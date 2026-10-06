Paramount y Warner Bros. Discovery ya son Skydance: así cambia la negociación de la pauta en entretenimiento

La nueva compañía reúne bajo una sola estructura a CBS, HBO, CNN, TNT Sports y dos plataformas de streaming con más de 200 millones de suscriptores, un inventario que hasta ahora las marcas compraban a dos grupos distintos.

Skydance Corporation completó la adquisición de Warner Bros. Discovery (WBD) y la compañía resultante comenzó a operar con el nombre de Skydance, con acciones que ya cotizan en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo SKYD, mientras las de WBD salieron del Nasdaq. El nombre viene de la productora que David Ellison, presidente y CEO del grupo, fundó en 2006 y que en agosto de 2025 se fusionó con Paramount para formar Paramount Skydance; según explicó Ellison, la intención es darle a la compañía combinada una identidad corporativa propia sin opacar a Paramount ni a Warner Bros., que mantendrán sus marcas.

La transacción se cerró después de obtener la aprobación de las autoridades de competencia de cerca de 70 jurisdicciones, y los accionistas de WBD recibieron poco más de 31 dólares por acción en efectivo. Para financiarla, la familia Ellison encabezó una inversión de capital de 47.000 millones de dólares junto con RedBird Capital Partners, el Fondo de Inversión Pública (PIF), L'IMAD, la Autoridad de Inversiones de Qatar (QIA) y LionTree, mientras que la deuda estuvo a cargo de Bank of America, Citigroup y Apollo.

Con ingresos cercanos a los 70.000 millones de dólares, Skydance se ubica entre las mayores empresas de medios y entretenimiento del mundo. Su portafolio suma dos estudios de cine, dos servicios de streaming globales, la cadena CBS, HBO, las señales de cable de ambas compañías, dos marcas de noticias de alcance internacional como CBS News y CNN, y los derechos deportivos de CBS Sports y TNT Sports. A eso se agrega una biblioteca de franquicias que va de Top Gun y Harry Potter a The White Lotus y Bob Esponja, y una inversión pro forma en contenido que superó los 30.000 millones de dólares en los últimos doce meses.

Para el mercado publicitario, el cambio más visible está en la concentración del inventario. Televisión abierta, cable, noticias, deportes en vivo y streaming de alto perfil quedan ahora en manos de un mismo grupo, que además anunció que sus productos de transmisión directa al consumidor se unificarán con el tiempo en un solo servicio. Eso supone que las audiencias hoy repartidas entre Paramount+ y HBO Max terminarán en una misma plataforma, con una escala que la compañía presentará como argumento comercial frente a anunciantes que buscan alcance en contenidos premium y en eventos deportivos.

La compañía se fijó como meta alcanzar sinergias anuales superiores a 6.000 millones de dólares en los próximos tres años, siguiendo el mismo modelo operativo que aplicó tras la fusión entre Skydance y Paramount. Según el comunicado, esos ahorros vendrán principalmente de la racionalización tecnológica, la integración de compras, el mercadeo y los bienes raíces. Que el mercadeo figure entre las fuentes de eficiencia es un dato que la industria de la comunicación seguirá de cerca, porque la integración de dos estructuras con presupuestos de medios y relaciones con agencias propias suele traducirse en revisiones de esos acuerdos. Skydance proyecta, además, generar más de 10.000 millones de dólares en flujo de caja libre hacia 2030 y llevar su apalancamiento neto a 3,0 veces para finales de 2029.

David Ellison, presidente y CEO de Skydance, señaló que el objetivo desde el inicio fue unir los dos estudios para crear un competidor con el talento, los recursos y el alcance necesarios para contar historias en todos los géneros y plataformas. Ellison agregó que el foco ahora está en construir una compañía que impulse a los creativos, entretenga al público y genere valor para los accionistas. Por su parte, Gerry Cardinale, fundador de RedBird Capital y miembro de la junta directiva, describió la operación como un momento decisivo para la industria y destacó el papel del equipo directivo, que incluye a Ynon Kreiz como codirector ejecutivo, en la adaptación a un panorama de medios en transformación.

En el frente creativo, la compañía asumió compromisos concretos con la industria cinematográfica y con los productores independientes. Skydance estrenará al menos 30 películas al año en salas, cada una con un mínimo de 45 días en cartelera, cuenta con más de 180 programas de televisión en su portafolio y mantendrá la práctica de encargar contenido a estudios independientes y licenciar su producción a terceros.

En Colombia, donde ambas compañías tienen presencia a través de HBO Max, Paramount+, Pluto TV, sus canales de cable y CNN en Español, el comunicado no detalla cómo se organizarán las operaciones regionales ni la comercialización publicitaria local. Esa definición será la que determine el impacto real de la fusión en el mercado nacional, tanto en la forma en que las agencias de medios negociarán el inventario del grupo como en la oferta de contenidos que llegará a las audiencias. Queda claro que el próximo ciclo de negociaciones de pauta en entretenimiento tendrá un interlocutor de mayor tamaño, con una propuesta que combinará franquicias globales, deportes en vivo y una sola plataforma de streaming.