Convocatoria abierta: P&M busca a los DirCom to Watch 2026

El medio insignia sobre mercadeo, publicidad y comunicaciones en Colombia quiere encontrar a los directores de comunicaciones que transforman las organizaciones a través de su modelo de pensamiento. Las postulaciones estarán abiertas entre el 13 y el 29 de abril.

El rol del Director de Comunicaciones (DirCom) ha dado un giro definitivo. Ya no basta con gestionar una agenda de medios, redactar comunicados o mantener un buen directorio de contactos. Hoy, el verdadero valor de un líder de comunicaciones radica en cómo procesa la información y cómo esa visión transforma la realidad de su compañía y de su profesión.

Desde P&M abrimos oficialmente las postulaciones para DirCom to Watch 2026, una iniciativa diseñada para identificar, destacar y celebrar a los profesionales que están redefiniendo el sector.

Esta no es una búsqueda basada únicamente en la reputación tradicional o en la cantidad de conexiones públicas. No queremos hacer un listado, sino que buscamos a quienes realmente mueven la aguja del negocio con una visión moderna, ética y de alto impacto estratégico. Queremos medir y reconocer el impacto real de la comunicación.

Criterios de Selección

Para postular a un candidato (o autopostularse), la evaluación se centrará en estos pilares fundamentales:

1. Modelo de pensamiento: es el criterio diferencial de esta edición. Buscamos directivos con una visión estratégica y moderna para abordar los retos del entorno actual. Evaluaremos la capacidad del DirCom para leer el contexto, anticipar escenarios de riesgo, plantear soluciones disruptivas y estructurar estrategias que vayan más allá de lo evidente.

2. Influencia: es la capacidad real para incidir en las decisiones de la mesa directiva, transformar la cultura organizacional interna y movilizar a los stakeholders. Un DirCom to Watch ejerce un liderazgo transversal, donde su influencia impacta directamente en los resultados del negocio y no solo en la percepción externa.

3. Impacto integral y medible: Consiste en ser capaz de fomentar una cultura donde el valor de la comunicación se demuestre con datos claros y gestión de crisis exitosa, superando las métricas de vanidad.

Las postulaciones estarán abiertas desde el 13 de abril hasta el 29 de abril de 2026.

Cuando se cierre este proceso, P&M conformará un comité de selección que incluirá líderes del sector que apoyarán al medio para corroborar y contrastar la información suministrada en cada postulación.

Para postular haz clic AQUÍ.