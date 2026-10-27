Adsmurai reúne en Bogotá a líderes del marketing para abordar el futuro del crecimiento impulsado por la IA y la tecnología

La compañía celebró The Growth Conversation, un encuentro en el que presentó Kata, su sistema de agentes de IA especializados en marketing, y compartió su nueva visión Growth-Tech para transformar la tecnología en crecimiento real para las marcas.

Adsmurai celebró el pasado 8 de octubre en Bogotá una nueva edición de The Growth Conversation, un encuentro que reunió a clientes, partners y profesionales de la industria del marketing para reflexionar sobre los desafíos que afrontan las empresas en un entorno marcado por la transformación tecnológica y la evolución de la inteligencia artificial.

La jornada, celebrada en el B.O.G. Hotel, estuvo marcada por la presentación de Kata, el sistema de agentes de inteligencia artificial especializados en marketing de Adsmurai, y por la nueva visión estratégica de la compañía como Growth-Tech Partner, con la que busca transformar el marketing en un sistema de crecimiento conectado, medible y escalable.

En un contexto en el que las marcas cuentan con más datos, plataformas y herramientas de automatización que nunca, el desafío ya no consiste únicamente en incorporar nuevas tecnologías, sino en conseguir que todas estas capacidades trabajen de forma coordinada para mejorar las decisiones y los resultados de negocio.

Bajo esta premisa, The Growth Conversation abrió un espacio de diálogo sobre cómo evolucionar desde modelos de marketing fragmentados hacia estructuras capaces de conectar demanda, inversión, creatividad, ejecución y medición bajo una misma estrategia de crecimiento.

De invertir en IA a generar impacto real en el negocio

Durante el encuentro, Sebastián González, Country Manager de Adsmurai en Colombia, y Cristina Martínez, Head of Growth & New Business LATAM, abordaron los desafíos de las marcas para convertir la inversión en inteligencia artificial en resultados de negocio. Según datos del Global CEO Survey 2026 de PwC, compartidos durante la sesión, solo el 12 % de las empresas ha conseguido un impacto significativo gracias a la IA, lo que evidencia la brecha existente entre la adopción tecnológica y su impacto empresarial.

Como respuesta a este desafío, Adsmurai profundizó en su propuesta como Growth-Tech Partner y en las capacidades de Kata, su sistema de agentes de IA especializados en marketing, integrado con Adsmurai Marketing Platform (AMP). La solución cuenta con más de 289 herramientas orientadas al análisis, la optimización y la activación de estrategias de marketing.

“La ventaja competitiva ya no está en disponer de más herramientas, sino en saber conectar la inteligencia y convertirla en mejores decisiones. Con Kata queremos dar más capacidades a los equipos de marketing para que puedan centrarse en lo que realmente genera valor para el negocio”, señala Sebastián González, Country Manager de Adsmurai en Colombia.

Por su parte, Fernanda Salinas, LATAM Client Service Director, y Jesús González, VP of Growth & Strategy Global, profundizaron en su aplicación práctica, mostrando cómo la tecnología ya cuenta con más de 48 casos de uso lanzados, desde la automatización de análisis e insights hasta la optimización de campañas, la creación de anuncios y la integración de flujos de trabajo complejos.

Con esta propuesta, Adsmurai busca ir más allá de la automatización de tareas aisladas, conectando procesos, mejorando la eficiencia operativa y facilitando decisiones más inteligentes que contribuyan al crecimiento de las marcas.

La jornada también incluyó un panel de conversación bajo el título «Si la IA gobierna el marketing, ¿qué hacen los marketers?», que abrió el debate sobre la evolución del papel de los profesionales del sector. Una reflexión alineada con la visión de Adsmurai de que la inteligencia artificial no sustituye al talento humano, sino que amplifica sus capacidades y permite dedicar más tiempo al criterio estratégico y a las decisiones de mayor valor.

Colombia, un mercado clave para seguir impulsando la conversación sobre el futuro del marketing

Con The Growth Conversation, Adsmurai refuerza su apuesta por generar espacios de intercambio con el ecosistema empresarial y de marketing colombiano, acercando su visión sobre la transformación del sector a los profesionales que lideran estos cambios desde sus organizaciones.

Bajo la premisa Growth starts with a conversation, la compañía reafirma su compromiso con el mercado colombiano y su apuesta por acompañar a las marcas en su evolución hacia modelos de crecimiento donde tecnología propia, datos, IA y talento humano trabajen de forma integrada.

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