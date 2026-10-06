Más allá de sumar pantallas: el próximo paso del DOOH está en el alcance incremental

La evolución del Digital Out of Home ha abierto muchas posibilidades para las marcas. La compra programática aporta flexibilidad, datos, capacidad de optimización y una forma mucho más dinámica de activar publicidad exterior.

Sin embargo, a medida que el DOOH programático gana espacio dentro de los planes de medios, aparece una pregunta cada vez más importante: si una marca ya tiene una campaña de exterior tradicional, ¿qué está aportando realmente la capa programática?

Hasta ahora, exterior tradicional y DOOH programático se han planificado habitualmente como dos mundos paralelos. El primero parte de circuitos y metodologías de audiencia consolidadas; el segundo incorpora una lógica de compra más dinámica, basada en datos, audiencias y momentos de activación.

El problema surge cuando ambas capas se suman sin entender suficientemente cuánto se complementan y cuánto se solapan. El resultado puede ser una campaña con más impresiones y más pantallas, pero no con más personas en la audiencia objetivo alcanzadas.

De la cobertura total al alcance incremental

Aquí es donde el concepto de alcance incremental adquiere especial relevancia.

En lugar de preguntarnos únicamente cuánto alcance puede generar una campaña de DOOH programático de forma aislada, la pregunta debería ser otra: ¿qué audiencia puede añadir el DOOH programático que el plan de exterior existente todavía no está cubriendo?

La diferencia parece pequeña, pero cambia significativamente la forma de planificar.

El plan de exterior tradicional puede actuar como una base estable. A partir de ahí, es posible analizar qué grupos de pantallas, áreas y momentos permiten que la capa de DOOH programático amplíe la cobertura y cuáles, por el contrario, tienen una mayor probabilidad de volver a impactar a la misma audiencia.

Así, el objetivo deja de ser simplemente maximizar inventario o impresiones y pasa a ser maximizar la contribución marginal de cada peso invertido.

Para un mercado como Colombia, donde el DOOH programático todavía se encuentra en una fase emergente, esta forma de pensar resulta especialmente importante. Demostrar el valor incremental que aporta permite justificar mejor la inversión en el canal y entender qué oportunidades puede aportar al plan a medida que se amplía la oferta.

Una estrategia de publicidad exterior puede combinar distintos tipos de entornos, desde grandes áreas urbanas y corredores de movilidad hasta retail, ocio o lugares de mayor permanencia. No todos cumplen el mismo papel dentro del plan, ni aportan el mismo valor en cada momento.

Por eso, la planificación necesita ir más allá de decidir dónde hay una pantalla disponible. Debe entender qué función cumple esa pantalla dentro del conjunto y qué contribución incremental puede generar.

La frecuencia también importa

Hablar de alcance incremental no significa perseguir alcance a cualquier precio.

La frecuencia continúa siendo fundamental. Una campaña eficaz necesita encontrar un equilibrio entre llegar a nuevas personas en la audiencia objetivo y construir suficiente repetición entre las audiencias que importan.

Precisamente por eso es importante analizar el exterior tradicional y DOOH programático de forma integrada.

Si una parte del inventario programático está duplicando excesivamente la cobertura ya generada por el plan inicial, puede tener sentido trasladar presión hacia otros grupos de pantallas o franjas horarias. En otros casos, una mayor frecuencia puede ser el objetivo.

La clave es que esa decisión sea intencionada y basada en datos.

Los datos de movilidad, las características de cada área, los puntos de interés, el inventario disponible y el momento de activación pueden ayudar a determinar dónde existe una oportunidad real de ampliar cobertura y dónde conviene reforzar frecuencia. Esta es la lógica que permite pasar de una suma de soportes a una estrategia de medios coherente.

Un lenguaje común para exterior tradicional y DOOH programático

Existe además otro reto importante: la medición.

Durante años, el medio exterior y la publicidad programática han usado lenguajes diferentes. Mientras el exterior trabaja naturalmente con conceptos como cobertura y frecuencia, la compra digital ha tendido a concentrarse más en impresiones y métricas de entrega de campaña.

Para que exterior tradicional y DOOH programático funcionen realmente como un único plan, necesitan métricas que permitan entender su contribución conjunta.

En DOOH programático, esto significa complementar las impresiones servidas con una lectura de alcance, cobertura y frecuencia sobre la audiencia objetivo y, una vez finalizada la campaña, contrastar la planificación con los playouts que realmente se entregaron.

El valor está en poder responder preguntas mucho más útiles para una marca: ¿qué añadió la inversión programática?, ¿dónde conseguimos llegar a audiencias nuevas?, ¿dónde generamos una frecuencia más eficiente?, ¿qué deberíamos hacer diferente en la siguiente campaña?

De comprar más a planificar mejor

El crecimiento del DOOH programático no debería medirse únicamente por cuánto inventario pasa a comprarse de forma programática. Su verdadera evolución llegará cuando sea capaz de trabajar de forma cada vez más inteligente con el exterior tradicional que ya existe en el plan.

En ese escenario, la programática no reemplaza al exterior tradicional. Lo complementa: utiliza la flexibilidad de la compra dinámica para cubrir vacíos, reforzar contextos relevantes y aumentar la eficiencia de la inversión.

Para el mercado colombiano, esa puede ser una de las oportunidades más interesantes de la siguiente etapa del medio exterior. Porque el objetivo ya no debería ser simplemente estar en más pantallas. Debería ser entender qué aporta cada pantalla, cada área y cada momento al alcance que la marca todavía necesita construir.

Este artículo es una colaboración patrocinada por Tap Tap.

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