Mastercard introduce 'Click to Pay' en Colombia

Mastercard en el marco de la digitalización financiera en Colombia presenta 'Click to Pay', una solución de pago en línea que simplifica las transacciones, protege la seguridad del usuario y promete impulsar la evolución del comercio electrónico en el país.

Mastercard, especializada en tecnología de pagos, ha revelado el lanzamiento de Click to Pay en Colombia, en colaboración con las pasarelas Placetopay, Redeban y Payments Way. Esta solución de pago digital no solo asegurará la protección de datos mediante estándares internacionales de seguridad, sino que a su vez también simplifica la experiencia de compra en línea al reducir contraseñas y pasos necesarios.

Este anuncio se alinea con el crecimiento sostenido del comercio electrónico en Colombia, que experimentó un aumento del 10.3% en el tercer trimestre de 2023, alcanzando un total de $15.4 billones de pesos, según datos de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE).

En respuesta a las preferencias de los consumidores colombianos, donde el 91% considera la seguridad como un factor crucial al realizar compras en línea, según el estudio 'Payments consumer behavior in LAC' de Mastercard, Click to Pay se posiciona como una solución que prioriza la seguridad en sus transacciones.

“Hoy estamos muy contentos de anunciar el lanzamiento de Click to Pay en Colombia. Una solución que tiene como objetivo brindarles a miles de consumidores una experiencia optima de pagos en línea, segura y cómoda con solo pocos clics”, afirmó Felipe Acevedo, vicepresidente Customer Solutions Center de Mastercard para Colombia, Venezuela, Ecuador, Surinam y Guyana.

Esta nueva solución simplifica el proceso de pago para los usuarios al requerir un único registro. Además, alrededor del 50% de las transacciones son realizadas por usuarios recurrentes, lo que agiliza aún más el proceso.

La solución se basa en el estándar internacional "Secure Remote Commerce" EMVco, lo que proporciona un método de pago fácil y seguro sin la necesidad de recordar contraseñas o ingresar manualmente los detalles de la tarjeta en cada transacción.

Actualmente la solución se encuentra activa y disponible en comercios como Royal Films, WOM, La Tiquetera, Clic Air y All Tickets, entre otros.

