Manuela Roa es la nueva chief strategy officer de McCANN Colombia

En esta entrevista, la estratega habla sobre las prioridades que tendrá en su nuevo rol, como chief strategy officer en McCANN Colombia, el enfoque estratégico que busca impulsar para las marcas desde la agencia y cómo entiende la evolución de la estrategia en un momento de transformaciones para la industria publicitaria.

Con una trayectoria en planeación estratégica dentro de la industria publicitaria y experiencia en agencias como MullenLowe Group, DDB Colombia y Publicis Groupe, Manuela Roa asume ahora el cargo de Chief Strategy Officer en McCANN Colombia.

A lo largo de su carrera ha trabajado en el desarrollo de estrategias de comunicación y marca para diferentes categorías, así como en investigación de audiencias, construcción de insights y acompañamiento estratégico a equipos creativos y clientes. Su nombramiento se da tras haber liderado el área de estrategia en MullenLowe SSP3 Colombia, desde donde estuvo a cargo de equipos y cuentas de diversas marcas.

En conversación con Revista P&M, Roa habló sobre las prioridades que tendrá en su nuevo rol y su visión sobre el papel de la estrategia en el contexto actual de la industria.

Revista P&M: ¿Qué prioridades tendrás desde tu rol como chief strategy officer en McCANN Colombia?

Manuela Roa: En un momento en el que la industria vive un ciclo intenso de fusiones, transformaciones y cambios estructurales que naturalmente generan incertidumbre, mi prioridad será ayudar a encontrar y construir certezas. La estrategia tiene precisamente ese rol: hacer las preguntas correctas, pero también orientar con opiniones informadas en medio del ruido. Quiero que el área de estrategia sea un espacio que descubra, articule y socialice las verdades que ya existen en nuestros equipos, en la agencia y en nuestros clientes: certezas sobre las personas, sobre la cultura y sobre los negocios que permitan tomar decisiones con mayor claridad.

Más que producir documentos o metodologías, mi foco estará en que la estrategia funcione como una brújula compartida, capaz de darle dirección y confianza a los equipos creativos, a los clientes y a la agencia en un momento en el que todos necesitamos entender mejor hacia dónde vamos.

Revista P&M: ¿Qué tipo de estrategia quieres impulsar para las marcas desde la agencia?

M.R.: Me interesa impulsar estrategias que partan de la cultura y no solo del mercado. Hoy las marcas compiten por relevancia en la vida de las personas, no solo por participación en la categoría. Eso exige entender los códigos culturales, las conversaciones sociales y las tensiones humanas que atraviesan a las audiencias. Desde ahí, la estrategia debe ser una plataforma que oriente la creatividad hacia ideas claras, simples y potentes, capaces de generar impacto real en negocio y en percepción de marca. La tecnología y la IA serán aliadas para ampliar nuestra capacidad de análisis y personalización, pero el verdadero diferencial seguirá siendo la capacidad humana de interpretar el contexto y convertirlo en una dirección creativa poderosa.

Revista P&M: ¿Este nombramiento marca una nueva etapa estratégica para McCANN en el país?

M.R.: Más que un punto de ruptura, me gusta pensar que abre una etapa de evolución. McCann tiene una tradición muy sólida de pensamiento estratégico y creatividad en el país, y mi objetivo es construir sobre esa base para seguir elevando el estándar. Vivimos un momento en el que la industria se está redefiniendo por la tecnología, los datos y la inteligencia artificial, pero también por la necesidad de las marcas de ser más significativas para las personas. En ese contexto, la estrategia puede convertirse en el gran integrador: conectar negocio, cultura, creatividad y tecnología para ayudar a las marcas a crecer de forma relevante y sostenida. Mi aspiración es que McCann siga siendo un lugar donde las mejores ideas nacen de una comprensión profunda de la gente y del mundo que habitamos.

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