Edwin Pineda asume cargo de director general creativo en TracyLocke

Grupo DDB Colombia se complace en anunciar la incorporación de Edwin Pineda a la agencia como nuevo creative general director en TracyLocke. Esta decisión representa un paso clave en el compromiso de la compañía por expandir y enriquecer sus servicios creativos.

Con 16 años de experiencia en la industria publicitaria, Edwin Pineda ha dejado una huella significativa en creatividad, liderazgo y resultados. Inició su carrera en Publicis y posteriormente en Sancho BBDO, donde obtuvo su primer León en Cannes, la primera carátula de Colombia en Lürzer’s Archive y la gráfica más premiada del año.

En 2013, Pineda se unió a Geometry Colombia y, en 2016, asumió la dirección general creativa, llevando a la agencia a ser reconocida como mejor agencia del año en el Festival El Dorado 2019. Además, ha sido jurado en prestigiosos certámenes como El Ojo de Iberoamérica, Wave Festival y Young Lions. En 2023, fundó Bendito Brand & Experience Hub, donde, en menos de un año, trabajó con marcas como Red Bull, BetPlay, Caracol Radio, Laboratorios Fagron, Universidad de los Andes, Speed Stick y Cafam.

Con su llegada a TracyLocke, Pineda continúa impulsando ideas que transforman marcas y conectan con las audiencias de manera poderosa. Sobre esta nueva etapa, ha expresado:

Llegar a TracyLocke ha sido como recibir un gran abrazo de todo el equipo: cálido, fuerte y genuino, que me hace sentir realmente bienvenido. La cultura aquí es envidiable y auténtica, y no podría estar más agradecido de formar parte de un grupo de talentos que siempre he admirado desde afuera y con quienes ahora tengo el privilegio de trabajar