DDB Colombia anuncia a Juan Carlos Chaves como su nuevo VP Creativo

DDB Colombia anunció en las últimas horas el nombramiento de Juan Carlos Chaves como su nuevo Vicepresidente Creativo. JuanCa, como es conocido en el medio, se ha destacado por ser uno de los creativos más exitosos del país.

El nuevo VP Creativo de DDB Colombia, tiene una brillante carrera de más de 18 años en agencias como Aguayo, Sancho BBDO y Mullen Lowe SSP3, lugares en donde cosechó cerca de 400 premios en festivales como Cannes, New York Festivals, London, Effie, Fiap, Ojo de Iberoamérica, El Dorado y Wave, con varios Gran Prix en muchos de ellos. Además ha sido jurado internacional por Colombia en Cannes, New York Festivals, Ojo de Iberoamérica, Fiap, Wave, Young Lions y Effie Awards. En su extensa trayectoria, ha participado en numerosas campañas para clientes como Unilever, Pepsi, McDonald´s, Claro, BBVA, Primax, Avianca, El Tiempo, Autogermana, Chevrolet, Grupo Aval, Lenovo, Edgewell y Mercedes-Benz, entre otras.

JuanCa inició su paso en DDB Colombia a comienzos de 2019 asumiendo la Dirección Creativa General para el cliente Claro, en donde cumplió una gran tarea llevando la creatividad y efectividad de la cuenta a otro nivel, convirtiéndolo incluso en anunciante del año en el Festival El Dorado y segundo en Effie local. Hace un año, su performance lo llevó a la Dirección General Creativa de la oficina de Bogotá, y ahora, ese mismo desempeño lo lleva a la Vicepresidencia Creativa de la agencia en donde reportará directamente a John Raúl Forero, presidente y CCO de DDB Colombia, y Xavier Serrano, nuevo CEO del Grupo DDB.

El anuncio de Juan Carlos en esta destacada posición reafirma la filosofía de DDB “People, Product, Profit” en donde el crecimiento de su gente siempre será una prioridad para la compañía.

“Es un reto inmenso, pero estoy feliz de asumirlo. Agradezco la confianza de los directivos de la agencia, pero sobre todo me motiva el apoyo que tantas personas de cada área le han dado a mi trabajo estos años, para permitirme estar hoy aquí. Uno jamás llega solo a las posiciones de liderazgo, siempre va acompañado de un gran equipo que lo hace posible, y yo lo tengo. Será una posición abierta a escuchar, dispuesta a trabajar hombro a hombro con todos y comprometida en alcanzar resultados de alto valor para los clientes y para DDB” afirmó el nuevo Vicepresidente Creativo de DDB Colombia.

Por otra parte, John Raúl Forero, presidente & CCO de DDB Colombia, comenta: “Juan Carlos es un referente en la industria colombiana. Es un profesional top, muy talentoso, apasionado y disciplinado que lo ha llevado a tener una carrera llena de éxitos. No me cabe duda que con Juan Carlos, llevaremos a DDB Colombia a ser una de las mejores agencias de la región y por qué no, del mundo.”

Para seguir aportando talento y grandes ideas con su pasión por la creatividad Juan Carlos Chaves seguirá inspirando desde esta nueva posición a su gran equipo de DDB Colombia.

