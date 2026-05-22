Heineken Blade: la tecnología que traslada la experiencia de cerveza de barril al hogar

Ante el crecimiento del 7% en el consumo de cerveza en casa en Colombia, Heineken lanza Blade. Este sistema compacto de dispensado permite servir cerveza de barril sin necesidad de CO₂, garantizando frescura por 30 días y elevando la experiencia social en el hogar.

La forma de compartir cerveza en Colombia está cambiando. Frente a las grandes salidas y celebraciones masivas, los encuentros en casa —para ver un partido, reunirse con amigos o celebrar entre pocos— ganan cada vez más espacio. En estos momentos, la experiencia completa empieza a ser tan importante como la bebida: cómo se sirve, cómo se conserva y cómo se vive.

Este cambio también se refleja en los hábitos de consumo. De acuerdo con datos de Worldpanel by Numerator, el consumo de cerveza en el hogar en Colombia creció un 7%, y el 6,1% de los colombianos la consume semanalmente en casa. Más que una migración total, esta tendencia evidencia cómo el hogar ha ganado relevancia como escenario social, especialmente en ocasiones más íntimas y cotidianas.

En este contexto, Heineken® impulsa en Colombia Blade, un dispensador de cerveza de barril compacto diseñado para llevar la experiencia del draft a espacios domésticos y sociales. El sistema funciona con barriles de 8 litros, no requiere CO₂ y permite mantener la cerveza fresca hasta por 30 días después de abierto. Actualmente, Blade está disponible en Colombia a través de la plataforma de comercio electrónico WeShop.

“Cada vez más consumidores quieren llevar a casa experiencias que antes asociaban con salir a un bar. Momentos como ver un partido, reunirse con amigos o celebrar una fecha especial están impulsando nuevas formas de servir y disfrutar cerveza en el hogar”, afirmó Daniela Espinosa, jefe de marca de Heineken®.

A nivel de mercado, esta evolución también se refleja en el crecimiento de soluciones diseñadas para trasladar al hogar experiencias tradicionalmente asociadas al bar. En esa línea, el mercado global de dispensadores de cerveza draft para el hogar fue estimado en USD 126,36 millones en 2025 y se proyecta que alcance USD 174,02 millones en 2030, según la consultora Mordor Intelligence. Esto evidencia un interés creciente por formatos prácticos, diferenciados y pensados para ocasiones sociales más pequeñas.

Con Blade, Heineken® fortalece su apuesta por la innovación en formatos y por acompañar la evolución del consumidor colombiano, que hoy encuentra en el hogar un espacio cada vez más relevante para compartir, celebrar y disfrutar nuevas experiencias alrededor de la cerveza.

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