Amy Weisenbach será la nueva CMO de Coursera

La ejecutiva, quien se desempeñó como CMO de The New York Times, asumirá el cargo el 30 de noviembre de 2026 y estará a cargo de la estrategia de marketing de la plataforma de aprendizaje en línea.

Coursera anunció el nombramiento de Amy Weisenbach como directora de Marketing (Chief Marketing Officer, CMO, por sus siglas en inglés), cargo que asumirá a partir desde el próximo 30 de noviembre de 2026. La ejecutiva llega a la plataforma de aprendizaje en línea tras desempeñarse como directora de Marketing de The New York Times, donde lideró las estrategias de marketing de su portafolio de productos y contenidos digitales.

“Amy cuenta con una trayectoria excepcional convirtiendo contenido de confianza en un negocio digital próspero (...) En The New York Times, ayudó a ampliar la forma en que las personas descubren, consumen y pagan por periodismo de alta calidad y por un portafolio creciente de productos. Su experiencia en la generación de demanda de consumidores, sumada a su vínculo personal con la educación, la convierte en una excelente incorporación a nuestro equipo directivo en un momento en que unimos a Coursera y Udemy para ayudar a más personas a adquirir las habilidades que necesitan en un mundo que cambia con rapidez”, afirmó Greg Hart, CEO de Coursera.

Durante su paso por el medio estadounidense, Weisenbach estuvo al frente del marketing de News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter y The Athletic. Su trabajo se enfocó en la captación de nuevas audiencias, el fortalecimiento del compromiso de los usuarios y el crecimiento de las suscripciones, mediante estrategias que combinaron posicionamiento de marca y marketing de performance.

Según informó Coursera, su experiencia también incluye el lanzamiento y la expansión de productos digitales, así como el desarrollo de campañas para comunicar el valor de los contenidos periodísticos.

Amy Weisenbach

Antes de incorporarse a The New York Times, Weisenbach lideró el marketing global de Wilson Sporting Goods y ocupó cargos en las áreas de marketing de Beam Suntory y Unilever.

Además, desempeñó como profesora asistente en el departamento de Marketing de la Stern School of Business de la Universidad de Nueva York (NYU), donde daba clases sobre estrategia de marca y comportamiento del consumidor. Además, forma parte de la junta de fideicomisarios de DePauw University.

La ejecutiva cuenta con un MBA de Harvard Business School y una licenciatura en Políticas Públicas de DePauw University.

De acuerdo con el comunicado, ambas empresas buscan ampliar el acceso a oportunidades de formación y desarrollo de habilidades para estudiantes y organizaciones.

Acerca de Coursera

Coursera fue fundada en 2012 por Andrew Ng y Daphne Koller con la misión de ofrecer acceso universal a un aprendizaje de clase mundial. Coursera se asocia con universidades y empresas líderes para ofrecer un amplio catálogo de contenidos y credenciales, que incluye cursos, Especializaciones, Certificados Profesionales y títulos universitarios. Las innovaciones de la plataforma de Coursera, entre ellas la orientación personalizada impulsada por IA y funciones como Role Play y Course Builder, así como soluciones por rol como Skills Tracks, permiten a instructores, socios y empresas ofrecer un aprendizaje escalable, personalizado y verificado. Instituciones de todo el mundo confían en Coursera para capacitar y recapacitar a sus empleados, estudiantes y ciudadanos en campos de alta demanda como la IA generativa, la ciencia de datos, la tecnología y los negocios, mientras que estudiantes de todo el mundo recurren a Coursera para dominar las habilidades que necesitan para avanzar en su carrera. Coursera es una Delaware public benefit corporation y una B Corp. Recientemente, Coursera se combinó con Udemy para crear una de las plataformas de desarrollo de habilidades más completas del mundo. Juntas, las plataformas de Coursera y Udemy llegan a más de 300 millones de estudiantes y 12.000 clientes empresariales en todo el mundo.

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