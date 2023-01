Tendencias Digitales 2023: un evento de SM Digital

Tendencias Digitales 2023 es un evento enfocado en dar una mirada actualizada de lo que es y será tendencia en las principales tecnologías, comportamientos del consumidor y prácticas de mercadeo digital, para ofrecer a los asistentes una visión clara de las oportunidades y amenazas que representa el entorno digital en distintas industrias.

El 8 de febrero, en Medellín se llevará a cabo el evento Tendencias Digitales por SM Digital, uno de los eventos más importantes del año que se realizará en el Auditorio Fundadores de la Universidad EAFIT y estará enfocado en brindar una mirada actualizada a las principales tecnologías y prácticas del marketing para ofrecer a sus asistentes un panorama sobre oportunidades y amenazas en el mundo digital.

Este año se contará con la participación de su speaker principal: Andrés Sierra, CEO de SM Digital y de 3 expertos en distintas áreas de marketing digital:

Nathalie Torres, Client Partner CPGs Andean Region at Meta, quien compartirá su mirada sobre las tendencias de Social Media; Juan José Gallo, Head of Customer Experience at Vtex quien hablará de Tendencias eCommerce; y Juan Sebastián Sánchez, Customer Experience Automation Expert de ActiveCampaign.

Además, durante el evento se hablará sobre lo que fue Tendencia Digital en el 2022 y Beatriz Muñoz Head of Strategy de SM Digital, será la speaker de la conferencia "¿Se cumplieron las Tendencias Digitales 2022?", en este espacio, compartirá con los asistentes cómo evolucionaron, si se cumplieron o continuaron igual las tendencias que fueron predictivas en el mundo digital el año anterior.

Tendencias Digitales en su catorceava edición, tratará cuatro actualizaciones que serán de gran importancia en el mercado digital este 2023 y que abrirán muchísimas oportunidades para las empresas que sepan adaptarse a ellas.

Tendencia 1: El inicio de una nueva era

A partir del 2020 con la pandemia, el mundo inició un nuevo ciclo que comienza a vislumbrarse a partir de este año. Este periodo será caracterizado por cambios profundos en la economía, la tecnología, la política, la cultura y el medio ambiente que afectarán el rumbo de las personas y empresas.

Tendencia 2: Meta - Realidades

Este será un gran año para el metaverso y los muchos otros mundos virtuales que están emergiendo. La creciente popularidad de los juegos en línea y experiencias inmersivas toman fuerza e impulsan el desarrollo de mundos virtuales que ofrecen a las empresas nuevas formas de interactuar con sus clientes y generar dinero.

Tendencia 3: Interconexión de dispositivos.

Con el aumento del internet de las cosas (loT), se espera que los dispositivos se vuelvan cada vez más interconectados y esto permitirá a las empresas recolectar datos para mejorar su eficiencia y personalizar sus productos y servicios, abriendo la posibilidad de crear nuevas aplicaciones y servicios innovadores.

Tendencia 4: Comercio electrónico y marketing automatizado.

El comercio electrónico cada vez toma más fuerza y su crecimiento es acelerado, por lo que se espera que las empresas pongan a su disposición las herramientas de marketing automatizado para personalizar y optimizar sus estrategias de ventas.

Gracias a este evento, SM Digital abre un panorama claro y conciso para las empresas asistentes, donde podrán conocer, aprender y usar a su favor las herramientas tecnológicas y de marketing digital que se expondrán en Tendencias Digitales.

Datos del evento:

Lugar: Auditorio Fundadores Universidad EAFIT, Medellín.

Fecha: 8 de febrero de 2023.

Hora: 8:00 a.m. a 12:00 m.

Boleteria: https://www.eticketablanca.com/evento/tendencias-digitales-2023-por-sm-digital/

