Margarita Arévalo, nueva chief growth officer dentro de Grupo Fantástica

Entrevistamos a Margarita Arévalo para conocer su visión frente a este nuevo reto en su nuevo rol como chief growth officer en Grupo Fantástica, profundizar en las prioridades estratégicas que marcarán su gestión y entender cómo proyecta impulsar el crecimiento del grupo en esta nueva etapa.

El Grupo Fantástica anuncia la llegada de Margarita Arévalo como su nueva chief growth officer, una movida que refuerza su apuesta por el crecimiento estratégico y la evolución de sus negocios.

Con una trayectoria de más de siete años en Havas, Arévalo ha construido un perfil enfocado en la generación de valor, el desarrollo de nuevas oportunidades y el fortalecimiento de relaciones con clientes. Su recorrido incluye posiciones clave como chief client officer, business unit lead y new business marketing director, desde donde ha liderado procesos de expansión y consolidación de cuentas.

Así ve Margarita Arévalo el desafío de liderar el crecimiento de Grupo Fantástica.

Revista P&M: ¿Cuáles serán las principales prioridades de crecimiento que asumirá el rol de chief growth officer dentro de Grupo Fantástica en esta nueva etapa?

M.A.: Cuando empecé a explorar este rol, algo que me sorprendió muy positivamente fue la capacidad instalada que ya tiene el grupo: un ecosistema muy completo que integra creatividad, branding, desarrollo de productos digitales, contenido, experiencias y consultoría de negocio.

A partir de ahí, la prioridad es clara: asegurar que ese potencial se traduzca en un crecimiento estructurado, intencional y medible.

Esto implica, por un lado, articular estratégicamente todas las compañías del grupo para construir una propuesta de valor realmente integrada. Y por otro, impulsar nuevas oportunidades de negocio, fortalecer la relación con los clientes y desarrollar soluciones que conecten mejor con sus necesidades actuales.

También hay un foco importante en potenciar las capacidades existentes del grupo, para que no solo respondamos al mercado, sino que tengamos un rol más activo en anticiparnos a lo que viene.

Revista P&M: ¿Cómo se integrará la función de growth con las áreas de creatividad, data, contenido y digital para construir una propuesta de valor más competitiva?

M.A.: La función de growth parte de una idea muy simple: el verdadero valor está en la conexión.

Grupo Fantástica ya cuenta con capacidades muy sólidas en creatividad, branding, contenido, desarrollo digital, consultoría y, muy importante, en el diseño e implementación de experiencias a través de su operación de BTL para algunas de las compañías más importantes del país.

El rol de growth es integrar estratégicamente todas estas capacidades para que funcionen como un solo sistema. Esto permite que las ideas no solo se piensen desde la comunicación, sino que se vivan en experiencias, se amplifiquen en contenido, se potencien con data y se optimicen desde lo digital en tiempo real.

Cuando todo se conecta, las marcas no solo comunican mejor, sino que construyen relaciones más relevantes con las personas.

Al final, se trata de ofrecer una propuesta más coherente, más ágil y, sobre todo, más enfocada en generar resultados reales de negocio.

Revista P&M: ¿Qué oportunidades de mercado o necesidades de los clientes busca capitalizar el grupo con la creación de este nuevo rol?

M.A.: Este rol responde a una ambición clara: no solo acelerar el crecimiento del grupo, sino convertirnos en un motor real de crecimiento para nuestros clientes.

Grupo Fantástica ya tiene algo muy potente: un conjunto de capacidades —creatividad, branding, experiencias, desarrollo digital, contenido y consultoría— que se han destacado de manera individual y que han construido una reputación sólida en el mercado. El siguiente paso es hacer que ese talento, cuando actúe de manera articulada, multiplique su impacto.

Pero además, estamos en un momento clave de evolución. Vamos a complementar nuestra propuesta de valor con nuevas disciplinas y soluciones, con una apuesta más decidida en medios y el desarrollo de nuevas ofertas en influencer y content, entre otras iniciativas que iremos revelando en los próximos meses.

El rol de chief growth officer existe precisamente para eso: para conectar, potenciar y expandir el ecosistema. Para pasar de capacidades fuertes a un sistema integrado de crecimiento.

El grupo ya ha demostrado su capacidad con su presencia desde hace varios años en distintos mercados de Latinoamérica como: Ecuador, Perú, México y Chile, su reconocimiento en el Effie Index y logros como el Gran Effie en múltiples ocasiones. Ahora la ambición es escalar ese impacto: integrar mejor, sumar nuevas capacidades y consolidarnos como un partner clave en el crecimiento de las marcas.

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