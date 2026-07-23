Revista P&M potencia el conocimiento de sus audiencias con el apoyo de Google News Initiative

Implementamos una plataforma de inteligencia de audiencias con IA que nos permite identificar lectores, agilizar reportes editoriales y generar nuevas oportunidades de contenido.

En P&M fortalecimos nuestra estrategia de audiencias con una solución tecnológica que integra información dispersa, segmenta lectores y convierte los datos en insumos útiles para las decisiones editoriales y de mercadeo. El proyecto fue desarrollado como parte del Colombia Media Business Accelerator (CMBA), una iniciativa de Google News Initiative y la Asociación Colombiana de Medios de Información (AMI), desarrollada por Marktube.

El reto partía de una realidad común para muchos medios digitales: gran parte de nuestra audiencia era anónima y la información disponible se encontraba fragmentada en herramientas que no se comunicaban entre sí. Identificábamos tres grupos de lectores: usuarios ocasionales, suscriptores premium y una amplia audiencia intermedia que dejaba sus datos de contacto, pero no avanzaba hacia una conversión.

Este último segmento tenía un enorme valor estratégico, aunque permanecía prácticamente invisible para los equipos editorial y de mercadeo. Como consecuencia, muchas decisiones dependían de la intuición y de reportes elaborados manualmente, cuyo desarrollo podía tomar entre dos y tres días.

Con el acompañamiento técnico, estratégico y financiero de Google News Initiative, desplegamos una plataforma centralizada de inteligencia de audiencias con IA. La herramienta unifica, segmenta y activa a los lectores en tiempo real, combinando un signwall con un sistema multiagente capaz de analizar la información y responder consultas en lenguaje natural.

La solución integró en un único entorno las fuentes de datos de PostHog, RD Station y el signwall de la página web. Esto permitió identificar de manera precisa a nuestra audiencia intermedia, conocer sus intereses y transformar esa información en decisiones editoriales accionables.

Los resultados evidencian el impacto del proyecto. Actualmente, identificamos de forma única a 2.400 usuarios mensuales a través del signwall. Además, redujimos en 95 % el tiempo destinado a la elaboración de reportes editoriales: un proceso que antes tomaba varios días ahora se completa en cerca de cinco minutos. El motor de recomendación también genera entre 10 y 15 ideas de contenido semanales, con una estructura lista para asignación.

“Participar en el programa de Google fue una experiencia muy valiosa para P&M. Como medio de nicho, nos permitió impulsar un tema clave como la innovación aplicada al conocimiento de audiencias y al mercadeo. Liderar el proyecto fue un proceso fluido y enriquecedor, que me dejó grandes aprendizajes sobre iniciativas de este tipo. La organización fue impecable de principio a fin y los tutores, excelentes”, afirmó Juanita Rico, directora de contenidos de Revista P&M.

“Estamos muy satisfechos con los resultados de este último programa, el más ambicioso en alcances individuales, el de mayor inversión económica por parte de Google, el de dedicación más intensiva de Marktube y el de mayor participación de medios afiliados a AMI”, señaló Werner Zitzmann, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Medios de Información (AMI).

“A través de iniciativas como el Colombia Media Business Accelerator, desde Google brindamos capacitación y recursos para ayudar a las organizaciones de noticias a desarrollar las habilidades y estrategias que necesitan en un entorno mediático cambiante”, afirmó Haydée Bagú, News Partner Manager para Latinoamérica de Google.

Para Ezequiel Arbusti, CEO de Marktube, “el proyecto de P&M demuestra cómo la inteligencia artificial y la integración de datos pueden transformar información dispersa en conocimiento útil para la redacción, el mercadeo y la sostenibilidad del medio”.

Este proyecto reafirma nuestro compromiso con la innovación y con una estrategia editorial cada vez más conectada con los intereses reales de nuestras audiencias.