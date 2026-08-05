Mesa Franca y el caso de La "Olla Dominical"

El formato semanal de cocina colombiana a la leña que el restaurante bogotano viene probando desde principios de año, deja lecciones sobre construcción de marca desde el producto y la lectura cultural.

En Colombia, un sancocho no necesita presentación. Nadie tiene que explicarle a un consumidor local qué es, de dónde viene ni por qué debería importarle. Eso, que suena como una ventaja, complica el trabajo: cuando el significado ya está puesto, no es sencillo que la marca agregue algo por el lado del relato. Le queda el terreno más difícil, que es el del producto.

En ese terreno se instaló Mesa Franca con "La Olla Dominical", una propuesta que el restaurante de Chapinero Alto puso en marcha a principios de este año y que ocupa todos los domingos entre la 1:00 p. m. y las 5:00 p. m. con preparaciones tradicionales colombianas cocinadas en leña, bajo un esquema de menú rotativo donde el plato principal cambia semana a semana. Por esa olla han pasado el sancocho valluno, la cazuela de fríjoles, el sudado de pollo, el ajiaco, el mote de queso y el mute santandereano.

La lectura que dio origen al formato no vino de un ejercicio de posicionamiento sino del salón. El restaurante venía observando la acogida que este tipo de preparaciones tenía entre sus comensales habituales, y en lugar de resolverlo sumando dos o tres platos a la carta, decidió construirles un espacio propio con horario, nombre y programación; es decir, con una identidad.

Al hallazgo lo acompaña algo que el propio restaurante formula: son platos con los que crecieron muchas familias colombianas y por los que el afecto sigue intacto, aunque el escenario donde solían aparecer se transformó. La Encuesta Nacional de Calidad de Vida que el DANE presentó en abril registró un promedio de 2,82 personas por vivienda en 2025, el nivel más bajo desde que la entidad lleva registro continuo del indicador, frente a las 3,10 de 2019. Los hogares unipersonales pasaron del 17% al 20,2% en el mismo periodo, de manera que uno de cada cinco hogares del país está hoy conformado por una sola persona. Una olla de sancocho supone un número de comensales que las cifras muestran en descenso.

Según RADDAR CKG, las comidas fuera del hogar lideraron la inflación por canastas de gasto con una variación anual de 9,82% al cierre del segundo trimestre de 2026, en un periodo en el que el gasto real de los hogares creció 2,86% frente al mismo trimestre de 2025 y completó siete trimestres consecutivos al alza. El consumidor colombiano no dejó de comer fuera pese al precio, y ahí es donde La Olla Dominical se instaló

A ese diseño se suma una decisión de franja. El domingo por la tarde tiene dinámicas propias dentro del consumo fuera de casa, distintas a las del almuerzo de semana y a las de la cena del sábado, y suele quedar cubierto por extensión más que por diseño. Mesa Franca lo ocupó con una propuesta con nombre propio en lugar de estirar la carta habitual un día más.

Algunos domingos a la olla la acompañan cocineros regionales invitados que llegan con recetas y conocimientos de sus zonas de origen. La figura le permite al restaurante ampliar el repertorio hacia preparaciones que una cocina bogotana podría ejecutar pero difícilmente reclamar como propias. Servir mute santandereano no es lo mismo que servirlo con alguien de Santander en la cocina.

El respaldo técnico de la propuesta está en la hoguera de leña, que en el restaurante no es un elemento escenográfico sino el método con el que se prepara buena parte de lo que sale de sus cocinas.

Detrás hay una operación de abastecimiento que le da soporte a todo lo demás: cerca del 95 % de los ingredientes que se utilizan en cada preparación son de origen colombiano y hay más de 20 productores locales, en un proceso que lidera el chef y cofundador Iván Cadena, en contacto permanente con proveedores de distintas regiones para la pesca artesanal y los vegetales de temporada.

Esa red es la parte menos visible de la propuesta y la más difícil de replicar. Un competidor puede copiar el nombre del formato, el horario y el listado completo de platos en cuestión de días. Una década de relaciones con productores en varias regiones del país no se monta en ese plazo.

El momento elegido para lanzar dice bastante sobre cómo entiende el restaurante sus propios hitos. La Olla Dominical coincide con los preparativos de los diez años de Mesa Franca en Chapinero Alto, una fecha que, según el propio equipo, ha servido para pensar propuestas nuevas y mostrar la evolución de la cocina, en lugar de resolverse con la campaña conmemorativa que suele ocupar ese lugar.

La filosofía que el restaurante declara habla de evolucionar en técnicas, ingredientes y sabores antes que de reinventarse, con la premisa explícita de no quedarse con el mismo menú de siempre. La excepción son el crudo de mar verde, el fettuccini achiotado y la panza de cerdo, los tres únicos platos que llevan una década en carta y que siguen ahí por decisión del público.

La experiencia dominical se completa con música y DJs invitados. El componente alarga la permanencia en mesa, que en una franja de cuatro horas tiene efecto directo sobre el ticket promedio, y saca a la comida tradicional del registro doméstico en el que suele quedar encasillada.

Ese ajuste de tono conecta con la intención que el restaurante pone en el centro de la propuesta, que es recuperar el ritual de compartir la mesa. Los sancochos, los sudados, las cazuelas y las sopas regionales acompañaron durante generaciones las reuniones familiares en Colombia y quedaron asociados tanto a la comida como a la conversación que la rodea. Lo que La Olla Dominical está vendiendo no es exactamente un plato.

Para las marcas que trabajan con identidad local, el caso deja una conclusión: Mesa Franca no está vendiendo una idea sobre lo colombiano: está sirviendo un ajiaco a la leña un domingo a las dos de la tarde. Nada fuera de lo normal, salvo por el orden. La ruta habitual arranca por el concepto, sigue por la campaña y deja para el final la pregunta de si la operación puede sostener lo prometido. Aquí esa respuesta ya existía antes de que hubiera algo que prometer, y por eso el marketing no tuvo que inventar nada.