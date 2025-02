La primera colombiana en ser reconocida como líder en moda sostenible

La reconocida publicista, escritora y empresaria Geovanna Nassar ha sido seleccionada como una de las “Top 20 Women Leaders To Look Out For in 2025” por la prestigiosa revista estadounidense NY Weekly Magazine.

Geovanna, quien además es Women to Watch de la Revista P&M, ha sido seleccionada como una de las “Top 20 Women Leaders To Look Out For in 2025”, un reconocimiento que no solo resalta su exitosa trayectoria profesional, sino que también marca un hito para Colombia. Este galardón la posiciona como la primera líder colombiana en moda sostenible en recibir un premio de este nivel en el ámbito internacional.

Con más de dos décadas de experiencia en el mundo de la publicidad y el branding, Nassar ha sido pionera en el desarrollo de estrategias innovadoras, liderando campañas premiadas y colaborando con marcas reconocidas. Su trabajo la llevó a ser nombrada “Woman to Watch” por Ad Age, uno de los reconocimientos más importantes en el ámbito de la publicidad global. Además, es autora de dos libros de gran impacto: “BTL Experiencias de Marca”, un referente en marketing experiencial, y “Cartas a Mi Hija Adolescente”, donde explora las emociones y desafíos de la crianza moderna.

Geovanna asegura que su reconocimiento es gracias a su esfuerzo por promover prácticas más sostenibles

Como autora y profesional de la publicidad, he enfocado mis esfuerzos en promover prácticas más sostenibles dentro de la industria de la moda y el consumo consciente. A través de la creación de contenidos, he buscado evidenciar cómo podemos ser más eco-amigables en nuestras estrategias comunicativas. Esto incluye la implementación de estrategias de marketing sostenible, como el ecodiseño, que considera el ciclo de vida completo de los productos desde su producción hasta la disposición final. Además, he promovido la comunicación transparente y auténtica, evitando el "greenwashing" y asegurando que las campañas reflejen compromisos reales con la sostenibilidad.

De la publicidad a la sostenibilidad: El nacimiento de Swap

En 2022, Nassar dio un giro audaz en su carrera para fundar Swap, un proyecto que va más allá de la venta de ropa de segunda mano. Swap es un movimiento que busca transformar la forma en que los colombianos consumen moda, promoviendo la economía circular y fomentando un modelo de negocio sostenible, ético y consciente.

Lo que comenzó como una propuesta de moda alternativa, rápidamente se convirtió en un símbolo de innovación y responsabilidad social. Swap no solo ofrece prendas cuidadosamente curadas, sino que también educa al público sobre el impacto ambiental del fast fashion y promueve hábitos de consumo más responsables.

Un reconocimiento que abre puertas internacionales

El reciente galardón otorgado por NY Weekly Magazine es un claro reconocimiento al impacto global de Nassar. Su inclusión entre las “Top 20 Women Leaders To Look Out For in 2025” no solo celebra su visión empresarial, sino también su compromiso con la sostenibilidad y su capacidad para liderar el cambio en la industria de la moda.

Este logro representa una plataforma internacional para Swap, que ahora apunta a expandirse y fortalecer su presencia en mercados globales mientras continúa impulsando el cambio social y ambiental en Colombia.

Geovanna afirma en entrevista con la Revista P&M que:

Mi experiencia en publicidad y mi labor como autora se han centrado en impulsar un cambio hacía prácticas más sostenibles en la industria de la moda, promoviendo un consumo consciente y reduciendo el impacto ambiental de nuestras estrategias comunicativas.

El futuro de Swap: Más allá de la moda

Con la mirada puesta en el futuro, Geovanna Nassar no solo busca consolidar a Swap como el referente de moda sostenible en Colombia, sino también inspirar a más emprendedores y líderes a adoptar modelos de negocio responsables. Su misión es clara: demostrar que la moda puede ser bella, rentable y sostenible al mismo tiempo.

“Este reconocimiento no es solo mío, sino de todos los que creen que el cambio es posible,” afirma Nassar. “Swap nació para ofrecer una alternativa real al consumismo desenfrenado, pero también para educar, inspirar y demostrar que la sostenibilidad es el futuro de la moda.”

En los próximos meses, Swap continuará expandiendo su alcance a través de nuevas colaboraciones, eventos educativos y alianzas estratégicas. Además, Nassar ya trabaja en proyectos editoriales y audiovisuales para seguir amplificando el mensaje de la moda circular en Colombia y el mundo.

Un llamado a la acción para los colombianos

La historia de Geovanna Nassar y Swap no solo inspira, sino que también invita a los colombianos a ser parte del cambio. En un mundo donde el fast fashion contribuye al 10% de las emisiones globales de carbono, iniciativas como Swap demuestran que otro camino es posible.

Este reconocimiento internacional coloca a Colombia en el mapa global de la sostenibilidad en la moda, pero también plantea un desafío para todos: repensar nuestros hábitos de consumo y ser parte de una transformación que impacte positivamente al planeta.

