Merco Empresas 2026: resultados y claves del ranking

Bancolombia, Alpina y Bavaria encabezan una edición en la que los directivos premian la forma de llegar a los resultados y en la que la IA se suma como evaluadora.

Merco, sigla de Monitor Empresarial de Reputación Corporativa, evalúa desde 2000 la reputación de las empresas a partir de la percepción de distintos públicos y de indicadores de gestión. Nació en España y hoy opera en 20 países; en Colombia publica su ranking desde 2008. El estudio lo realiza Grupo AeI (Análisis e Investigación) bajo la norma ISO 20252 y con revisión independiente de KPMG sobre la aplicación de su metodología, que es pública. La participación de las empresas no tiene costo y su posición depende de las valoraciones que reciben, pues Merco se financia con la venta de informes confidenciales de diagnóstico a las compañías y no presta servicios de consultoría.

En Colombia el ranking Merco empresas 2026 muestra que Bancolombia ocupa por segundo año consecutivo el primer lugar de Merco Empresas Colombia 2026, con la puntuación máxima de 10.000 puntos, seguida por Alpina (9.863) y Bavaria (9.275). Sura (9.030) conserva el cuarto puesto. Grupo Argos sube al quinto lugar (8.621) y cambia de posición con Crepes & Waffles (8.375), mientras Davivienda se mantiene séptima (8.155). Grupo Éxito (7.673), Postobón (7.549) y Organización Corona (7.486) ganan un puesto cada una y cierran el top 10; Corona llega al grupo desde el lugar 11 que tenía en 2025.

Tabla 1. Top 10 de Merco Empresas Colombia 2026

2026 2025 Empresa Puntuación 1 1 Bancolombia 10.000 2 2 Alpina 9.863 3 3 Bavaria 9.275 4 4 Sura 9.030 5 6 Grupo Argos 8.621 6 5 Crepes & Waffles 8.375 7 7 Davivienda 8.155 8 9 Grupo Éxito 7.673 9 10 Postobón 7.549 10 11 Organización Corona 7.486

Escala de 1.000 (puesto 200) a 10.000 (primer lugar). Fuente: Merco Empresas Colombia 2026.

La 19.ª edición del monitor, que Merco realiza en Colombia desde 2008, procesó 82.860 encuestas de 29 fuentes de información, el volumen más alto entre los 20 países donde opera la firma. Enrique Mañas, director general de Merco, señaló que Colombia supera en unas 20.000 encuestas a España, el siguiente país en tamaño de muestra, y que otros mercados de la región la toman como referencia metodológica.

El proceso empezó en marzo con 2.244 miembros de comités de dirección de compañías que facturan más de 30 millones de dólares en Colombia. Cada directivo eligió las diez empresas con mejor reputación del país, excluyendo la propia, y entre todos mencionaron 930 compañías. Las 100 más votadas pasaron a la valoración de 572 expertos, a los monitores especializados y a la revisión de cerca de 200 indicadores objetivos que este año entregaron 80 empresas. La evaluación de directivos pesa el 25 % del resultado; la de expertos, el 34 %; los monitores especializados, el 26 %, y los indicadores objetivos, el 15 %. El estudio lo realiza Grupo AeI bajo la norma ISO 20252, con revisión independiente de KPMG, y la participación de las empresas no tiene costo, pues Merco se financia con la venta de informes confidenciales.

Qué separa a las diez primeras

Además de elegir a las empresas, cada directivo marca tres fortalezas y una debilidad de cada compañía entre 18 variables agrupadas en seis dimensiones. En el conjunto de las más reputadas, las fortalezas que más se repiten son la calidad de la oferta comercial y los resultados económicos, con el valor de marca, las utilidades y la marca empleadora como las variables con mejor saldo. Las debilidades se concentran en la dimensión internacional y en la innovación, y la transformación digital e inteligencia artificial aparece como la variable peor calificada, seguida por el número de países donde operan las compañías y la responsabilidad social y medioambiental.

Frente a 2025, el perfil general se mantiene con dos movimientos. La innovación sigue como la principal debilidad, aunque es la dimensión que más mejora, mientras el talento retrocede en calidad laboral y creación de empleo.

La comparación entre el top 10 y el resto muestra que la diferencia está menos en los resultados que en la forma de obtenerlos. Según Mañas, los directivos valoran en las primeras que lleguen a sus cifras con ética, con responsabilidad corporativa y sin dejar atrás a sus trabajadores. El directivo agregó que, en sus conversaciones con empresas, suele escuchar que llegar a los primeros puestos depende del presupuesto o del atractivo del sector, y que los datos muestran un trabajo sostenido detrás de esas posiciones.

