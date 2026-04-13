M·A·C lanza la campaña I ONLY WEAR M·A·C LIPSTICK

La compañía celebra la individualidad con esta campaña que es una invitación a proyectar cada mood a través del color. Con el debut creativo de Nicola Formichetti y las nuevas experiencias personalizadas GRWMAC en tienda, la marca reafirma su autoridad global en labios.9

Cuando se trata de labios, M·A·C es donde comienza la conversación. Como referente global en labios, M.A.C ha construido un legado de arte e innovación con más de 380 tonos de labiales y más de 9 millones de combinaciones de lip combos. Sea cual sea tu mood—audaz, romántico, divertido o natural—existe un labial M·A·C que combina contigo. Desde íconos como Ruby Woo, Lady Danger, Velvet Teddy y Hug Me, hasta fórmulas impulsadas por tendencias, M·A·C continúa definiendo lo que significan los labios hoy.

Esta temporada, la marca celebra esa experiencia con la campaña I ONLY WEAR M·A·C LIPSTICK: un momento global dedicado a los labios y a la libertad de MAKEUP YOUR MOOD. Se trata de individualidad, creatividad y de descubrir el look de labios perfecto para cada ocasión.

En línea con esta visión, M·A·C continúa evolucionando la forma en la que las personas viven el maquillaje a través de Get Ready With M·A·C (GRWMAC), una experiencia que pone la personalización en el centro. Porque hoy, la belleza no busca uniformar, sino adaptarse a cada persona; no busca transformar, sino revelar. GRWMAC responde a una nueva manera de entender el maquillaje profesional: una donde cada look parte de la esencia individual.

A través de una experiencia en tienda con artistas profesionales, los clientes reciben una asesoría personalizada que interpreta su estilo, su momento y sus necesidades.

Experiencia de 30 minutos: enfocada en resaltar un rasgo protagonista como ojos, piel o labios ideal para quienes buscan un resultado profesional, natural y efectivo en poco tiempo.

Experiencia de 60 minutos: diseñada para crear un look completo en ocasiones especiales, con acompañamiento profesional y recomendaciones personalizadas.

Este enfoque se integra con la campaña, donde se presentan lip combos seleccionados — inspirados en los looks más deseados del momento— invitando a mezclar, jugar y personalizar cada estilo. Junto a estos sets, la campaña destaca dos franquicias clave: Powder Kiss, ahora reinventada con Powder Kiss Hazy Matte Lipstick y Powder Kiss Lip + Cheek Mousse, fórmulas hidratantes, livianas y de acabado difuminado; y M·A·Cximal Silky Matte Lipstick, que ofrece color de alta intensidad con hasta 12 horas de duración y 8 horas de hidratación.

La campaña es la primera del director Creativo Global Nicola Formichetti, quien junto a los fotógrafos Inez y Vinoodh da vida a esta celebración de la individualidad.

Con fórmulas diseñadas para la creatividad y un portafolio que abarca cada color, acabado y textura, M·A·C demuestra una vez más que cuando se trata de labios, las posibilidades son infinitas. Porque más allá de una tendencia, el maquillaje es expresión. Y la respuesta siempre es M·A·C.

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