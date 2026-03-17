SXSW 2026: en 2027 los bots superarán al tráfico humano en la web

Matthew Prince, el CEO de Cloudflare, advirtió a los asistentes al festival sobre una explosión de tráfico automatizado que superará al humano para el próximo año, y que exige una evolución radical en la productividad laboral.

La edición de SXSW 2026 ha sido el escenario de una de las reflexiones más crudas y visionarias sobre el rumbo de internet. Matthew Prince, cofundador y CEO de Cloudflare, compartió un análisis profundo en una conversación con Stephanie Mehta, periodista y directora de contenidos de Mansueto Ventures, llamada "The Internet After Search", que analizó cómo la inteligencia artificial generativa no solo está cambiando quién navega por la web, sino que está rompiendo los modelos de negocio tradicionales que han sostenido la red durante décadas.

Uno de los datos más impactantes revelados por Prince es la velocidad a la que el tráfico de "bots" o agentes de IA está canibalizando la web. Según sus proyecciones, para el año 2027, el volumen de tráfico generado por máquinas superará oficialmente al tráfico humano. Mientras un usuario promedio visita cinco sitios para una tarea, un agente de IA puede consultar 5,000 en segundos, lo que genera una presión tecnológica sin precedentes sobre la infraestructura global.

Este cambio de paradigma pone en jaque la economía de la atención. Prince explicó que el modelo de "crear contenido para generar clics y vender publicidad" está herido de muerte. Los bots no hacen clic en anuncios ni compran suscripciones de forma tradicional. Esto obliga a los creadores de contenido y a las empresas a replantearse cómo monetizar su propiedad intelectual en un mundo donde el usuario final interactúa con una "Rosie" (referenciando a Los Supersónicos) y no con la web original.

En SXSW 2026, Prince también mostró un optimismo cauteloso respecto a los medios de comunicación. Argumentó que estamos entrando en una "edad de oro" para el contenido local y único. Las empresas de IA están hambrientas de datos específicos que no se encuentran en otros lugares, como las reseñas de restaurantes locales, condiciones climáticas precisas, o información de valor creada por medios de nicho. Para las cabeceras locales, la venta de licencias de datos a modelos de lenguaje (LLM) podría ser más rentable que la publicidad digital.

El panorama para las pequeñas empresas, sin embargo, es más sombrío. Prince advirtió que la IA amenaza con destruir miles de negocios que basan su ventaja competitiva en la proximidad o la confianza emocional. Un bot no tiene lealtad hacia la lavandería del barrio; simplemente buscará el servicio más eficiente y económico, optimizando procesos que podrían desplazar a los intermediarios tradicionales.

La conversación también giró hacia el concepto de marca. En un futuro de comercio mediado por agentes, la identidad visual (logos o colores) pierde relevancia frente a las señales de valor y calidad que la IA puede procesar. Prince sugiere que la sociedad debe construir nuevos sistemas de verificación para que las pequeñas empresas puedan competir mediante datos de desempeño verificables por máquinas.

En cuanto al entorno laboral, el mensaje en SXSW 2026 fue contundente: "va a ser una masacre" para quienes no se adapten. Prince utilizó la analogía del "destornillador eléctrico" para describir la IA. Aquellos que se empeñen en seguir trabajando de forma manual (sin herramientas de IA) serán 100 veces menos productivos que sus pares, lo que hace su posición insostenible para cualquier empresa.

El CEO de Cloudflare identificó un centro desordenado en las organizaciones: profesionales de mediana carrera que se resisten al cambio. Mientras que los perfiles más senior han recuperado el amor por la programación gracias a la IA y los becarios son "nativos del destornillador eléctrico", la generación intermedia corre el riesgo de convertirse en una "generación perdida" si no adopta estas herramientas de inmediato.

Prince no esquivó la polémica sobre los despidos masivos en el sector tecnológico. Aseguró que muchas de estas decisiones no buscan ahorrar dinero, sino renovar equipos para incluir personas que sepan trabajar en conjunto con agentes de IA. En su visión, el tamaño de los equipos se reducirá drásticamente; ya no se necesitarán "equipos de dos pizzas", sino "equipos de dos rebanadas" capaces de generar un valor inmenso.

Sobre la ética, Cloudflare defiende una misión clara: ayudar a construir un internet mejor. Prince relató cómo la protección de periodistas en zonas de conflicto y organizaciones humanitarias dio sentido a la compañía. En la era de la IA, esa misión se traduce en garantizar que el poder de la tecnología no se consolide en solo cinco grandes corporaciones, sino que sea accesible para cientos de miles de innovadores.

En el ámbito de la gobernanza, Prince defendió las ventajas de ser una empresa pública frente a las privadas. Comparó el capital de riesgo con matrimonios donde "no existe el divorcio sin culpa", lo que genera dinámicas disfuncionales. Para él, la transparencia de los mercados públicos ofrece una retroalimentación honesta y necesaria para navegar la volatilidad de la era de la inteligencia artificial.

Al ser consultado sobre su uso personal de la tecnología, confesó que la IA le ha permitido volver a escribir código y experimentar de primera mano con la creación de productos. Esta cercanía técnica le permite empatizar con los desafíos de sus ingenieros y entender qué es realmente posible en el nuevo ecosistema digital que están construyendo.

El líder de Cloudflare hizo un llamado a la acción para todos los asistentes a SXSW 2026. Instó a dejar de lado el miedo y la resistencia. La IA no es una moda pasajera, sino un cambio de plataforma tan profundo como lo fue el paso de la computadora de escritorio al móvil. La clave de la supervivencia no está en la nostalgia, sino en la maestría de las nuevas herramientas.

El evento concluyó con una visión de un internet más fragmentado pero potencialmente más rico, si se logra democratizar el acceso a los modelos. La web del futuro será un lugar donde el conocimiento humano único sea el activo más valioso, siempre que seamos capaces de protegerlo y distribuirlo a través de los nuevos guardianes algorítmicos.

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