Mabe se toma Bogotá con su rebranding

Una intervención digital llevará la nueva identidad de la marca al Movistar Arena y se tomará la ciudad y las redes.

¿Qué más pueden hacer tus electrodomésticos por ti? Esa es la pregunta que Mabe llevará a las calles y plataformas digitales de la ciudad este 1 de octubre, a las 7:00 p. m., con una intervención digital en formato FOOH que busca sorprender y presentar la nueva identidad de la marca. La experiencia tendrá como escenario el Movistar Arena y utilizará un formato disruptivo para hablar de innovación, tecnología y diferenciación, como parte de la llegada de Mabe a una nueva era: más moderna, más innovadora y con más tecnología.

La escena tendrá como protagonista a una nevera Mabe que será transportada por un helicóptero sobre el Movistar Arena, dando paso a una experiencia visual en la que el reconocido escenario bogotano parecerá congelarse.

La intervención hace parte del lanzamiento del rebranding de Mabe en Colombia, una evolución con la que la compañía busca mostrar, de una manera diferente y alejada de los formatos tradicionales, la transformación que está viviendo la marca.

Más que un cambio de identidad visual, Mabe presenta una nueva expresión de marca que busca reflejar mejor lo que es hoy: una compañía que combina tecnología, diseño, innovación, calidad y experiencia, con soluciones pensadas para las personas y una historia de confianza construida durante décadas.

El rebranding representa una evolución en la manera en que Mabe se presenta ante sus consumidores y en cómo quiere proyectarse hacia el futuro. La nueva identidad visual adopta una expresión más contemporánea y sofisticada, alineada con la transformación de su portafolio y con una compañía que ha evolucionado junto con las necesidades de los hogares.

Esta renovación responde a una transformación más amplia que busca alinear la percepción de Mabe con sus capacidades actuales en materia de tecnología, diseño e innovación, manteniendo al mismo tiempo los atributos que han acompañado a la marca durante décadas.

“Alcanzar los 80 años es testimonio de la confianza que millones de familias han depositado en nosotros a lo largo de generaciones. Esta evolución marca el inicio de una nueva etapa para la compañía, que mantiene intacto su legado de confianza. Más que un cambio estético, la nueva identidad simboliza una marca que, sin perder la esencia y la confianza construidas durante ocho décadas, se transforma para responder a una pregunta que impulsa permanentemente su visión: ¿qué más puede hacer por sus consumidores?”, afirma Lina Aristizabal, gerente de marketing de Mabe Colombia.

80 años de historia y una mirada hacia el futuro

La transformación de marca llega en un año especial para la empresa, que celebra 80 años de historia desde su fundación en 1946.

Durante estas ocho décadas, la compañía ha construido una presencia relevante en América Latina y ha evolucionado de la mano en los hogares colombianos, incorporando nuevas tecnologías, diseños y soluciones a su portafolio.

Hoy, este recorrido se encuentra con una nueva etapa para la marca, que busca fortalecer su presencia en la región y continuar desarrollando soluciones que respondan a las nuevas expectativas de los consumidores.

Con esta renovación, Mabe abre un nuevo capítulo de su historia en Colombia, llevando su nueva identidad a las audiencias de una manera inesperada y convirtiendo el rebranding en una experiencia que sale de los formatos tradicionales.