El patrón se repite en otros mercados. En México y Perú, los resultados y la calidad de la oferta ocupan los dos primeros lugares de las fortalezas, y en Florida el orden de las dimensiones resulta casi idéntico al colombiano. España se aparta del resto porque sus directivos califican con más dureza la ética y la responsabilidad corporativa, que allí figura como la principal debilidad. Mañas resumió que tener buenos resultados y un buen producto funciona como requisito para aparecer en el ranking, y que la ética y la responsabilidad deciden quién sube a los primeros lugares.

La mirada de expertos y ciudadanos

Los expertos califican de 0 a 100 a las 100 empresas del ranking provisional en los atributos que conocen. Los docentes universitarios dan las notas más altas, seguidos por los analistas financieros, los funcionarios de gobierno, las asociaciones de consumidores y los periodistas económicos; las calificaciones más bajas vienen de sindicatos, social media managers y ONG. El orden coincide con el promedio de los países de Merco, aunque en Colombia las empresas reciben en promedio casi diez puntos más, y ningún grupo de expertos las reprueba, como sí ocurre con sindicatos y ONG en otros mercados.

Las compañías del top 10 superan al resto en al menos cuatro puntos ante cada uno de los públicos expertos, con diferencias cercanas a seis puntos entre analistas financieros, periodistas y social media managers, y de seis y medio entre ONG. Mañas lo ilustró con la imagen de un electrocardiograma: una empresa que empieza a medirse suele tener picos con unos públicos y caídas con otros, y su tarea consiste en aplanar esa curva hasta que todos la valoren de forma pareja. En la valoración por grupo, Crepes & Waffles aparece entre las tres primeras de cuatro públicos y Nu Colombia, de tres.

Tabla 2. Top 3 por grupo de expertos

Público 1 2 3 Analistas financieros Google Crepes & Waffles Grupo Nutresa Periodistas de información económica Bavaria Frisby Nu Colombia Docentes universitarios Google Microsoft Nu Colombia ONG Crepes & Waffles LaCardio Comfama Sindicatos Industrias Haceb Universidad de La Sabana Crepes & Waffles Asociaciones de consumidores Metro de Medellín Federación Nacional de Cafeteros Industrias Haceb Gobierno Crepes & Waffles Pontificia Universidad Javeriana LaCardio Social media managers Frisby Nu Colombia Mercado Libre

Fuente: Merco Empresas Colombia 2026.

Los 4.000 ciudadanos de Merco Sociedad valoran a las empresas en 14 variables sobre ética, responsabilidad y aporte de valor. Su principal fortaleza es el pago de impuestos en el país, y en segundo lugar ubican la innovación, la misma dimensión que los directivos señalan como debilidad. También destacan la calidad de los productos que recomendarían. Los aspectos por mejorar se ubican en la relación con el día a día del ciudadano: la transparencia con los clientes, el compromiso con el medioambiente y con los problemas sociales, y la percepción sobre casos de corrupción.

La IA y los líderes entran a la medición

La edición 2026 trae dos cambios metodológicos. El primero es la incorporación de Merco Líderes, con un peso del 2 %. Mañas explicó que las empresas mejor ubicadas suelen tener también a sus líderes en los primeros puestos de ese ranking, que se presentará en las próximas semanas, y que la decisión responde además a un estudio de Merco en España: entre los públicos universitarios informados, los directivos aparecían como la tercera fuente menos creíble cuando se habla de empresas, después de los miembros del gobierno y los influenciadores.

El segundo cambio amplía el monitor digital, que pesa el 6 % y ahora se llama Merco Digital e IA. Junto con Nethodology, Merco analizó 473.352 menciones en el entorno digital, y este año sumó una evaluación hecha con motores de IA generativa como Gemini, ChatGPT y Grok. A cada modelo se le asigna el rol de uno de los públicos del estudio, como un periodista o una ONG, y se le pide calificar a las empresas de 0 a 100 con la misma batería de preguntas que responden los expertos. Las consultas se repiten durante el año y cada modelo debe justificar su puntuación y nombrar las fuentes que consultó, ya sean medios, sitios corporativos o el propio Merco. Las empresas podrán revisar en una plataforma qué atributos les asocia la IA, cómo se comparan con su competencia y qué fuentes alimentan esa percepción, información que Mañas relacionó con el posicionamiento en buscadores generativos, conocido como GEO.

Como avance para 2027, Merco prepara una matriz de impacto que cruza la conversación digital con la percepción de la población, con criterios estadísticos para saber qué variaciones merecen atención. El primer análisis, sobre unas 400 empresas de distintos países, encontró que en el primer semestre solo tres crisis surgidas en redes trascendieron a la opinión pública, y en los tres casos la confianza en la compañía ya venía debilitada. Con esos datos, la firma distingue entre crisis de perturbación, que se quedan en el entorno digital; crisis de impacto, que llegan a la sociedad, y crisis de erosión, ligadas a una pérdida de credibilidad sostenida durante años. Mañas cuestionó la idea de que la reputación se pierde en un segundo y dijo que en dos décadas de mediciones ha visto muy pocos casos así, por lo que invitó a las áreas de comunicación a dedicar más esfuerzo a la gestión permanente que a la reacción ante cada episodio.

