Spotify lanza Shapers en Colombia para reconocer a los creadores que influyen en la cultura musical

Sara Sofía, Julián MP3, Roberto Cardona, Dímelo King y Mange integran la primera selección de esta iniciativa, que destaca el trabajo de periodistas, selectores, entrevistadores e ilustradores alrededor de la música.

El recorrido de un artista que empieza a llamar la atención, de una canción que encuentra nuevos públicos o de un género que vuelve a la conversación suele involucrar a más actores que una campaña o un momento viral. Entre ellos están los creadores de contenido, periodistas, DJs, entrevistadores e ilustradores que llevan años construyendo criterio, comunidades y espacios para hablar de música.

Sobre ese trabajo se construye Shapers, el reconocimiento que Spotify trae a Colombia para destacar a quienes han desarrollado una influencia real alrededor de la música y los artistas. Con la iniciativa, la plataforma busca poner en el radar perfiles cuyo aporte se ha dado desde lugares que pocas veces ocupan el centro de la conversación sobre la industria musical.

“Los artistas siempre han estado en el centro de la música, pero alrededor de ellos existe todo un ecosistema de personas que también ayuda a que sus historias crezcan, encuentren nuevas audiencias y permanezcan en la conversación. Con Shapers queremos reconocer a esas voces que llevan años aportando desde distintos lugares y hacer visible el papel que también juegan en la construcción de la cultura musical en Colombia”, afirmó Spotify.

Para la selección, la compañía privilegió la trayectoria por encima del alcance o de un momento puntual de popularidad. Los criterios tienen en cuenta el impacto de cada perfil sobre artistas, géneros o escenas, su capacidad para aportar conocimiento y contexto, y el trabajo sostenido que ha desarrollado alrededor de la cultura musical. Esa mirada permite reunir bajo un mismo reconocimiento perfiles muy distintos entre sí, desde quienes detectan talento emergente hasta quienes preservan la memoria de un género o proponen nuevas lecturas de la música.

La primera de esas voces es Sara Sofía, conocida por su proyecto La Nena Magdalena, periodista y selectora musical con una relación especialmente cercana con la salsa. Desde la curaduría y el contexto, su trabajo tiende puentes entre géneros, generaciones y públicos, y convierte la selección musical en una herramienta para mantener vigentes ciertos sonidos y proponer nuevas formas de escucharlos.

Julián Hernández, conocido como Julián MP3, centra su trabajo como creador de contenido en las historias y el conocimiento que rodean a la música. Su capacidad para llevar ese contexto a formatos digitales convierte la información en una puerta de descubrimiento y les da a artistas y canciones nuevas oportunidades de conectar con las audiencias.

Por su parte, Roberto Cardona se mueve entre distintos frentes de la industria como periodista musical, entrevistador, productor y recomendador. Esa combinación le permite aportar desde la conversación con los artistas y desde la prescripción, al ampliar las historias alrededor de sus proyectos y acercar a las audiencias a música que merece encontrar nuevos espacios.

En el terreno del talento emergente aparece Elkin, conocido como Dímelo King, creador de contenido y fundador de una plataforma dedicada a dar visibilidad a nuevos artistas. Su trabajo lo ha convertido en un punto de entrada para músicos en etapas tempranas, a quienes conecta con públicos y oportunidades dentro de la industria, una apuesta que también ha extendido a la producción musical.

La selección se completa con Mange, ilustradora y creadora de contenido vinculada a la escena independiente y alternativa, cuyo trabajo se ubica en la imagen, la identidad y la comunidad que se construyen alrededor de la música. Sus piezas les dan un universo visual a los artistas y, al mismo tiempo, ponen en circulación propuestas y escenas que encuentran en el contenido otra vía para ganar visibilidad.

Al reconocer a curadores, comunicadores y creadores visuales, Spotify le da nombre propio a un trabajo que suele quedar detrás de los lanzamientos y las cifras de reproducción, y que pesa en la manera como una canción o una escena llega a su público. La iniciativa tendrá nuevas ediciones, con la posibilidad de incorporar otros perfiles y campos de trabajo a medida que evoluciona la cultura musical colombiana.