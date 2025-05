La IA de Meta no avisa: las agencias deben ¿reinventarse o desaparecer?

Mark Zuckerberg, CEO de Meta ha dado de que hablar durante días desde su entrevista con Ben Thompson, autor del portal Stratechery, donde habló entre muchos temas sobre LLaMA (Large Language Model Meta AI), un modelo de lenguaje que Meta ha hecho disponible públicamente en formato código abierto es decir que cualquier persona o empresa puede ver, usar, modificar o adaptar el código del sistema libremente. En este caso, Meta publicó LLaMA para que desarrolladores, investigadores y otras empresas puedan usarlo y construir sus propias soluciones de IA.

Aquí es donde la conversación empieza a inquietar a las agencias, ya que pone en juego su rol y su modelo de negocio. ¿Para qué le sirve esto a Meta? a lo que Zuckerberg responde que Meta desarrolla estos modelos porque los necesita para sus propios productos (por ejemplo, mejorar los anuncios en Facebook e Instagram). También explica que abrir ese código también beneficia al ecosistema, porque otros lo usan, lo mejoran, y eso puede devolverle valor a Meta.

Zuckerberg explica que su visión para el futuro de la publicidad con IA es la siguiente: “usar la IA para que el negocio de la publicidad funcione mucho mejor”. Además su objetivo es: “en general, llegaremos a un punto en el que, como empresa, acuden a nosotros, nos dicen cuál es su objetivo, se conectan a su cuenta bancaria, no necesitan creatividad, ni segmentación demográfica, ni ninguna medición, excepto para poder interpretar los resultados que mostramos. Creo que esto será enorme; creo que representa una redefinición de la categoría de publicidad. Así que, si pensamos en el porcentaje del PIB que se destina a la publicidad hoy en día, preveo que ese porcentaje aumentará. Porque hoy en día, la publicidad se limita a: "Bueno, voy a comprar una valla publicitaria o un anuncio...".

Es decir que la IA se encargaría de todo el proceso publicitario, sin que el anunciante tenga que crear piezas gráficas o videos, hacer segmentación o medir resultados manualmente. Zuckerberg lo describe como la mejor caja negra publicitaria de todos los tiempos: Entras, dices tu objetivo → Meta lo hace todo con IA.

"Sí, es básicamente como el agente comercial definitivo, y si piensas en las piezas publicitarias, está la creación de contenido, la creatividad, está la segmentación y está la medición, y probablemente las primeras piezas que empezamos a construir fueron las mediciones para básicamente lograr que pudiéramos tener efectivamente un negocio organizado en torno a cuándo estamos entregando resultados a las personas en lugar de solo mostrarles impresiones", afirma Zuckerberg.

En su visión sobre el futuro de la publicidad impulsada por inteligencia artificial, Mark Zuckerberg fue claro: las marcas ya no tendrán que preocuparse por segmentar audiencias, producir contenido ni interpretar métricas. “Somos mejores que tú encontrando a las personas que conectarán con tu producto”, afirmó, refiriéndose al avance de sus modelos en la automatización total del proceso publicitario.

Concluyó diciendo que su visión redefine por completo la categoría de la publicidad, y anticipó un crecimiento del sector: “No me sorprendería que -la inversión publicitaria-, creciera en una cantidad muy significativa”.

¿Qué queda para las agencias?

Lo más probable es que tengan que evolucionar hacia una estrategia más amplia de marca, integraciones como (CRM, e-commerce, etc.), storytelling y creatividad de alto nivel que no pueda automatizarse fácil y supervisión de IA, para asegurarse de que no se pierda el enfoque humano o el tono de la marca.

