Bumble Inc. presenta nueva aplicación "Bumble For Friends" para encontrar amistades

Hoy, Bumble Inc, la empresa matriz de Bumble, Badoo, Fruitz y Official, anunció el lanzamiento de Bumble For Friends, una nueva aplicación para hacer amigos. La aplicación ofrece a las personas una nueva forma de ampliar sus círculos de amigos al descubrir conexiones significativas, amables y divertidas en su área local, de manera independiente de la aplicación de citas de Bumble.

La nueva aplicación sigue al exitoso modo BFF que ha estado disponible desde 2016 dentro de la aplicación Bumble que cuenta con tres modos para: relaciones románticas (Citas), amistades platónicas (BFF) y conexiones de negocios (Bizz).

La amistad siempre ha sido una parte fundamental del objetivo de Bumble de llevar una vida sana y feliz. Con sentimientos de soledad y aislamiento en niveles máximos, ahora más que nunca es el momento de priorizar el amor propio y las amistades para nuestro bienestar. Tener una aplicación dedicada como Bumble For Friends, separada de la experiencia de citas, facilita la búsqueda de amistades significativas y platónicas en tu zona

dijo Whitney Wolfe Herd, fundadora y CEO de Bumble.

"Las personas están más abiertas que nunca a hacer amigos en línea. De hecho, en una encuesta reciente de Bumble For Friends, el 67% de los encuestados de la Generación Z afirmaron que hacer nuevos amigos en línea disminuyó su sensación de soledad", agregó Herd. "Sin importar la etapa de la vida en la que te encuentres, ya sea que te mudes a la universidad, busques un compañero de viaje o te conviertas en madre, Bumble For Friends ofrece una forma divertida de conectarse con personas, mientras ayuda a abordar el problema extremadamente importante de la soledad", finalizó Herd.

Cómo funciona Bumble For Friends

Todo comienza creando un perfil que refleje la personalidad e intereses del usuario a través de fotos y pasatiempos que ilustren en qué etapa de la vida se encuentra y qué tipo de amigos está buscando.

Bumble For Friends ofrece una experiencia similar a Bumble Date, donde los usuarios pueden ver perfiles de posibles amigos con intereses en común, deslizar hacia la derecha en los perfiles con los que desean conectarse y recibir notificaciones cuando se forma una conexión.

Los usuarios que actualmente utilizan el modo BFF en la aplicación Bumble y deseen migrar su perfil y conexiones a la aplicación Bumble For Friends podrán hacerlo sin complicaciones al descargar e iniciar sesión en la nueva aplicación como miembros existentes.

Una vez que un perfil de BFF se traslada a la aplicación Bumble For Friends, el modo BFF ya no estará disponible en la aplicación Bumble. Las funciones de Citas y Bizz seguirán disponibles.

