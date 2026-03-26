Felipe Salazar es el nuevo PR & Communications Manager de Rappi para la región Andina

La plataforma tecnológica refuerza su estructura directiva con el nombramiento de Salazar, quien asumirá la gestión estratégica de marca en los mercados de Colombia, Perú y Ecuador.

Felipe Salazar Arbeláez ha sido designado para liderar la oficina de relaciones públicas y comunicaciones de Rappi en el bloque Andino. Desde esta posición, será el encargado de diseñar y ejecutar la hoja de ruta para la comunicación corporativa, el lanzamiento de productos y la protección de la reputación institucional en la región.

El nuevo directivo es comunicador social y periodista egresado de la Pontificia Universidad Javeriana. Su perfil profesional se complementa con una especialización en Opinión Pública y Mercadeo Político, formación que le otorga una visión analítica del entorno social y comercial en el que opera la compañía.

Con una trayectoria que supera los 13 años, Salazar cuenta con una experiencia diversificada que abarca los sectores público, privado y social. Esta versatilidad le permite abordar los retos de comunicación desde una perspectiva estratégica y adaptativa ante las demandas del sector tecnológico.

En sus inicios profesionales, Salazar se destacó en el ámbito periodístico dentro de Noticias Caracol. Su labor como cronista político cubriendo la Presidencia de la República y el Congreso de la Nación le permitió desarrollar un agudo criterio sobre la agenda pública y el manejo de información sensible.

Posteriormente, el comunicador transitó hacia la consultoría y la asesoría gubernamental. Durante su paso por el Ministerio del Deporte y Colombia Compra Eficiente, gestionó procesos de comunicación institucional, labor que continuó desarrollando en firmas como Desmarginalizar Consultores.

Antes de dar el salto al ecosistema de las apps, Salazar se desempeñó como responsable de relaciones públicas en la Fundación Grupo Social. En dicha organización, consolidó su capacidad para gestionar la imagen corporativa y fortalecer el vínculo entre las marcas y sus audiencias estratégicas.

Con esta incorporación, Rappi busca potenciar su narrativa en un mercado donde la confianza y el relacionamiento con los medios son pilares fundamentales. El nombramiento refleja la apuesta de la empresa por perfiles con un alto bagaje en asuntos públicos para navegar la complejidad del panorama andino.

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