misma lógica sostuvo la integración con MullenLowe Group Colombia, quizás el proceso más complejo de la región dentro de la fusión Omnicom-IPG por el simbolismo de ambas compañías. En 2025, McCANN Colombia alcanzó su rotación más baja en cinco años, incluso por debajo del estándar de la industria, una tendencia que se sostuvo durante el primer trimestre de 2026. Entraron varias cuentas y proyectos, entre ellos: Juan Valdez Global, Holcim, J&J, Kimberly-Clark, Alpina, Women's Equality Center, Vogue. En pitch se retuvieron Banco de Bogotá, Banco de Occidente y Banco AV Villas.

Sostener esa operación a escala tiene una respuesta que el COO Carlos Alberto Obando López da sin titubear: la herramienta real son las personas. La agencia trabaja con Omni, plataforma de Omnicom que conecta inteligencias artificiales para investigar, leer y conectar mejor con las audiencias, y generar contenido, pero antes de cualquier tecnología está entender qué puede hacer cada quien y desde dónde.

En producción, la respuesta del chief creative officer Alejandro Barrera es anticipación. Ser número uno en creación de contenidos para nuestros clientes, según Scopen, significa responder al volumen sin que eso afecte la calidad, y eso solo es posible leyendo la cultura con suficiente antelación para no ir siempre apagando incendios. McCANN, Craft, Momentum, MASS y Weber Shandwick funcionan como un solo sistema. Los tiempos se comprimen en integración, porque los saberes se sientan juntos.

La chief strategy officer Manuela Roa ubica el valor estratégico exactamente donde los CMO se sienten más solos: acompañarlos a vender la estrategia hacia adentro antes de que llegue al consumidor. “A través de la data y de construir colaborativamente podemos decirle al cliente: usted puede ser valiente”.

Los números internos cierran el argumento. El 95 % del equipo percibe McCANN como un gran lugar para trabajar, el 97 % reporta orgullo y el 93 % de quienes se van, quiere volver. Muchos vuelven. “Cuando el talento se siente acompañado, escuchado y desarrollado, esa estabilidad se traduce en la calidad del servicio”, dice la chief talent officer Georgette Manzur Botero.

Las fusiones pasan, la industria cambia, los retos incrementan. Lo que potencia a McCANN Colombia no es ninguna de esas variables: es su cultura. Los resultados del Agency Scope son una consecuencia. No el objetivo.

Este artículo es una Colaboración paga con McCann.

Artículo publicado en la edición #504 de los meses de junio y julio de 2026. También le puede interesar: Proximity BBDO: La agencia que no le teme al fuego