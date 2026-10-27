Andrés Ordóñez asume la presidencia global de McCann

El creativo colombiano conserva su cargo de CCO global y suma el de Chairman en la red de Omnicom, que en los últimos meses ha renovado buena parte de su cúpula.

McCann ascendió a Andrés Ordóñez, su chief creative officer (CCO) global, a la presidencia global de la red, según informó Ad Age. Ordóñez mantendrá su rol creativo, asumirá también el cargo de chairman global que Daryl Lee dejó hace tres meses y reportará a Andrew Robertson, CEO global de Omnicom Advertising desde septiembre.

El nombramiento llega dos semanas después de que se conociera que Tyler Turnbull, CEO global de McCann, dejará la agencia para dirigir WPP Creative desde marzo de 2027. Un portavoz de Omnicom dijo que el holding no planea nombrar un nuevo CEO global para la red. Ordóñez y Turnbull ya habían formado dupla en FCB, donde el creativo trabajó de cerca con Turnbull, entonces CEO global, con la meta de probar que la creatividad multiplica el crecimiento de los negocios. lbbonline

Ordóñez creció en Bogotá en una familia ligada a la publicidad: su madre trabajaba como modelo publicitaria y su padre dirigía una agencia. Antes de llegar a FCB pasó cinco años en Energy BBDO, en Chicago, donde atendió marcas como Wrigley, Bayer, MillerCoors y SC Johnson, y llegó a figurar como el 17.º director creativo más premiado del mundo en el ranking Big Won de The Drum. En ese periodo también participó en el lanzamiento de los personajes rojo y amarillo de M&M’s en Latinoamérica.

En 2019 llegó a FCB Chicago como CCO, y durante su gestión la agencia sumó 40 marcas a su portafolio. Allí ayudó a ganar la cuenta de Pfizer, la licitación más grande de 2023, y a crecer con clientes históricos como The Clorox Company. En 2024 FCB lo nombró CCO global, en reemplazo de Susan Credle, quien pasó a ser asesora creativa de Interpublic Group.

Su trabajo acumula cientos de premios de la industria, entre ellos dos Titanium y tres Grand Prix en Cannes Lions, y en la edición 2026 del festival presidió el jurado de Digital Craft. canneslionscanneslions

Ordóñez se incorporó a McCann cuando Omnicom adquirió a Interpublic Group a finales de 2025. Su ascenso se suma a otros movimientos en la red, que el año pasado cambió su nombre de McCann Worldgroup a McCann y en agosto anunció la salida de Amber Guild como CEO de McCann Nueva York.

Sobre su nuevo rol, Ordóñez afirmó en un comunicado que la creatividad ayuda a resolver los retos de los clientes y genera demanda, y que espera acercarse a ellos y al equipo para “formular las preguntas adecuadas y transformar lo que aprendamos en un trabajo que impulse el progreso de las empresas”. Su forma de liderar, según su perfil en Cannes Lions, busca unir lo que él llama “magia”, la emoción y la imaginación de las ideas, con la “lógica” del análisis y los sistemas que las hacen funcionar en el mundo real. canneslions