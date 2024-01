Angélica Escrucería: nueva CEO para Dentsu Creative Colombia

“Nos enfrentamos a un mercado cada vez más competido. Mi principal reto es evidenciar la relevancia de Dentsu Creative en la industria colombiana, y ser referentes de transformación y creatividad moderna”, afirmó Angélica Escrucería, nueva CEO de Dentsu Creative Colombia.

Dentsu Creative Colombia, agencia de la única red creativa del grupo dentsu, anunció el nombramiento de Angélica Escrucería como su nueva Chief Executive Officer, cargo efectivo desde el pasado lunes 15 de enero, reportanto directamente a Philippe Seignol, CEO de Dentsu Creative LatAm, así como de dentsu México y Colombia. La nueva Ejecutiva llega para contribuir en la consolidación de la agencia, que fue lanzada globalmente en junio de 2022 en Cannes Lions.

“Angélica liderará la oferta de creatividad -que incluye estrategia de marca y comunicaciones, tecnología y experiencia-, y CXM -que comprende Commerce, Martech y CRM-, para acelerar la transformación de negocio de las marcas y encontrar nuevas fuentes de crecimiento”, afirmó Philippe Seignol. Agregó que “en dentsu iniciamos 2024 manteniendo la mirada en lo que sigue, y reforzando nuestra promesa de ayudar a nuestros clientes a navegar con éxito los retos de negocio actuales y los futuros”.

Con experiencia en Publicidad, Consultoría de Negocio y Marketing Digital, la nueva CEO cuenta con una carrera profesional de más de 19 años enfocada a impulsar el crecimiento y la transformación digital de negocios. Durante este tiempo, ha trabajado en diferentes roles de Business en agencias multinacionales en el mercado colombiano, entre ellas DDB, Young & Rubicam, J. Walter Thopmson y Mutato. Previo a su incorporación a dentsu, trabajó en Wunderman Thompson como Chief Business Officer Colombia, y posteriormente ascendida a Growth Director LatAm, liderando las iniciativas de creacimiento orgánico y nuevos negocios en 8 mercados de América Latina.

“En un momento en el que Colombia se encuentra en crecimiento y que nuestros socios están iniciando un ambicioso 2024, la excepcional trayectoria de Angélica y su punto de vista del negocio nos ayudarán a consolidar la transformación de nuestra visión en Colombia, respondiendo a los nuevos retos de nuestros clientes en el mercado”, agregó Seignol.

Por su parte, Angélica expresó: “Formar parte del ambicioso viaje de Dentsu Creative es un honor. Es una red genuina, enfocada en resultados para el negocio de nuestros clientes, y su cultura de Radical Collaboration me demostró que tenemos potencial de seguir construyendo relevancia dentro de la Industria bajo nuestra mentalidad make it real. Para ello, contamos con talento diverso y un servicio end to end para marcas íconicas y audaces. Mi prioridad es evidenciar la relevancia de Dentsu Creative, atraer y retener al mejor talento, para seguir reinventando la forma en la que se contruyen las marcas en el mundo moderno”.

Colaboradora de diferentes iniciativas de Género en la Industria, la reconocida profesional ha sido seleccionada como “Women To Watch Colombia” por Ad Age y Adlatina, y como “Mujer generadora de Cambio en la Industria” por la Unión Colombiana de Empresas Publicitarias (UCEP). Ha sido speaker en varias oportunidades y también jurado en diferentes certámenes locales, regionales y globales como Effie LatAm, Gerety Awards, entre otros.

“Dentsu ha crecido rápidamente, posicionándose como una potencia en la transformación digital de los negocios y nuestro reto será crear experiencias de valor”, dijo Escrucería. “Es para mí un honor formar parte de una red de colaboración sin límites como lo es dentsu, y potenciar nuestra excelencia creativa y de transformación digital en un mercado tan retador como el colombiano”.

El nombramiento de Angélica reafirma el impulso que está viviendo la agencia en el mercado, desde su lanzamiento en junio de 2023, en el marco del Festival de Creatividad Cannes Lions y desde entonces ha tenido un impulso significativo en el mercado, que inició con la incorporación al momento del lanzamiento del reconocido creativo Pipe Ruiz Pineda como Chief Creative Officer.

