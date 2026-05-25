Análisis de Rappi Turbo revela que los colombianos pierden hasta 4.5 horas al mes

Compras por apps de entrega resultan hasta 30% más eficientes al incluir costos invisibles como transporte, tiempo y compras impulsivas, revela información de Rappi.
En Colombia, salir a hacer una compra rápida para el hogar puede estar costando más de lo que parece. Un análisis de Turbo, servicio de entregas ultra-rápidas de Rappi, encontró que salir a comprar productos de reposición puede implicar hasta $15.000 adicionales por salida y la pérdida de entre 3 y 4.5 horas al mes, frente a pedirlos por apps de Quick Commerce (comercio rápido).
Así, la creencia popular de que sale más barato ‘ir por lo del almuerzo’ o ‘pedir el mercado’ por aplicación se desmorona luego de sumar los costos ocultos de tiempo, dinero y seguridad, entre otros, que implica salir a realizar una compra tradicional.
Los "costos invisibles" de salir de casa
El análisis de la Súper App tomó como referencia el comportamiento y los costos logísticos de un consumidor promedio en las cuatro principales ciudades del país durante 2026, enfocado en las compras de reposición rápida (aquellas de entre 5 y 10 productos que se necesitan para el ‘desvare’ diario o la lonchera de los niños).
Al contrastar una compra física contra un pedido en Rappi Turbo, los resultados en las capitales evidencian:
Bogotá: Con una tarifa oficial de TransMilenio fijada en $3.550 por trayecto (lo que suma $7.100 en un viaje de ida y vuelta para una persona), el transporte público ya supera el costo promedio de una tarifa de envío. Para quienes usan vehículo particular, el galón de gasolina corriente bordea los $16.000 y los parqueaderos regulados en vía o parqueaderos comerciales pueden alcanzar picos de hasta $230 y $355 por minuto, convirtiendo una salida de 45 minutos en un gasto logístico que supera los $15.000 pesos, sin contar el desgaste en el tráfico, y el tiempo.
Medellín: En la capital antioqueña, el costo promedio de las celdas de estacionamiento y los ‘tacos’ en horas pico hacen que una compra de "último minuto" consuma valioso tiempo de trabajo o con los hijos. El análisis arroja que delegar estas compras por Turbo, que despacha pedidos que llegan en minutos a la puerta del hogar, eliminan por completo el estrés de movilidad y reduce la huella de carbono individual.
Cali y Barranquilla: En las ciudades donde las altas temperaturas invitan a preferir el uso de aire acondicionado en el vehículo (disparando el consumo de combustible) u optar por transportes privados, el costo de salir por un par de ingredientes para el almuerzo o la cena resulta financieramente ineficiente.
Factor psicológico: Adiós a las compras por impulso
Más allá del transporte y el parqueadero, el análisis financiero destaca el ahorro en el autocontrol. Diversos estudios de consumo masivo demuestran que recorrer los pasillos de un supermercado físico incrementa la intención de compra hasta un 20% aumentando hasta 53%, si la compra representa ir por “artículos de emergencia” o considerados “olvidados” del mercado semanal, porque no estaban en la lista de mercado o compra original.
"Cuando un usuario decide ’pedir un Turbo’, la compra es quirúrgica: entra por la leche, el jabón de ropa o el ingrediente que le falta, lo paga y lo recibe en minutos" explica Diana Alvarez, head de Rappi Turbo Colombia. "Al eliminar la fricción del desplazamiento y la tentación de los pasillos, las familias están blindando su economía contra los gastos hormiga, además de ahorrar tiempo y preocupaciones adicionales que se adquieren al salir de casa".
El valor real del tiempo
Más allá del ahorro económico, el análisis sugiere que el principal valor para las madres está en el tiempo recuperado: hasta 4.5 horas al mes en filas, tráfico y parqueaderos que pueden destinarse a trabajo, tiempo en familia o descanso. Así, la idea de comprar ‘lo del diario’ o el mercado semanal desde su celular, está siendo adoptada por las madres y cabeza de familia que ven a Rappi Turbo como un aliado que ofrece ahorro de tiempo y dinero, y no como un gasto innecesario a la hora de mercar.
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