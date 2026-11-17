El desarrollo del talento y la adaptación a los cambios de la industria están entre las prioridades de Ana María Rodríguez, nombrada chief operating officer (COO) de Publicis Global Delivery (PGD) para Latinoamérica.

Su recorrido, que comenzó en el área financiera, le permitió conocer la operación desde adentro. Hoy, su prioridad está en desarrollar talento, generar oportunidades de crecimiento y preparar a los equipos para una industria en transformación.

El crecimiento de Publicis Global Delivery también ha marcado su trayectoria. Rodríguez ingresó al grupo en 2015, cuando la operación en Colombia tenía 80 personas. Desde entonces, ha pasado por posiciones financieras y regionales, hasta llegar a una responsabilidad que le exige conectar los resultados del negocio con las necesidades de la operación y de sus equipos.

En conversación con Revista P&M, habla sobre las decisiones que marcaron su carrera, los retos de liderar equipos en Latinoamérica y las oportunidades que ve en un modelo de negocio que debe adaptarse a los cambios de la industria.

Revista P&M: Su trayectoria en Publicis Global Delivery la ha llevado del área financiera, hasta asumir la dirección de operaciones para Latinoamérica. ¿Cómo fue ese recorrido y qué experiencias marcaron su evolución profesional dentro de la compañía?

Ana María Rodríguez: Llevo 11 años en el grupo. Entré en 2015 como junior finance analyst. En ese momento éramos 80 personas en Colombia.

Algo que ha caracterizado a la organización es que finanzas siempre ha estado muy ligada a la parte operacional. Cuando entré, toda la estructura de soporte se estaba construyendo y eso me permitió tener una visión general de los procesos. Ha sido una de las cosas que me ha ayudado a crecer.

Uno de los primeros grandes hitos fue pasar a un rol regional. Ya no se trataba solo de entender Colombia, sino también cómo funcionaba Costa Rica y, después, Argentina y los otros hubs.

La transformación y el crecimiento nos han dado muchas oportunidades. Pasamos de tener 400 personas a contar hoy con más de 3.500 en la región. Siento que quienes hemos tenido curiosidad por aprender más, no solo sobre nuestras propias áreas, estamos recibiendo los frutos de lo que construimos en su momento.

Revista P&M: ¿Qué consejo le darías a la Ana María que comenzó su carrera en Publicis Groupe en 2015?

A.M.R.: Le diría que vale la pena hacer horas extra. No, mentiras.

Cuando entré, había estudiado Finanzas y esa parte me parecía muy interesante, pero siempre me preguntaba cómo impactaba mi trabajo en el negocio.

Yo podía ver los números, pero quería entender cómo transformarlos en insights: dónde necesitaba ayuda el negocio y qué podía aportar desde mi área.

Eso fue muy importante para mí. Le diría que siga con esa curiosidad, que siempre se pregunte por qué y que no se limite a hacer las cosas. La curiosidad nos ayuda a descubrir muchas cosas, dentro de la misma compañía o fuera de ella. Definitivamente, le diría que no se detenga y que continúe explorando.

P&M: Después de construir una carrera en finanzas y llegar a ser Regional CFO para LATAM, asumes un rol que implica liderar la operación regional. ¿Cómo cambia tu perspectiva del negocio con esta nueva responsabilidad y qué aprendizajes de tu experiencia financiera llevarás a la gestión de PGD?

A.M.R.: Desde hace un tiempo he venido combinando ambas visiones. Finanzas tiene muchas aristas operacionales en PGD, por la naturaleza del negocio, y entender esa parte me ha ayudado muchísimo a transformar los números en información útil para la operación.

Creo que ya entiendo muy bien cómo generar impacto financiero en el negocio. Ahora, el reto es traducir esa visión a la operación.

Para mí, siempre ha sido un desafío encontrar el equilibrio: entender cuándo debo priorizar la perspectiva financiera, porque al final somos un negocio y tenemos objetivos que cumplir, y cuándo debo darle prioridad a otros aspectos de la operación.

P&M: Como mujer que ha llegado a una posición de liderazgo regional en una industria en transformación, ¿qué desafíos has encontrado en tu carrera y qué te ha ayudado a avanzar hacia posiciones de mayor responsabilidad?