Comunicación, sociedad, digital y talento

En el ranking de mejores equipos de comunicación, que eligen los periodistas de información económica por criterio propio, Bavaria ocupa el primer lugar, seguida por Bancolombia y Grupo Argos. Bavaria también lidera Merco Digital, por delante de Casa Editorial El Tiempo y Davivienda. La población general ubica primero a Alpina en Merco Sociedad, seguida por Frisby y Google, mientras en Merco Talento las compañías más atractivas para trabajar son Bancolombia, Ecopetrol y Alpina. Bavaria y Alpina aparecen en el top 10 de los cuatro rankings complementarios.

Tabla 3. Rankings complementarios 2026

Puesto Mejores equipos de comunicación Merco Sociedad Merco Digital Merco Talento 1 Bavaria Alpina Bavaria Bancolombia 2 Bancolombia Frisby Casa Editorial El Tiempo Ecopetrol 3 Grupo Argos Google Davivienda Alpina 4 Claro Bimbo Banco de Bogotá Bavaria 5 Nu Colombia Alquería Metro de Medellín EPM 6 Ecopetrol Toyota Universidad de los Andes Sura 7 Alpina Bavaria Bancolombia Mercado Libre 8 Grupo Aval Nestlé EPM Davivienda 9 EPM Homecenter-Sodimac Grupo Argos Grupo Argos 10 Mercado Libre Colgate Palmolive Pontificia Universidad Javeriana Nestlé

Fuente: Merco Empresas Colombia 2026.

Ascensos, nuevos nombres y líderes por sector

Entre las primeras 50, los ascensos más amplios corresponden a Grupo Aval (del puesto 43 al 28), LaCardio (del 56 al 42), Avianca (del 59 al 44), Colsubsidio (del 39 al 30) y EPM (del 18 al 12). Más abajo, Cencosud pasa del lugar 151 al 68, Clínica del Country del 158 al 74, Cruz Verde del 115 al 61 y Grupo Energía Bogotá del 94 al 58. GeoPark y Cenit entran al top 100 desde los puestos 174 y 180, respectivamente.

Diecinueve empresas aparecen por primera vez entre las 200, entre ellas Porvenir (112), la Universidad Externado de Colombia (114), Primax (115), Tesla (143), Comfandi (146), la ANDI (153), Uber (154), ETB (177) y Citigroup (178).

Los sectores con más presencia entre las empresas mejor valoradas son el financiero, el de alimentos y el farmacéutico y de salud. En los rankings sectoriales hay dos cambios de líder: Toyota supera a Renault-Sofasa en automotriz y Terpel pasa delante de Ecopetrol en petroleras y distribución de hidrocarburos. En alimentos, Alpina conserva el primer lugar y Alquería sube del cuarto al segundo.

Tabla 4. Líderes por sector 2026

Sector Empresa Agroindustrial Grupo Manuelita Alimentos Alpina Aseguradoras Sura Aseo, belleza y cuidado personal Natura Cosméticos Asociaciones, corporaciones y fundaciones Federación Nacional de Cafeteros Auditoría y consultoría Deloitte Automotriz Toyota* Bebidas Bavaria Cajas de compensación Colsubsidio Cementeras Cementos Argos Comercio electrónico y distribución Mercado Libre Confección y marroquinería Comercializadora Arturo Calle Conglomerado empresarial Grupo Argos Construcción e infraestructura Amarilo Educación-universidades Pontificia Universidad Javeriana Electrodomésticos y equipamiento Industrias Haceb Electrónica, informática y software Microsoft Energía, gas y agua EPM Entretenimiento Cine Colombia Farmacéutico Tecnoquímicas Financiero Bancolombia Fondos de pensiones y cesantías Protección Grandes superficies y retail Grupo Éxito Industrial Organización Corona Medios de comunicación Casa Editorial El Tiempo Minería Cerrejón Movilidad urbana Metro de Medellín Petroleras y distribución de hidrocarburos Terpel* Restaurantes y cafés Crepes & Waffles Salud LaCardio Servicios de internet Google Telecomunicaciones Claro Transporte de viajeros Latam

* Nuevo líder frente a 2025. Fuente: Merco Empresas Colombia 2026.

El ranking de este año confirma que en Colombia la reputación corporativa se construye con varios públicos a la vez y que las compañías de los primeros puestos sostienen una valoración pareja entre directivos, expertos, ciudadanos y trabajadores. La entrada de la IA como evaluador añade una tarea a las áreas de comunicación y asuntos corporativos: saber qué responden los modelos cuando alguien pregunta por la empresa, y trabajar sobre la información de la que aprenden.