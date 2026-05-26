Colombia vota, la campaña de Noticias Caracol, para estas elecciones presidenciales

La promo cuenta con 132.550 reproducciones y se enfoca en inspirar a los colombianos a votar este domingo 31 de mayo.

Noticias Caracol presentó: Colombia vota, la campaña que está enfocada en promover la participación ciudadana a través de mensajes centrados en la unión, las regiones y la esperanza. El audivisual muestra un recorrido por varias zonas del país, mientras busca invitar a los colombianos a salir a votar y reforzar el valor de la democracia.

“Recorrimos miles de kilómetros en busca de las sonrisas de la gente, porque son esos rostros y la fuerza de nuestra tierra las que nos inspiran a crear mensajes que lleguen al corazón de los colombianos”, señaló Diana Carolina Peña, creativa de Noticias Caracol y Streaming Noticias Caracol en Vivo

Con las elecciones a la vuelta de la esquina, 31 de mayo del 2026, la campaña plantea un mensaje enfocado en evitar la polarización y destacar la importancia de construir país desde la diversidad y las distintas voces del territorio nacional.

“En este proceso creativo decidimos unirnos desde cada región, para resaltar que estamos juntos y que lo importante no es dividirnos, sino salir a votar por nuestro país”, agregó Diana Carolina Peña.

De acuerdo con datos proporcinados por Noticias Caracol, Colombia vota, ya supera las 132.550 reproducciones y busca seguir ampliando su alcance e interacciones en plataformas digitales.

“Nuestro objetivo es llegar a cada colombiano, porque nuestra invitación es clara: votar. Y qué mejor que hacerlo con mensajes positivos que muevan al país, que fortalezcan la esperanza y que nos recuerden que primero es la gente”, afirmó Peña.

Al hablar con la creativa de Noticias Caracol, específico, ''Nuestra campaña se sostiene en un principio esencial: el país que soñamos lo elegimos juntos. Para Noticias Caracol, Colombia se construye desde las regiones, desde la diversidad de voces que nos unen y desde la certeza de que la democracia se fortalece cuando evitamos la polarización y elegimos con el corazón”.

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