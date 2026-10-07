Bon Bon Bum lanza la campaña "Para llegar al chicle, toca chupar" y la edición especial Yellow con J Balvin

En exclusiva con P&M, Colombina explicó toda la campaña que es la primera edición global en la historia de la marca, y toma como punto de partida los años en que el artista pintaba casas en Estados Unidos mientras buscaba que una disquera escuchara su música.

El miércoles 7 de octubre de 2026, quienes pasen por la calle 68 en Bogotá verán aparecer un mural de gran formato, pintado por completo de amarillo y con una sola frase: "Toca chupar". Sin logos ni nombres, la pieza es la primera pista de la colaboración entre Bon Bon Bum y J Balvin, que Colombina presentó en primicia a P&M.

La edición especial Yellow tendrá una producción de 55 millones de unidades y se distribuirá en 15 países, entre ellos Estados Unidos, España, Perú, Guatemala, Ecuador y Venezuela, además de Colombia, en el primer lanzamiento de alcance global en la historia de la marca.

El concepto creativo parte de una experiencia que cualquier consumidor del producto reconoce. Para llegar al chicle que está en el centro del bombón, primero hay que pasar por el caramelo, y en el habla colombiana "toca chupar" se usa justamente para decir que hay que trabajar duro y perseverar hasta conseguir lo que se busca. La marca encontró esa misma idea en la biografía del artista, que antes de convertirse en una de las figuras más influyentes de la música latina fue José, un joven de Medellín que en Estados Unidos pintaba casas y arreglaba techos para sostenerse mientras intentaba abrirse camino en la música.

"Antes de todos los logros, fue una persona que se la luchó, que tuvo que viajar a Estados Unidos y que empezó pintando casas", explicó a P&M Mauricio Escobar, vicepresidente de Mercadeo de Colombina, quien añadió que la marca quiso rendir homenaje a ese esfuerzo y a la disciplina que necesitó para llegar a ser el artista que es hoy.

La campaña se despliega por etapas. La primera, de expectativa, combina el mural en Bogotá con contenidos en redes sociales que van sembrando la historia sin revelar todavía al protagonista, con fotos del álbum familiar de sus primeros días en Estados Unidos e imágenes del artista con la cara manchada de pintura. La segunda llega con el comercial y una serie de piezas de corte documental en las que personas que lo conocieron en sus inicios recuerdan al joven que esperaba a la salida de las emisoras para entregar su CD, a quien le recomendaron hacerse un nombre primero en Colombia y que insistió durante años ante las disqueras hasta firmar con Universal Music.

El empaque también hace parte del mensaje. En la edición Yellow, la envoltura y el palito se visten de amarillo, un color que remite al universo visual del artista y a su canción "Amarillo", y el caramelo lleva grabada su emblemática carita feliz con rayos. Por dentro, la marca decidió conservar el bombón rojo de fresa, su sabor original y el favorito de J Balvin, de modo que la edición mantiene intacto el producto que los consumidores ya conocen.

La colaboración es el capítulo más reciente de "Siente tu BUM", la campaña que Bon Bon Bum lanzó hace año y medio para reconocer el proceso por encima del resultado y hablarle a las nuevas generaciones sobre la importancia de identificar lo que las mueve y perseverar para alcanzarlo. Bajo esa misma idea, la marca patrocinó a un equipo de fútbol de Miami que llevaba varias temporadas en los últimos lugares de la tabla y acompañó al piloto colombiano David Alonso, quien dará el salto a la categoría reina del motociclismo mundial con Honda.

"Creemos que el éxito no debería entenderse únicamente por el resultado, sino por todo lo que una persona está dispuesta a construir para alcanzarlo. Eso es lo que hace tan poderosa esta colaboración, nos permite hablarle a una generación que tiene grandes sueños, pero también recordarle que perseguirlos exige convicción, disciplina y tiempo", le dijo Escobar a P&M.

El proyecto se viene trabajando desde mediados de 2025 y su fecha de salida se movió varias veces, entre otras razones por el Mundial. Según Escobar, este lanzamiento es apenas el primero de varios anuncios que Colombina tiene previstos con el artista, incluidas acciones que se preparan en Nueva York con proyección global.

Bon Bon Bum lidera la categoría de bombones con chicle en 12 países de América Latina. En Colombia concentra el 78 % de participación de mercado, con una distribución que supera el 80 % del territorio nacional, y en total vende alrededor de 2.000 millones de unidades en más de 70 países.

UN punto clave de la campaña es que la marca eligió contar la etapa menos conocida de J Balvin, la de los trabajos de oficio, las emisoras que no lo recibían y las disqueras que tardaron en creer en él, y en esa decisión está buena parte de la fuerza de la colaboración. El artista deja de ser un rostro que le presta su fama al producto y se convierte en el protagonista de una historia que la compañía cuenta con él. Para un público joven que convive todos los días con historias de éxito inmediato en redes sociales, ver el proceso detrás de una estrella internacional le da al mensaje de "Siente tu BUM" un ejemplo concreto y verificable.

La campaña también muestra una lectura precisa de la cultura local: "Toca chupar" es una expresión del habla cotidiana que en Colombia se entiende sin explicación, y Bon Bon Bum encontró en ella una coincidencia con la forma de su propio producto que difícilmente otra categoría podría aprovechar. A eso se suman guiños que el público reconoce con rapidez, como el amarillo que remite a una de las canciones más populares del artista o el mural en una avenida de Bogotá antes de revelar el nombre del protagonista. Al partir de un código tan propio, la campaña llega a otros mercados con una historia de origen colombiano que se cuenta igual en Medellín, Madrid o Nueva York, porque el esfuerzo para llegar a la meta es una experiencia que el público de cualquier país conoce.

Cuando el producto, el artista y la expresión popular cuentan la misma historia, la marca no necesita explicar su mensaje.

Equipo Colmbina - Planta 8

* Pablo Wills — Director General Creativo

* Fernando Álvarez — Director de Arte Senior

* Andrés Sánchez — Copy / Creativo Senior

* Gustavo Polanco — Director de Arte / Diseñador Senior

* Paula Gómez — Directora de Cuentas

* Maira Alejandra Aguilar— Project Manager

* Alejandro Caicedo — Director de Medios e Influenciadores

* Catalina — Content Creator

* Daniela Sánchez — Creativa Digital

* David Alejandro Arias Salazar — Realizador Audiovisual

* Mauricio Escobar - Vicepresidente Mercado

* Veronica Gonzalez - Gerente Negocio Bon Bon Bum

* Cristina Garcés - Gerente de Marca Sr.

* Isabella Henao- Directora de Comunicaciones y Reputación

* Andres del Corte - Gerente de Marca

Productora Otro Level

Director: Diego Ante

Productor Ejecutivo: Jose Vicente Altamar

Pre-Producción : OtroLevel | Fabio Vallejo

Asistentes de Producción: Alejandra Gamboa & Andrés Felipe Murcia

Director de Fotografía: Santiago Jaimes

Asistente de Dirección: Juan José Gallego

Gaffer: Andrés Saavedra

Dirección de Arte: Angélica Córdoba & Henver Sarmiento

Stylist: Denisse Viveros

MUA: Maria Fernanda Herrera

Supervisón de VFX: Mr. Wolf Studio

Diseño Sonoro: Giraff Audio

Postproduction: Invisible Work