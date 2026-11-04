P&M reta a estudiantes a explicar por qué importa la publicidad

Equipos universitarios de todo el país tienen plazo hasta el 17 de noviembre para presentar un reel y la contraportada de la edición de diciembre de la revista, dentro de la Semana de la Publicidad P&M.

Durante 47 años, P&M ha registrado las campañas, las agencias y las personas que construyeron la publicidad colombiana. En sus páginas quedaron ideas que cambiaron la forma de vender un producto, que pusieron a un país a hablar de un tema o que convirtieron una marca en parte de la vida cotidiana de millones de personas. Este año la revista invita a esa conversación a quienes hoy se forman para ejercer el oficio, con el Reto P&M para la academia, que forma parte de la Semana de la Publicidad del 30 de noviembre al 4 de diciembre de 2026.

El reto plantea una pregunta directa: ¿Por qué la publicidad es importante para nuestra sociedad? La industria se la hace hoy frente al escepticismo de las audiencias, la saturación de mensajes, la llegada de la inteligencia artificial y el debate sobre su responsabilidad social. P&M pide a los estudiantes que respondan con las mismas herramientas que usarán en su carrera: una idea creativa convertida en campaña.

Una campaña en dos formatos

Pueden participar estudiantes activos de publicidad y programas afines, en equipos de máximo siete integrantes. Los equipos pueden mezclar carreras e instituciones. Cada uno debe entregar tres piezas:

Reel: video vertical de máximo 60 segundos, publicado en una cuenta pública del equipo o de uno de sus integrantes, que responda al reto, mencione a P&M y use el hashtag #díadelpublicista2026.

Contraportada: diseño para la edición de diciembre de P&M que desarrolle la misma idea del reel. La revista entrega las medidas, los requisitos de impresión y el área de seguridad.

Formulario de inscripción: datos del equipo, institución y contacto principal, enlace al reel, archivo de la contraportada y una explicación del concepto en máximo 150 palabras.

El jurado evalúa el reel y la contraportada como una campaña integrada, así que la idea debe sostenerse en video y en papel y aprovechar las fortalezas de cada formato. El brief pide además una postura: la campaña puede defender la publicidad, cuestionarla o mostrar un aspecto que pocas personas ven, siempre que deje clara una razón por la que importa.

La audiencia también pesa. La contraportada circulará entre directivos de mercadeo, agencias, medios y anunciantes, de modo que la idea tiene que decirle algo nuevo a quienes ejercen el oficio a diario. Para arrancar, el brief propone territorios como el valor de la creatividad, la economía y el empleo que mueve la industria, las frases y personajes que pasaron de una campaña al habla cotidiana, las causas sociales, la financiación de los medios y del periodismo independiente, e incluso el lado incómodo de la publicidad: la desconfianza, el exceso de mensajes o los anuncios engañosos.

Cómo se elige al ganador

Un jurado de P&M, con representantes de contenidos, mercadeo y dirección, calificará las propuestas entre el 18 y el 26 de noviembre. Las interacciones en redes sociales ayudan a difundir el reto, pero no suman puntos. Estos son los criterios y su peso:

Fuerza del concepto y respuesta al brief: 30 %

Originalidad: 25 %

Coherencia entre reel y contraportada: 20 %

Calidad de ejecución audiovisual y gráfica: 15 %

Claridad del mensaje: 10 %

El equipo ganador verá su diseño publicado en la contraportada de la edición de diciembre de P&M, con crédito para sus integrantes y su institución. Su reel se presentará en la transmisión principal del 4 de diciembre y revistapym.com.co publicará una nota sobre el equipo y su propuesta. Además, sus integrantes tendrán un encuentro uno a uno con Angélica Escrucería, CEO de VML Colombia y Ogilvy Colombia.

Una semana con los referentes

El reto desemboca en la Semana de la Publicidad P&M: como se mencionó anteriormente, del 30 de noviembre al 4 de diciembre, la revista emitirá una transmisión cortas con publicistas colombianos referentes de hoy y de siempre, que hablarán de las campañas que marcaron a Colombia, de las decisiones que las hicieron posibles y de lo que aprendieron en el camino. Adicionalmente, en las Las redes de P&M se publicarán cápsulas de la conversación.

El viernes 4 de diciembre llegará la transmisión principal, con un invitado especial y el anuncio del equipo ganador. Durante ocho días de esa semana, las suscripciones a P&M tendrán una promoción 2x1 para el público general, y los participantes del reto podrán acceder al 2x1 con tarifa especial y entrada a la zona premium del portal.

Quienes todavía quieran participar tienen hasta el martes 17 de noviembre para completar el formulario de inscripción y enviar sus piezas. El brief, las bases y el formulario están disponibles en https://marketing.revistapym.com.co/dia-del-publicista-2026