A.M.R.: Creo que uno de los grandes desafíos he sido yo misma en algunos momentos. Es algo en lo que he venido trabajando.

Definitivamente, aparece el síndrome del impostor. Recuerdo cuando me ofrecieron el rol regional de finance manager. Costa Rica estaba en una transición de ERP. Era un gran proyecto que no había contemplado y aparecía esa duda de si estaba lista o si necesitaba más preparación.

Hace dos años, cuando salió el CEO de ese momento y me ofrecieron el rol de CFO, mi reacción fue pensar: Oh, my God, no. Habría preferido tener un año adicional.

Siempre ha estado esa sensación de no estar lista, de querer prepararme más o tener más experiencia. Afortunadamente, eso no se ha convertido en un bloqueo, pero sí ha sido una constante. Al final, hay que dar el salto.

P&M: ¿Qué significa para ti liderar equipos en una región tan diversa como Latinoamérica y cómo buscas construir una cultura de trabajo en la que las personas puedan crecer y desarrollar su talento?

A.M.R.: Es una de las cosas que más me gustan de mi trabajo: tener esa diversidad cultural, porque definitivamente enriquece.

Para mí, la comunicación y la confianza dentro del equipo son fundamentales. Hay que tener claro que sin el equipo no vamos a ningún lado.

Yo sola, Ana María Rodríguez, no habría podido crecer tanto como lo he hecho durante estos años. Ha sido gracias al apoyo y al equipo que tengo hoy, el equipo de liderazgo de PGD, que hemos llegado a donde estamos.

Definitivamente, esa diversidad es una de las ventajas y los activos más importantes que tenemos. También es fundamental que haya una comunicación clara entre los integrantes del equipo. A partir de ahí se construyen muchas otras bases.

P&M: PGD conecta talento de Latinoamérica con las necesidades de una operación global. ¿Cuáles son hoy las principales oportunidades de crecimiento para la compañía en la región y qué papel tendrá tu liderazgo en esa evolución?

A.M.R.: Hay dos aspectos en los que quiero enfocarme para generar crecimiento.

El primero es la gente y el talento: cómo los desarrollamos y cómo podemos ofrecerles oportunidades de crecimiento, tal como yo las tuve.

El segundo es la transformación. Antes decíamos que el grupo se había caracterizado por transformarse cada cierto tiempo. Desde la pandemia, que creo que fue un acelerador para muchas cosas, esa transformación se ha intensificado. Cada seis meses, o incluso cada dos o tres meses, tenemos cambios importantes.

Por eso, debemos subirnos a esa ola de transformación, preparar al talento y aprovechar las oportunidades.

Creo que el mensaje más importante del grupo es que la gente es lo primero. Después, debemos adaptarnos a esa transformación y aprovechar todo lo que la industria está generando para agregar más valor.

P&M: En una industria que cambia con la tecnología, la inteligencia artificial y las nuevas necesidades del negocio, ¿cómo puede PGD anticiparse a esos cambios y preparar a sus equipos para responder a las demandas futuras?

A.M.R.: Creo que Publicis ha sido pionero en la industria durante años. Ahora, por ejemplo, la estrategia de offshore empieza a ser muy importante para otras compañías de la competencia.

Nosotros ya estamos un paso adelante, así que se trata de aprovechar esa curva de aprendizaje. Ya sabemos cómo funciona este modelo y podemos pensar en cómo potenciar el talento que tenemos, cómo ayudarlo a crecer y cómo transformar los servicios que prestamos para brindar un apoyo más cercano a los clientes, las agencias y los demás equipos.

P&M: Desde tu nueva posición, ¿qué te gustaría transformar o fortalecer en PGD durante los próximos años y qué huella quisieras dejar en la compañía, especialmente en el desarrollo de nuevas generaciones de mujeres líderes?

A.M.R.: La gente. Para mí, todo el negocio gira alrededor de cómo podemos ayudar a desarrollar a las personas.

Eso nos permite entregar más valor a los clientes y tener una posición más sólida en el mercado.

Definitivamente, el talento es el activo número uno. Mi enfoque estará en cómo generamos oportunidades para las personas y cómo las ayudamos a crecer. Que alguien que hoy está en un nivel L1 o L2 pueda llegar a ser L5 o L6, porque le hemos dado la formación y el desarrollo necesarios para alcanzar ese objetivo.

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